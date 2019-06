ब्लॉग स्त्री प्रजनन संस्था Nikhil Wani Share











वयात येणार्‍या मुलांना काहीतरी वेगळे वाटत असते. कोणाशी बोलावे तेही कळत नसते. संकोच आणि सगळाच गोंधळ असतो. या अडनिड्या वयात काय गंमत असते ते आपण समजून घेणार आहोत या लेखमालेत.. आज थोडे जाणून घेऊयात स्त्री व तिचे शरीर याविषयी. साधारण 12 ते 13 म्हणजे मुलांपेक्षा 1 ते 2 वर्षे लवकर मुली वयात येऊ लागतात. मुलींमध्ये इस्ट्रोजन या हार्मोन्समुळे (अंत:स्त्रावामुळे) स्तनांचा आकार बदलतो. मांड्या, नितंब येथे जाडी वाढते. स्तन : स्त्रियांची छाती पुरुषांच्या छातीपेक्षा वेगळी असते. स्त्रियांना चरबीयुक्त स्नायूंपासून बनलेले स्तन असतात. या स्नायूंमध्ये दुग्धग्रंथी असतात. स्त्रीने बाळाला जन्म दिल्यावर त्या दुग्धग्रंथी कार्यरत होतात. वयोमानानुसार व शरीराच्या ठेवणीनुसार स्तनांचा आकार व स्वरूप बदलत असते. स्तनांच्या टोकाला स्तनाग्रे म्हणतात. त्यांचा रंग गडद असतो. ते स्पर्शाला व तापमानाला फार संवेदनक्षम असतात. ब्रेसियर्सबद्दल थोडेसे : ब्रेसियर्सचा उपयोग स्तनांना आधार देण्यासाठी होतो. खेळताना ब्रेसियर्स घातल्यामुळे त्रास जाणवत नाही. छातीलगत व्यवस्थित बसणार्‍या पण हालचाल करण्यास व श्वास घेण्यास अडथळा न आणणार्‍या ब्रेसियर्स वापराव्यात. रात्री झोपताना ब्रेसियर्स काढून ठेवावी म्हणजे रक्ताभिसरण व श्वासोच्छ्वास सुलभ होईल. महत्त्वाचे : * शस्त्रक्रियेशिवाय अन्य कोणत्याही प्रकाराने स्तनांचा आकार वाढवता येत नाही. * दोन्ही स्तनांचा आकार सारखा नसतो. त्यांच्यात किंचीत फरक असतो. * वयानुसार स्तनांचा आकार व स्वरूप बदलते. * स्तन फार संवेदनक्षम असतात. जोरात हलल्यावर वा मार लागल्यावर त्यात वेदना होतात. * स्तनांमधून काही वेगळा द्रवपदार्थ बाहेर येत असेल तर वा स्तनात गाठ लागत असेल तर तत्काळ डॉक्टरांकडे जाऊन वैद्यकीय तपासणी केली पाहिजे. स्त्री-जननसंस्था : स्त्रीची बाह्य जननेंद्रिय म्हणजे भगोष्ठ, लहान आणि मोठे (ङरलळर चरक्षेीर चळपेीर), शिश्निका (उश्रळीेींळी), मूत्रद्वार (णीळपरीू चशर्रीीीं), योनीद्वार- योनीपटल (तरसळपरश्र जशिपळपस – कूाशप) आणि बार्थोलिन ग्रंथी. स्त्रीची अंतर्जननेंद्रिय म्हणजे गर्भाशय (णींर्शीीी) आणि गर्भाशयमुख (ग्रीव्हा – उर्शीींळली), गर्भनलिका (स्त्री-बीजवाहिनी – ऋरश्रश्रेरिळप र्ढीलशी), स्त्रीबीज ग्रंथी (स्त्री-बिजांड र्जींरीळशी) आणि योनी (तरसळपर) बाह्य जननेंद्रिय : रचना आणि कार्य

भगोष्ठ (ङरलळर चरक्षेीर चळपेीर) : दोन्ही मांड्यांच्या मध्ये स्त्रीची बाह्य जननेंद्रिय दिसतात. दोन्ही बाजूला जाडसर मांसल भाग असतो. त्याला मोठे भगोष्ठ म्हणतात. मुलीचे लिंग बाहेरून फाकलेल्या दोन ओठांसारखे दिसते. किशोरावस्थेत या अवयवाभोवती केस वाढायला लागतात. मोठ्या भगोष्ठच्या आतील बाजूस उजवीकडे एक व डावीकडे एक असा त्वचेचा घडीसारखा भाग असतो त्याला लहान भगोष्ठ असे म्हणतात. लघु भगोष्ठ वरच्या बाजूला जेथे जुळतात तेथे शिश्निका असते. शिश्निका (उश्रळीेींळी) : छोट्या दाण्यासारखी असणारी ही जागा फार संवेदनशील असतेे. शिश्निकेला त्वचेचे एक आवरण असते. मूत्रमार्ग (णीळपरीू चशर्रीीीं) : पुरुषात मूत्रमार्ग व धातूमार्ग एकच आहे. स्त्रियांत मूत्रमार्ग व योनीमार्ग वेगवेगळे आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. शिश्निकेच्या खालच्या बाजूस स्वतंत्र मूत्रमार्ग असतो. योनीद्वार (तरसळपरश्र जशिपळपस) : मूत्रद्वारच्या खालच्या बाजूस योनीद्वार असते. योनी चार ते सहा इंच खोल मांसपेशींनी बनलेली असते. लवचिक असते म्हणजेच सहज लहान किंवा मोठी होऊ शकते. सर्वसाधारण अवस्थेत योनीच्या बाजू हवा नसलेल्या फुग्याप्रमाणे एकमेकींजवळ चिकटलेल्या असतात. या बाजू इतक्या लवचिक असतात की वैद्यकीय तपासणी करताना हाताची बोटे, बाळंतपणाच्या वेळी बाळाच्या डोक्याचा परीघ सहज सामावण्याइतक्या ताणल्या जाऊ शकतात. योनीच्या सुरुवातीच्या एक- दोन इंचापर्यंत संवेदना जास्त असते. त्यापुढे जाणीव नसते. काहींच्या योनीद्वारावर योनीपटल (कूाशप) नावाचा पडदा असतो. काहींना हा जन्मतःच नसतो, तर काहींचा लहानपणी खेळताना, व्यायाम करताना वगैरे फाटू शकतो. तेव्हा थोडसे रक्त येऊ शकते. ते कधी कधी लक्षातही येत नाही. बार्थोलिन ग्रंथी : दोन्ही भगोष्ठांच्या आतल्या बाजूस एक एक ग्रंथी असते. लैंगिक भावना उद्दिपित झाल्यावर या ग्रंथीमधून एक पातळ स्राव निर्माण होतो व योनीद्वार ओलसर होते. जननेंद्रियांची स्वच्छता :

* जननेंद्रिय रोज पाण्याने स्वच्छ धुवावे. यासाठी साबण किंवा जंतुनाशके यांची गरज नसते. * दररोज अंतर्वस्त्र संपूर्ण साबण निघून जाईपर्यंत धुवावीत आणि सूर्यप्रकाशात वळवावी. संसर्ग टाळण्यासाठी सूर्यप्रकाश हा सर्वोत्तम मार्ग आहे. * कोणतीही अस्वच्छ वा टोकदार वस्तू योनीत घालू नये. * जननेंद्रियांवरील त्वचा फार नाजूक असते. त्यामुळे त्यावरील केस काढण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे ब्लेड वा ब्लिचिंगसाठीची रसायने वापरू नये. अगदीच आवश्यकता असेल तर कात्रीने कापून ते केस स्वच्छ करावेत. * याव्यतिरिक्त काही अडचणी किंवा प्रश्न असतील तर वेळीच घरातील मोठ्या व्यक्तींशी बोलावे किंवा तज्ञ व्यक्तींचे मार्गदर्शन घ्यावे. आपले शरीर ही आपली संपत्ती आहे, त्याची काळजी घेणे जरुरी आहे व आपली जबाबदारीही आहे . यापुढील भागात आपण स्त्रीची अंतर्जननेंद्रिय, त्याची रचना व कार्य याविषयी माहिती घेऊया.

(क्रमशः)

meghamanohar1971@gmail.com

मेघा मनोहर

Tags: