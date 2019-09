ब्लॉग स्वायत्तताही हवी! Nikhil Wani Share











राष्ट्रीयीकृत बँकांचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केला आहे. बेसल तीन या स्पर्धेसाठी भारतीय बँकांना तयार करायचे असेल तर केवळ बँकांचा आकार वाढवून उपयोग नाही तर त्यांच्यात व्यावसायिकता आणली पाहिजे. त्याचबरोबर कारभाराची स्वायत्ता असली पाहिजे. सरकारने बँकांच्या नफ्यावर डोळा न ठेवता त्याचा वापर बँकांच्या अधिक सुदृढतेसाठी करायला हवा. सरकार कुणाचेही असले, तरी आर्थिक निर्णयाबाबत देशातल्या प्रमुख नेत्यांमध्ये एकवाक्यता असते. अर्थमंत्री असताना पी. चिदंबरम यांनी देशात पाचच मोठ्या बँका ठेवायच्या आणि उर्वरित बँकांचे विलीनीकरण करायचे, अशा धोरणाबाबत सूतोवाच केले होते. गेल्या दोन वर्षांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारमधले अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि आताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्याच दिशेने पावले टाकली आहेत. देशात सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांची संख्या २७ होती. दोन वर्षांपूर्वी वर्तवण्यात आलेल्या अंदाजाप्रमाणे आता या बँकांची संख्या १२ वर आणली गेली आहे. वाढत्या अनुत्पादक मालमत्तेचे (एनपीए) कारण विलीनीकरणासाठी दिले असले, तरी ते अर्धसत्य आहे. एनपीएचे प्रमाण १४ लाख कोटी रुपयांवरून सात लाख नव्वद हजार कोटी रुपयांवर आले आहे. अर्थात पाच लाख कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित केल्यामुळे हे शक्य झाले. वसुलीला अजूनही पुरेशी गती आहे, असे म्हणता येत नाही. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात जाहीर केल्याप्रमाणे या बँकांना सत्तर हजार कोटी रुपयांचे भाग-भांडवल उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलरची करण्यासाठी बँका सुदृढ होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले जाते; परंतु हे कारण न पटणारे आहे. चीनच्या चायना बँकेचे किंवा अन्य बँकांची उदाहरणे दिली, तरी त्यांचे अनुकरण करणे आपल्याला जमणार नाही. शिवाय बँकांचा आकार वाढला म्हणजे अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलरची होत नाही. त्यासाठी गुंतवणूक, निर्यात, विकासाचा वेग आदी मुद्दे कारणीभूत असतात. या विलीनीकरणातून बँकांची प्रादेशिक ओळख पुसण्याचा प्रयत्न होणार आहे. शिवाय सरकारला कमी बँकांवर नियंत्रण ठेवणे सोपे जाणार आहे. जगातील बँकांचे मॉडेल भारतात चालणार नाही, हे सरकारच्या अद्याप लक्षात आलेले नाही. त्यामुळे इतर देशांत जशा चार-पाचच बँका असतात, तसे भारतात पाचच बँका असाव्यात, यावर सरकारने भर दिला आहे. आता देशात बारा बँका असल्या तरी पुढेही विलीनीकरणाची ही प्रक्रिया सुरूच राहणार आहे. भारतात पूर्वी बँकांचे केंद्रीकरण होते. त्यांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले. आता पुन्हा केंद्रीकरण करणे सुरू झाले आहे. हा काळाची पावले उलटी ङ्गिरवण्याचा प्रकार आहे. पूर्व, पश्‍चिम, दक्षिण, उत्तर आणि मध्य भारत अशी विभागणी करून तेवढ्याच बँका ठेवण्याचे सरकारचे धोरण दिसते. देशातल्या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या दहा बँकांचे चार बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्याची सीतारामन यांची घोषणा त्याच धोरणाचा भाग आहे. विलीनीकरणानंतर बँक सेवकांंमध्ये कोणतीही कपात केली जाणार नाही, असेही सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले; परंतु गेल्या एक दशकापासून सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांमध्ये ङ्गारसे सेवक नव्याने घेतले नाहीत, ही वस्तुस्थिती लक्षात घ्यावी लागेल. संगणकासह अन्य आधुनिक यंत्रणांचा आणि डिजिटल व्यवहारांचा वापर वाढल्याने बँकांना सेवकांची आवश्यकता नाही, हे कारण पुढे केले जाऊ शकते. देशात राष्ट्रीय बँकांचे विकेंद्रीकरण करण्यावर भर देण्यात येत आहे. तसेच भारतीय अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ दूर करण्यासाठी आणि पाच ट्रिलियन डॉलरच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी आम्ही कसोशीने प्रयत्न करत आहोत, असे सीतारामन यांनी जाहीर केले असले, तरी पाच लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था आणि बँकांच्या विलीनीकरणाचा अत्यल्प संबंध आहे, हे समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. सिंडिकेट बँकेचे विलीनीकरण कॅनरा बँकेत होईल. त्यातून देशातली चौथी सर्वात मोठी बँक उभी राहिल. युनियन बँक ऑङ्ग इंडिया, आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक यांच्या विलीनीकरणातून तयार होणारी बँक देशाच्या सार्वजनिक क्षेत्रातली पाचव्या क्रमांकाची बँक असेल. इंडियन बँक आणि अलाहाबाद बँक यांचेही विलीनीकरण होईल. विलीन झाल्यानंतर ८.