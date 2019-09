ब्लॉग हल्ल्याचे षड्यंत्र Nikhil Wani Share











काश्मिरला विशेष दर्जा देणारे ३७० वे कलम रद्द केल्यानंतर पाकने हा प्रश्‍न आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उपस्थित करण्याचा खूप प्रयत्न केला, पण त्यात त्याला अजिबात यश मिळाले नाही. त्यामुळे पाकिस्तान बिथरला आहे. भारतावर हल्ला घडवण्याचा त्यांचा मानस आहे. काश्मिरला विशेष दर्जा देणारे ३७० वे कलम रद्द केल्यानंतर पाकिस्तानने हा प्रश्‍न आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उपस्थित करण्याचा खूप प्रयत्न केला, पण त्यात त्याला अजिबात यश मिळाले नाही. या पार्श्‍वभूमीवर लष्करे तोयबाच्या सहा सदस्यांनी श्रीलंकेतून समुद्रमार्गाने दक्षिण भारतात प्रवेश केल्याचे आणि त्यांचा मोठा घातपात घडवून आणण्याचा मानस असल्याचे पुढे आल्यानंतर भारतीय संरक्षणतज्ञांनी आणि लष्करी अधिकार्‍यांनी अनेक मुद्यांकडे लक्ष वेधले आहे. भारतात घातपात घडवू पाहणार्‍या अतिरेक्यांपैकी एक जण पाकिस्तानी आहे, पाच जण श्रीलंकेचे असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांत हाय अलर्ट घोषित करण्यात आला. तसेच या राज्यांची सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली. त्यानंतर लगेचच पाकिस्तानचे १०० कमांडो आणि अतिरेकी लहान बोटींच्या मदतीने समुद्रमार्गे गुजरातेत शिरणार असल्याची माहिती गुप्तचर विभागाने दिली. त्यामुळे कांडला, मुंद्रा बंदरांची व गुजरातमधील इतर महत्त्वाच्या ठिकाणांची सुरक्षा वाढवण्यात आली. अदानी समूहातर्फे चालवले जाणारे मुंद्रा बंदर देशातील सर्वात मोठ्या बंदरांपैकी एक आहे. येथून गेल्या वर्षी सर्वाधिक मालवाहतूक झाली होती. या बंदरात लिक्विफाईड नॅचरल गॅस आयात केला जातो. गुजरातच्या किनार्‍यावर दहेज व हजिरा येथेही एलएनजी आयात केला जातो. सरकारतर्फे चालवल्या जाणार्‍या कांडला या बंदरात मोठ्या प्रमाणावर मालवाहतुकीची व्यवस्था आहे. ही दोनही बंदरे कच्छ जिल्ह्यात असून पाकिस्तानपासून जवळ आहेत. याच भागात जामनगरजवळ रिलायन्स समूहाद्वारे चालवण्यात येणारा जगातला सर्वात मोठा तेल शुद्धीकरण प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या जवळच वडिनर इथे रशियाच्या रोस्नेफ्ट या कंपनीचा तेलशुद्धीकरण प्रकल्प आहे. अशा महत्त्वाच्या ठिकाणी हल्ले घडवून आणण्यासाठी लष्करे तोयबातर्फे अतिरेक्यांना विशेष प्रशिक्षण दिले जात आहे. त्यासाठी त्यांना समुद्रामार्गे भारतात शिरण्याचेही प्रशिक्षण दिले जात असल्याची माहिती आहे. गोव्यातही हाय अलर्ट जारी करण्यात आला. कलम ३७० रद्द केल्यानंतर पाकने युनो, आंतरराष्ट्रीय न्यायालय अशा ठिकाणी काश्मिर प्रश्‍न उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. अमेरिकेने या प्रश्‍नी मध्यस्थी करावी म्हणूनही प्रयत्न केले, पण भारताच्या राजकीय मुत्सद्देगिरीपुढे हे सर्व प्रयत्न असफल ठरले. आता पाक पंतप्रधान या नात्याने इम्रान खान यांना जनतेला काही तरी सांगणे भाग होते. त्यामुळे त्यांनी भारताला थेट अणुयुद्धाची धमकी दिली. भारत या धमकीला भीक घालत नाही, हे पाहून त्यांनी हे अणुयुद्ध झाल्यास त्याची जबाबदारी आंतरराष्ट्रीय समुदायावर असेल अशीही धमकी दिली, पण या कशाचाच परिणाम न झाल्याने पाकिस्तान बिथरला आहे.

