स्त्री जातीला वमनाचा उ:शाप!

माझ्या प्रिय भगिनी आणि मावश्या, तुम्हाला माहीत आहे काय की, आपल्याला जे जे शारीरिक आजार होतात वा किरकोळ तक्रारी यांचे मूळ पूर्णत: आपल्याच जवळ आहे. आपले रोजचे खाणे, पिणे, उठणे, झोपणे तसेच उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा हे ऋतुबदल बस हे आयुर्वेदाचे गोदामृत आपल्याला उमगले तर! तर जगणे खूप खूप सुंदर होऊन जाईन आरोग्याच्या कुठल्याच तक्रारी राहणार नाहीत. आरोग्यधामाला जायचे असेल तर सुरुवातीचे काही दिवस मेहनत घ्यावी लागेल. कंबर कसून अगोदरचा असलेला पसारा आवरावा लागेल. गाळ उपसावा लागेल. मग एकदाची पाटी कोरी झाली, क्लीन चिट मिळाली की, पुढे आपण जितके चांगले आचरण करू, तितके सुंदर आरोग्य मिळवू. आमचे गुरुवर्य जोशी नाना म्हणतात, दोष, कळ, घाण, मग ती शरीरातील असो वा मनातील निघून गेली म्हणजे कसे हायसे वाटते. साधे उदाहरण नाकातला चिकट शेंबूड जोरात शिंकरून टाकला तर कसे मोकळे वाटते, फुरफुर थांबते. श्वास कसा आरपार गेल्याचे जाणवते अगदी विना ट्राफिक जाम. या ट्राफिकजामच्याच काही गोष्टी मी सांगणार आहे. 20 वर्षांची कॉलेज तरुणी 10-12 महिने पाळीच येत नाही. आलीतर हार्मोन्सच्या गोळ्या घेतल्यानंतरच अभ्यासू मुलगी त्यामुळे खाण्यापिण्याकडे दुर्लक्षच. मार्च महिना असल्यामुळे वमनाचीच तयारी सुरू केली. वमनामध्ये भयंकर दुर्गंधित पित्त पडले. 15 दिवसांनी भेटते तेव्हा म्हणते कशी, ‘आता कसे मला नवीन जन्म झाल्यासारखे वाटतेय, पोटाच्या सारख्या तक्रारी असायच्या, झोप व्यवस्थित नव्हती आणि उत्साह तर माहीतच नव्हता.’ त्यानंतर तिला पाळी आलीच, शिवाय आरोग्यही चांगले आहेच. आता ती स्वत:हूनच ऋतू बदलातील तक्रारी ओळखून त्या त्या ऋतूचे पंचकर्म करून घेत असते. हिचीच जुळी बहिणी शोभावी अशी 17 वर्षांची मुलगी 8-8 महिने पाळी येत नाही आणि याच वयात बरीच स्थूल झालेली. तिचेही वमन पहिल्या मुलीप्रमाणेच कार्बन कॉपी म्हणावे त्या पद्धतीने झाले. त्यानंतर 1 वर्ष झाले तरीही नियमितपणे कुठल्याही तक्रारीविना पाळी नियमित सुरू आहे. 19 वर्षांची मुलगी 4-5 महिने पाळी येतच नाही. आली तर महिना महिना रक्तस्त्राव सुरूच राहतो. उलटी, मळमळ, तोंड बेचव असणे, भुकेची कमी ह्या नेहमीच्या तक्रारी. गर्भशयाशी संबंधित आजार हे जठरातून तिकडे पोहोचतात असे आयुर्वेदाचे सूत्र. लगेच साधे वमन करवले. अगदी मीठ पाणी पाजून. इकडे वमन पूर्ण झाले अणि तिकडे रक्तस्त्राव बंद झाल्याचे तिला जाणवले. आहे की नाही गंमत! एक 45 वर्षांच्या मावशी दम्याने 7-8 वर्षांपासून बेजार. खूपच कमी वयात त्यांचे गर्भाशय काढून टाकले गेले. त्यामुळे दर महिन्याची घाण 7-8 वर्षांपासून आतच साचते आहे. दम्याचा पंप ‘जेथे जातो तेथे त्यांचा सांगाती’ घाऊक उपसा करण्यासाठी वमन केले आणि बस पावसाळ्यापर्यंत त्यांना श्वास लागला नाही. पावसाळ्यात बस्ती कोर्स काय केला, ऑक्टोबरपर्यंत पहायलाच नको. मग आहेच विरेचन, गेल्या चार वर्षांपासून त्यांचे हे चक्र ठरूनच गेले. बस्ती-विरेचन-वमन नस्य.

डॉ. योगिता पाटील

