मधुमेहींनी गोड पदार्थांना पूर्ण ‘अलविदा’ म्हणावे असेही नाही; पण आपण काय, किती खावे, जे खातो त्यात कार्बोहायड्रेट किती व काय प्रकारचे (ग्लायसेमिक इंडेक्स), फॅट किती, एकूण कॅलरीज किती, याचा विचार आवश्यक ठरतो. समजा मे महिन्यात आंबा थोडा खाल्ला, तर त्या दिवशी दुसरे कार्बोहायड्रेटयुक्त पदार्थ कमी खायला हवेत. म्हणजे अमूकच्या ऐवजी तमुक असे ट्रेडिंग करू शकतो; पण कोणतेही पक्वान्न, किंवा गोड पदार्थ हे अत्यंत माफक प्रमाणातच खायचे. आपल्या आवडीनिवडी, रोजच्या सवयी, शारीरिक चलनवलन यांनुसार आहाराचे स्वरूप ठरवायला हवे आणि हा सर्व ताळमेळ आहारतज्ज्ञ व डॉक्टरांच्या मदतीनेच बसवायचा. ‘शुगर फ्री’ म्हणून खूप खाद्यपदार्थांच्या जाहिराती असतात. प्रत्यक्ष साखर नसली तरी त्यात फॅटी पदार्थ, कॅलरीज भरपूर असू शकतात. याबाबतीत तसेच शुगर सबस्टिट्यूट (स्टीव्हिया, सुक्रालोज वगैरे) बाबतही आहारतज्ञांना जरूर विचारावे. आहाराबरोबरच चालणे किंवा तत्सम व्यायाम महत्त्वाचा. अति व्यायामही महागात पडू शकतो. किती व कोणता व्यायाम करायचा, हे वैद्यकीय सल्ल्यानेच ठरवायचे. आपण इन्सुलिन इंजेक्शन व तोंडावाटे घेण्याच्या गोळ्यांची ओळख करून घेतलेली आहेच. इन्सुलिन व काही गोळ्या यांमुळे ‘हायपोग्लायसेमिया’ हा साईड इफेक्ट होऊ शकतो. जर ही औषधे घेतली व काही खाल्ले नाही, कमी खाल्ले, किंवा कधी औषधाचा जास्त डोस घेतला, तर हायपोग्लायसेमिया होतो. यात साखरेची पातळी (रक्तातील) 60 मि. ग्रॅ. पेक्षाही कमी होते. औषध घेतले की, ते रक्तातील साखर कमी करण्याच्या कामाला त्वरित लागते; पण जर रुग्णाने उपासच केला किंवा औषध घेतल्यावर लगेच खायला हवे ते खाल्ले नाही, तर साखरेचा बाहेरून येणारा अपेक्षित साठा येत नाही; पण औषधे आपले काम सुरूच ठेवते. त्यामुळे रक्तातील आहे ती साखरही कमी होत जाते व हायपोग्लायसेमिया होतो. यामुळे थरथर, धडधड, घाम, डोकेदुखी, भूक, मळमळ, चक्कर, मानसिक गोंधळ असा त्रास रुग्णास सुरू होऊ शकतो. काही रूग्ण एकदम विचित्र वागू लागतात. यापुढची स्थिती बेशुद्धावस्था आणि हे सगळे अगदी झपाट्याने होते. मेडिकल इमर्जन्सी होते व हॉस्पिटलमध्ये दाखल करून शिरेतून ग्लुकोन किंवा ग्लुकागॉन द्यावे लागते. म्हणून हायपोग्लायसेमियाची लक्षणे रुग्णाला व कुटुंबियांना माहीत हवीच. मग अशावेळी काय करायचे? तर तत्काळ साखर, मध, बिस्किट, चहा-कॉफी, ज्यूस असे जे उपलब्ध असेल ते ताबडतोब खायला द्यायचे. जेणेकरून रक्तातील साखरेची पातळी चटकन वाढेल. नंतर रुग्णाने जेवायचे. अन्यथा परत साखर कमी होऊ शकते. अति व्यायाम, अति श्रम किंवा दारूचे सेवन यामुळेही ही स्थिती होऊ शकते.

बाजीराव सोनवणे

