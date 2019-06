Featured सार्वमत नगरचा निकाल 11 टक्क्यांनी घटला Sarvmat Digital Share











यंदा दहावीचा निकाल अवघा 79.50 टक्के : यंदाही मुलींच मारली बाजी, 75 टक्के मुले दहावी पार अहमदनगर (प्रतिनिधी)- गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा नगर जिल्ह्याचा दहावीचा निकाल 11 टक्क्यांनी खालावला आहे. गेल्यावर्षी 90. 30 टक्क असणारा निकाल यंदा 79.50 टक्क्यांपर्यंत खालावला आहे. यंदा देखील दहावीच्या निकालात जिल्ह्यात मुलींनी बाजी मारली असून जिल्ह्यात 86 टक्के मुली पास झाल्या असून त्या तुलनेत मुलांची टक्केवारी अवघी 75 टक्के आहे. गेल्यावर्षीप्रमाणे यंदाही नगर जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांनी सुमार कामगिरी करत पुणे विभागात तळातून पहिला नंबर कायम राखला आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत घेण्यात आलेल्या इयत्ता दहावी परीक्षेचा निकाल शनिवारी ऑनलाईन जाहीर करण्यात आला. ही निकाल जाहीर झाल्यानंतर नगर जिल्ह्यातील निकालाची आकडेवारी समोर आली. यात गतवर्षीच्या तुलनेत जिल्ह्याचा निकाल 11 टक्क्यांनी घटल्याचे दिसून आले. जिल्ह्यातून दहावीच्या परीक्षेसाठी 74 हजार 173 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. यातून 73 हजार 3376 विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. यातील 58 हजार 336 विद्यार्थी परीक्षा पास झाले असून शेकडा निकाल 79.50 टक्के लागला आहे. पास झालेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये 30 हजार 759 मुले उत्तीर्ण झाले असून त्यांची टक्केवारी 75 टक्के असून 27 हजार 587 मुली पास झाल्या असून त्यांची टक्केवारी 86 टक्के आहे. दहावी पास झालेल्यामध्ये 14 हजार 202 विद्यार्थी विशेष प्राविण्य मिळवले असून 23 हजार 641 विद्यार्थी प्रथम श्रेणीत, 17 हजार 289 द्वितीय श्रेणीत आणि 3 हजार 197 पास श्रेणीत आहेत. पुणे विभागात नगर जिल्हा 79.50 टक्क्यांसह तळाला असून पुणे 84. 65 टक्के घेत प्रथम आणि सोलापूर 82.48 टक्के दुसर्‍या स्थानावर आहे. पुर्नपरीक्षार्थीमध्ये पुणे विभागात नगर जिल्हा दुसर्‍यास्थानावर आहे. जिल्ह्यातून पुर्नेपरीक्षार्थी म्हणून 2 हजार विद्यार्थी बसले होते. यातील 614 विद्यार्थी यशस्वी झाले असून पास होण्याचे प्रमाण 32. 55 टक्के आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील 40 टक्के आणि पुणे जिल्ह्याचा निकाल 21 टक्के लागला आहे.

जिल्ह्यात सर्वाधिक निकाल पारनेर तालुक्याचा लागला असून तालुक्यातील 83.74 टक्के लागला आहे. गतवर्षी पारनेर तालुका जिल्ह्यात दुसर्‍या स्थानावर होता. त्यावेळी तालुक्याचा निकाल 93.24 टक्के लागला होता. यंदा जिल्ह्यात दुसर्‍या स्थानावर राहाता तालुका असून त्यांचा निकाल 83.3 टक्के लागला आहे. तर तिसर्‍या स्थानावर कर्जत तालुका असून त्यांचा निकाल 82.93 टक्के लागला आहे. जिल्ह्यात सर्वात कमी निकाल नेवासा तालुक्याचा 70.84 टक्के लागला असून त्यानंतर श्रीरामपूर 71. 24 आणि राहुरी 74.9 टक्के असा निकाल आहे. 90 पलिकडे एकही तालुका नाही

गेल्यावर्षी दहावीच्या निकालात संगमनेर, शेवगाव, श्रीगोंदा, पारनेर, नगर, कोपरगाव, कर्जत आणि जामखेड या आठ तालुक्यांचा निकाल 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक होता. यंदा यापैकी एकाही तालुक्याला ही कामगिरी पुन्हा करता आलेली नाही. गत वर्षी जिल्ह्यात 125 शाळांचा निकाल शंभर टक्के होता. यंदाही संख्या 48 पर्यंत खाली आली आहे. यंदाच्या निकालात अकोले आणि श्रीरामपूर वगळता सर्व तालुक्यात 80 टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मुलींनी मिळविलेले आहे. तालुकानिहाय निकाल ( टक्केवारीत)

अकोले 77.4, जामखेड 78.23, कर्जत 82.93, कोपरगाव 80.7, नगर 82.68, नेवासा 70.84, पारनेर 83.73, पाथर्डी 82.74, राहाता 83.3, राहुरी 74.9, संगमनेर 81.10, शेवगाव 80.9, श्रीगोंदा 81.55, श्रीरामपूर 71.24 असा आहे.