०८ लाख कोटी रुपयांचे भांडवल असलेली ही सातवी मोठी बँक ठरणार आहे. दरम्यान, बँक ऑङ्ग इंडिया आणि सेंट्रल बँक यांचे विलीनीकरण केले जाणार नाही. बँक ऑङ्ग इंडियाचा व्यवसाय ९.३ लाख कोटी रुपये तर सेंट्रल बँकेचा व्यवसाय ४.६८ लाख कोटी असेल. गेल्या वर्षीच केंद्र सरकारने विजया बँक व देना बँक या दोन लहान बँकांचे बँक ऑङ्ग बडोदामध्ये विलीनीकरण केले होते. दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१७ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रात सर्वात मोठ्या असलेल्या स्टेट बँक ऑङ्ग इंडियात तिच्या सहयोगी बँकांचे आणि भारतीय महिला बँकेचे विलीनीकरण करण्यात आले होते. बँकांच्या विलीनीकरणाची महत्त्वाची घोषणा करण्याबरोबरच सरकारी बँकांत मुख्य जोखीम अधिकारी नेमण्यात येईल, असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. एनपीए वाढले असताना बँकांकडे पुरेसे भांडवल नसते. त्यामुळे छोट्या बँकांचा समावेश मोठ्या बँकांत केला तर एकत्रितपणे भांडवल जमा होईल आणि ते योग्य पद्धतीने वापरता येईल. आता अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर कमी झाला आहे. लघुउद्योग ठप्प झाले आहेत. गेल्या वर्षी शेतकी उद्योगातही अनेक अडचणी होत्या. या सगळ्याचा परिणाम बँकांवर होतो आणि छोट्या बँकांना यातून बाहेर यायला कठीण जाते; पण त्याच वेळी मोठ्या बँकेवरही बोजा येतो. बुडित कर्ज असणार्‍या दोन बँकांचे विलीनीकरण केल्यास त्यातून निर्माण होणारी बँक मोठी असेल; पण ती सशक्त आहे, असे म्हणता येणार नाही. बँकांना सशक्त करायचे असेल तर थकित आणि बुडीत कर्जे वसूल करायला हवीत. दोन बँका विलीन झाल्यावर छोट्या बँकेची ओळख पूर्णपणे पुसली जाते. विलीनकरण झाल्यानंतर बँकांच्या शाखांची संख्या कमी होते. त्यामुळे अनेकांच्या नोकरीवर गदा येण्याची शक्यता असते. छोटी बँक मोठ्या बँकेत विलीन झाल्यावर त्यांची ओळख कायम राहत नाही. त्यामुळे मोठ्या बँकेच्या कामाच्या संस्कृतीशी जुळवून घ्यावे लागते. गेल्या काही वर्षांपासून सरकारी बँकांचे बुडित कर्ज ही सरकारची मोठी डोकेदुखी झाली. त्यात पुढील वर्षापासून ‘बेसल तीन’ नियमांची अंमलबजावणी होणार असल्याने सरकारी बँकांना सशक्त करणे ही सरकारची जबाबदारी ठरते. अशक्त सरकारी बँकांचे सशक्त सरकारी बँकांत विलीनीकरण करण्यास सरकारने प्राधान्य दिले आहे. विलीनीकरणानंतर किती शाखा कमी होणार किंवा किती शाखांचे परस्परात विलीनीकरण होणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. तथापि, अनेक शाखा बंद करून खर्चकपातीवर अर्थात बचतीवर भर दिला जाणार, हेे उघड आहे. स्टेट बँक समूहाच्या विलीनीकरणानंतर जवळच्या अनेक शाखांचे विलीनीकरण झाल्याने अनेक शाखा बंद करण्यात आल्या. अशा बंद केलेल्या शाखांची संख्या १५०० हून अधिक आहेे. सरकारी बँकांच्या विलीनीकरणानंतर सरकारी बँकांची सेवा खासगी बँकांसारखीच अधिक उत्तम होणे आवश्यक आहेे. बँका एकत्र केल्यास आकार वाढेल हे मान्य, पण या वाढलेल्या आकाराचे करायचे काय? कोणत्या क्षेत्राला कर्जे द्यायची, हे सरकार ठरवणार असेल आणि सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याची जबरदस्ती सरकार करणार असेल तर बँका सशक्त होण्यात अडचणी निर्माण होतील. इतके करूनही नङ्गा मिळवला तर लाभांशाच्या नावाने सरकार बँकांकडून काढून घेणार. तसे होणार असेल, तर विलीनीकरणाचा हेतूच असङ्गल होईल. आतापर्यंत अर्धा डझन समित्या आणि डझनहून अधिक अर्थतज्ज्ञांनी, सरकारने बँकांच्या मानेवरील आपले ‘जू’ कमी करावे, असा सल्ला दिला आहे. सरकारने तो मानला नाही, म्हणून बँका आपल्या पायावर उभ्या राहू शकत नाहीत. त्या उभ्या राहू शकत नाहीत म्हणून सरकार पुन्हा त्यांच्यावर ङ्गेरभांडवलाची खैरात करणार. हे दुष्टचक्र थांबवायचे असेल तर सरकारने बँकांवर नियंत्रण ठेवावे. – कैलास ठोळे

Tags: