हिंसा राजकीय आशीर्वादाने?

न्यायाचा अर्थ केवळ न्यायालयीन कारवाईपर्यंत मर्यादित नाही. न्याय समाजसुद्धा करतो. कथनी-करणीतून गुन्हेगारांचे उदात्तीकरण होत आहे का? याचाही समाजाला विचार करायचा आहे. दुर्दैवाने जमावाकडून होणार्‍या हल्ल्याच्या बहुसंख्य घटना राजकीय स्वार्थाशी निगडीत असल्याचेच आढळते. याच स्वार्थामुळे ‘जय श्रीराम’सारख्या घोषणा आणि ‘भारतमाता की जय’सारख्या राष्ट्रीय घोषणा डागाळत आहेत. झारखंडमधील हजारीबागच्या घटनेला जवळपास एक वर्ष उलटले असेल. गोहत्येच्या आरोपावरून एका कोळसा व्यापार्‍याला जमावाने मारहाण केली. त्याचा जीव घेतला. या प्रकरणी शीघ्रगती न्यायालयात (फास्ट ट्रॅक कोर्ट) ११ जण दोषी आढळले. त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा मिळाली. उच्च न्यायालयाने त्यापैकी ८ जणांना जामिनावर सोडले होते. या घटनेचा संबंधही याच ८ जणांशी आहे. जयंत सिन्हा तेव्हा केंद्रात अर्थराज्यमंत्री होते. हजारीबागमधूनच ते खासदार निवडले गेले होते. कनिष्ठ न्यायालयाने संबंधित ८ आरोपींना गुन्हेगार घोषित केले होते. मात्र आपल्या मतदारसंघातील या गुन्हेगारांना फूलमाळा घालून सिन्हा यांनी त्यांचे जंगी स्वागत आणि अभिनंदन केले होते. सिन्हा यांच्या या कृत्याची देशभर निर्भत्सना झाली. मंत्रिमहोदयांनी या कृतीबद्दल स्पष्टीकरण देण्याची धीटाईही दाखवली होती; पण अशा तर्‍हेने सार्वजनिक स्वरुपात आरोपींचे स्वागत करण्याची पद्धत चुकीची तर होतीच, त्या गुन्ह्यापेक्षा कमी नव्हती. प्रसार माध्यमांत याबद्दल बरेच काही लिहिले गेले. पुढे सवयीनुसार या घटनेचा सर्वांनाच विसर पडला. देशाने या घटनेतून कोणताही धडा घेतला नाही. अशाच तर्‍हेचे आणखी एक उदाहरण! ते उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहरातील आहे. या घटनेची सुरुवातदेखील गोहत्येच्या तथाकथित घटनेपासूनच झाली होती. एका झुंडीने हिंसाचार घडवला होता. दोन जणांचा त्यात बळी गेला. त्यात एका पोलीस अधिकार्‍याचाही समावेश होता. उपद्रव देणार्‍यांना शांत करण्याचा प्रयत्न तो अधिकारी करीत होता. काही लोक पकडले गेले. त्यातील ६ आरोपींना जामिनावर सोडण्यात आले. जामीन मिळणे हा कोणत्याही आरोपीचा अधिकार आहे आणि सामान्यपणे जामीन मिळायलाही हवा. आरोपींना जामीन मिळणे चूक नाही; पण या आरोपींचे स्वागत करणे मात्र चुकीचेच! हजारीबागमधील घटनेप्रमाणे हे प्रकरण कोणा मंत्र्याने आरोपींचे स्वागत करण्याचे नसून स्वागत जमावाने केले. आरोपींना माळा घातल्या गेल्या. याहूनही गंभीर विषय घोषणाबाजीचा आहे. एका पोलीस अधिकार्‍याच्या हत्या प्रकरणातील आरोपींचे स्वागत करताना ‘जय श्रीराम’, ‘वंदे मातरम्’ आणि ‘भारत माता की जय’सारख्या घोषणांनी आरोपींचे अभिनंदन करण्यात आले. आरोपींपैकी एकाचा संबंध भारतीय जनता युवा मोर्चाशी आहे. प्रत्येक आरोपी गुन्हेगार नसतो हे खरे; पण आरोपी ‘नायक’सुद्धा नसतो, हेही तितकेच खरे! असला तर ‘खलनायक’च असतो. म्हणून बुलंदशहर घटनेतील संबंधित आरोपींचे ‘नायका’प्रमाणे स्वागत करणे हा चर्चेचा विषय ठरला आहे. त्यावर प्रश्‍नचिन्हही लागले आहे. हजारीबाग घटनेत एका केंद्रीय मंत्र्याने आरोपींना फूलमाळा घातल्या तर बुलंदशहर घटनेतील आरोपींचे स्वागत करणार्‍यांत भाजपशी संबंधित संघटनेतील कार्यकर्त्यांचा समावेश होता. उत्तर प्रदेशातील ८० हून जास्त माजी सरकारी अधिकार्‍यांनी खुले पत्र लिहून पोलीस अधिकार्‍याच्या हत्येचा निषेध नोंदवला. गुन्हेगारांना लवकरात लवकर शिक्षा देण्याची मागणीही केली होती. मागणी करणार्‍या या माजी अधिकार्‍यांत माजी विदेश सचिव श्याम सरन आणि शिवशंकर मेनन यांसारख्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांचाही समावेश आहे. एकूण काय, जमावाचा हिंसाचार राज्यव्यवस्थेलासुद्धा आव्हान देत आहे. हा या सर्वांच्या चिंतेचा विषय होता. गेल्या काही काळापासून झुंडीकडून संताप व्यक्त करण्याच्या सबबीखाली गुन्हेगारी कारवाया होत आहेत. गोहत्येसारख्या कारणांचा हवाला देऊन झुंडशाहीच्या हिंसाचाराला पाठबळच दिले जात आहे. कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने ही गंभीर बाब आहे. जमावाकडून होणार्‍या हिंसेतील आरोपींना शिक्षा मिळत नाही आणि आरोपींचे मात्र सार्वजनिक स्वरुपात अभिनंदन केले जाते तेव्हा त्यातून चुकीचा संदेशसुद्धा जातो. या प्रकारामागे राजकीय हित साधण्याचा प्रयत्न अथवा आकांक्षा आहे, असे कोणाला वाटले तर त्याचे गांभीर्य आणखीच वाढते. ‘जय श्रीराम’ अथवा ‘भारत माता की जय’सारख्या घोषणा देणे चुकीचे नाही; पण हत्येसारख्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींचे अभिनंदन करताना अशा घोषणा दिल्या जातात तेव्हा मात्र घोषणा देणार्‍यांचा हेतू संशयित बनतो. अशा तर्‍हेच्या आयोजनामागे काही तरी राजकीय हेतू नक्कीच असावा, असा संदेश जातो. असा संशय सामाजिक समरसतेच्या मार्गात अडथळा निर्माण करतो. ‘आम्ही’ आणि ‘ते’चे वातावरण रुजू लागते. असे वातावरण कोणत्याही दृष्टीने उचित नाही. वर्षभरापूर्वी हजारीबागमध्ये झालेल्या आरोपींच्या सन्मानाबद्दल देशात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. त्यापासून नेतेमंडळी आणि देशाच्या राजकारणाशी निगडीत लोकांनी योग्य तो धडा घ्यायला हवा होता. तथापि बुलंदशहरात एका पोलीस अधिकार्‍याच्या हत्येच्या आरोपींना ज्या प्रकारे ‘नायक’ बनवले जात आहे, त्यांच्यावर फुलांचा आणि घोषणांचा वर्षाव होत आहे, त्यांचे सहर्ष स्वागत होत आहे ते पाहता अशा घटना घडवणारे झालेल्या घटनांपासून नेमका कोणता बोध घेत आहेत किंवा देत आहेत? त्यांच्या मनात जे काही घोळत असेल तेदेखील साशंकता निर्माण करणारे ठरते. जमावाकडून घडणारा जीवघेणा हिंसाचार स्वीकारार्ह नाही. अशी कृत्ये करणार्‍या आरोपींबद्दल दाखवले जाणारे औदार्य कायदा-सुव्यवस्थेवरील विश्‍वास डळमळीत करते. आरोपी असणे म्हणजे गुन्हेगार होणे नव्हे; पण आरोपीचे निर्दोषत्व सिद्ध होईपर्यंत त्याला निर्दोष तरी कसे मानावे? म्हणून दोन्ही बाबतीत सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता आहे. ना आरोपीला गुन्हेगार मानले जावे ना तो जामिनावर सुटला म्हणून त्याला निरपराध मानले जावे. हे वास्तव स्वीकारले तर फूलमाळा घालून आरोपींचे स्वागत करण्याचे पाप कोणाच्याही शिरावर बसणार नाही. प्रश्‍न खुनासारख्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींना जामिनावर सोडले जाण्याचा अथवा विवशतेचासुद्धा आहे. कोणताही निरपराधी अनिश्‍चित काळ तुरुंगात राहू नये म्हणून त्याला जामीन द्यावा लागतो. न्यायालयांतील प्रकरणे योग्य वेळेत निकाली निघतील, अशी व्यवस्था विकसित करावी लागेल. कायद्याच्या शासनाचा अर्थ लवकर न्याय मिळणेसुद्धा आहे. न्यायाचा अर्थ केवळ न्यायालयीन कारवाईपर्यंत मर्यादित नाही. न्याय समाजसुद्धा करतो. कथनी-करणीतून गुन्हेगारांचे उदात्तीकरण तर होत आहे का? याचाही समाजाला विचार करायचा आहे. दुर्दैवाने जमावाकडून होणार्‍या हल्ल्याच्या बहुसंख्य घटना राजकीय स्वार्थाशी निगडीत असल्याचेच आढळते. याच स्वार्थामुळे ‘जय श्रीराम’सारख्या घोषणा आणि ‘भारतमाता की जय’सारख्या राष्ट्रीय घोषणा डागाळत आहेत. बुलंदशहर घटनेच्या बाबतीत या घोषणांचा दुरूपयोग तथाकथित ‘नायकां’चे उदात्तीकरण करण्यासाठी केला जातो. असा कोणताही प्रयत्न हा राष्ट्रीय हिताविरोधीच ठरतो. विश्‍वनाथ सचदेव (लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि प्रसिद्ध विचारवंत आहेत.)

