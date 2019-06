आरोग्यदूत हार्टअ‍ॅटॅक 30 टक्के रुग्णांचा अचानक मृत्यू Nikhil Wani Share











प्रचंड चक्कर येताहेत…. गरगरतं आहे. पूर्ण शरीर घामाने निथळत होतं… अशा अवस्थेत रुग्णाला त्याचे ऑफीसमधील सहकारी घेऊन आले. हृदयविकाराचा झटका येऊन हृदयाची गती फक्त 30-32 ठोके मिनिटाला व रक्तदाब 86 मि. मि. झालेला होता. पेशंटच्या हृदय आलेखात डाव्या कप्प्याच्या खालच्या बाजूला व उजव्या कप्प्याला हृदयविकाराच्या झटक्यामुळे इजा झालेली होेती व त्याचप्रमाणे विद्युत वाहिनीचा रक्तपुरवठा कमी होऊन हृदयाचे ठोके कमी झालेले होते. अतिदक्षता विभागात दाखल केल्यानंतर सर्व नेहमीच्या औषधोपचाराबरोबर हृदयाची गती व रक्तदाब वाढविण्यासाठी सलाईनचा मारा व औषधोपचार चालू केला पण 10-15 मिनिटांत काहीच फरक पडला नाही. म्हणून तात्पुरता ‘पेसमेकर’ बसवावा लागला. उजव्या जांघेतून रोहिणीमधून एक वायर हृदयाच्या उजव्या कप्प्यात पोहोचवली व ‘पेसमेकर’ या यंत्राला जोडून हृदयाची गती शंभरपर्यंत ठेवण्याचे काम हे यंत्र करू लागले. रक्त पातळ करण्याचे औषध नेहमीपेक्षा हळू देऊन संपविले. पेसमेकर व औषधोपचारामुळे पेशंटचे चक्कर व अस्वस्थता संपली. दोन दिवसानंतर पेसमेकर बंद करण्यात आला. कारण हृदयाची गती आता व्यवस्थित होती व एका छोट्या यंत्राचा वेळेत योग्य वापर झाल्याने पेशंटचे प्राण वाचवण्यात यश मिळाले. वरील उदाहरणावरून आपल्या लक्षात आलेच असेल की, हृदयविकार कोणकोणत्या रुपाने प्रकट होऊ शकतो. हृदयविकाराचा झटका हे असे दुखणे आहे की, ज्याचा काहीच अंदाज किंवा ठोकताळे बांधता येत नाहीत. गणित ठरवता येत नाही. काहीही न करता झोपेतच माणूस हृदयविकाराच्या झटक्याने मरण पावतो तर कधी कधी आदल्या दिवशी सर्व चेकअप व इसीजी काढून नॉर्मल आहे, याची खात्री केल्यावर काही वेळेनंतर हृदयविकाराचा झटका आल्याचे लक्षात येते. हृदयविकाराचा झटका आल्यानंतर 30 टक्के रुग्णांना अचानक मृत्यू येतो. हृदयविकाराचा झटका छोटा किंवा मोठा यावर ते अवलंबून नसते. हृदय अचानक बंद होते. हृदयाची रक्तवाहिनी एकाएकी बंद पडून हृदयाचा ठराविक स्नायूंचा शुद्ध रक्त महत्त्व एकविसाव्या शतकातही दिले जात नाही. स्त्रियांच्या बाबतीत त्यांची स्वत:ची व कुटुंबाची अनास्थान दिसून येते. हृदयविकाराचा झटका येण्याअगोदर किंवा रुग्णाला जेव्हा स्थीर अवस्थेत हृदयविकार असतो, त्यावेळेस चालताना किंवा श्रम करताना हृदयाच्या आसपास किंवा हृदयाच्या मध्यभागी किंवा वरील जागांमध्ये दुखून येते व आराम केल्यावर किंवा थांबल्यावर दुखायचे थांबते. अशा अवस्थेत आपण डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन योग्य चाचण्या व निदान करून औषधोपचार केल्यास हृदयविकाराचा झटका टाळता येऊ शकतो.

डॉ. मनोज चोपडा

