आरोग्यदूत स्वप्न क्षयरोगमुक्त भारताचे Nikhil Wani











भारतात दर तीन मिनिटांना दोन, दिवसाला एक हजार, तर वर्षाला साडेतीन लाख मृत्यू ही धक्कादायक आकडेवारी ना एड्समुळे ना कॅन्सरमुळे, तर आहे क्षयरोगाने (टी. बी. – ट्यूबरक्युलॉसिस) मृत्यू पावणार्‍या रुग्णांची. आज जगातील एकूण टी. बी. रुग्णांपैकी 20 टक्के रुग्ण आपल्या देशात आहेत. हवेतून पसरणारा हा संसर्गजन्य आजार सामाजिक आरोग्याचा फार मोठा ज्वलंत प्रश्न बनला आहे. खरे पाहता, योग्य औषधोपचारांनी पूर्णपणे बरा होणारा हा रोग; पण गेल्या दशकात टी. बी. च्या रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढली. प्रौढांबरोबरच लहान मुलांमध्येही याचे प्रमाण वाढले. औषधांना दाद न देणार्‍या ‘रेझिस्टंट टी.बी.’च्या केसेसही आढळू लागल्या. दाट लोकवस्ती, कोंदट घरे, प्रदूषण, एड्सचे वाढते प्रमाण, कुपोषण, अस्वच्छता, अपुरे/ चुकीचे उपचार अशा अनेक कारणांनी टी. बी. चा आलेख चढताच राहिला. सर्वांत दखल घेण्याची बाब म्हणजे आपल्यातील साधारण 35 टक्के वा जास्त लोकांच्या शरीरात टी. बी. चे जंतू वास्तव्य करून असतात; पण या सर्वांनाच टी. बी. झालेला नाही. याचे कारण हे जंतू निद्रिस्त (डॉर्मंट) अवस्थेत असतात; पण प्रतिकारशक्ती कमी झाल्यास हे झोपी गेलेले जंतू जागे व्हायला वेळ लागत नाही व मग व्यक्ती टी. बी. ने ग्रस्त होते. थोडक्यात, टी. बी.चा धोका हा सर्वांनाच असू शकतो. त्यासाठीच या आजाराला पूर्ण जाणून घेऊन जागरूक राहणे महत्त्वाचे.

टी. बी. हा ‘मायकोबॅक्टेरिअम ट्युबरक्युलॉसिस’ या जिवाणू (बॅक्टेरिया)च्या प्रादुर्भावाने होतो व हे जिवाणू हवेमार्फत पसरतात. ‘बरा न होणारा खोकला’ म्हणजे टी. बी. असे समीकरण अनेकांच्या मनात असेल, तर लंग्ज टी. बी. (पल्मोनरी टी. बी.) म्हणजे फुफ्फुसांना लागण करणार्‍या टी. बी. च्या बाबतीत हे लागू पडते. रुग्ण जेव्हा बोलतो, खोकतो, शिंकतो, थुंकतो तेव्हा हे जंतू हवेमार्फत इतरांपर्यंत पोहोचतात व हवेत टिकतात. म्हणून फुफ्फुसाचा टी. बी. चा एक रुग्ण वर्षभरात 10 ते 15 व्यक्तींना टी. बी. ची देणगी देऊ शकतो. दोन आठवड्यांहून अधिक काळ खोकला, बारीक ताप, थकवा, वजन घटणे, छातीत दुखणे, कधी थुंकीतून रक्त, भूक न लागणे अशी लक्षणे या टी. बी. ची आहेत. थुंकीची तपासणी, एक्स-रे, रक्ताच्या चाचण्या यांवरून या टी. बी. चे रोगनिदान केले जाते. फुफ्फुसाखेरीज इतर अवयवांना होणार्‍या टी. बी. ला ‘एक्स्ट्रा पल्मोनरी टी. बी.’ म्हणतात. हाडे, मेंदू, मूत्राशय अशा कुठल्याही अवयवाला टी. बी. ची लागण होते. हा टी. बी. चा प्रकार मात्र संसर्गजन्य नसतो. ताप, वजन घटणे, थकवा अशी लक्षणे यातही दिसू शकतात; पण मुख्यतः ज्या अवयवास इन्फेक्शन आहे, त्यानुसार लक्षणे दिसतात. याचे निदान एक्स-रे, सीटीस्कॅन, सोनोग्राफी याद्वारे करता येते. फुफ्फुसाचा टी. बी. असल्यास अधिक काळजी आवश्यक. त्यातील काही महत्त्वाच्या गोष्टी ः खोकताना तोंडावर हातरूमाल धरणे खूप कफ पडत असल्यास एका कपात जंतुनाशक (डेटॉल, सेव्हलॉन इत्यादी) घालून त्यातच थुंकणे व इतरत्र कोठेही न थुंकणे. रुग्णाची राहण्याची व कामाची जागा हवेशीर असल्यास अधिक उत्तम.सुरुवातीला तरी एक-दीड महिना तरी रुग्णाचे कपडे, वस्तू वेगळ्या ठेवणे, त्या जंतुनाशकाने धुणे, लहान मुलांचा व रुग्णाचा संपर्क टाळणे या गोष्टी पाळणे महत्त्वाचे.घरात इतरांनीही टी. बी. ची काही लक्षणे वाटल्यास वैद्यकीय तपासणी करून घेणे आवश्यक. थोडक्यात ‘फॅमिली स्क्रिनिंग’ उत्तम.

डॉ. कल्पना कुटे

