स्त्रियांमधील स्तनांच्या गाठी

साधारणत प्रत्येक वयोगटातील स्त्रियांमध्ये स्तनांच्या गाठी जाणवू शकतात, स्तनांचा कर्करोग जरी एक काळजी करण्यासारखा आजार असला तरी स्तनंच्या बहुतांश गाठी या कर्करोगाच्या नसून साधारण स्वरूपाच्या असतात. प्रत्येक स्त्रिला थोड्याफार प्रमाणात त्या बाबतीतील ज्ञान असणे गरजेचे असते. स्त्रियांमध्ये आढळून येणार्‍या स्तनांच्या गाठीचे प्रकार खालीलप्रमाणे. फायब्रोअ‍ॅडीनोमा – तरुण किंवा वयात येणार्‍या मुलींपासून ते साधारण 35 ते 40 वयापर्यंत या प्रकारातल्या गाठी स्तनांत जाणवू शकतात. या गाठी एक किंवा एकापेक्षा अधिक असून शकतात. ही गाठ थोडीशी कडक व घट्ट स्वरुपाची असते व हात लावल्यास तिच्या जागेवरून हालू शकते. काही मिलीमीटर ते 7-8 सेमीपर्यंत या गाठी असू शकतात. सोनोमॅनोग्राफीद्वारे या गाठी सहज निर्दशनास येतात. छोट्या गाठींना काही शस्त्रक्रिया करण्याची गरज नसते. तसेच या गाठी काळजी करण्यासारख्या नसतात. फायब्रोसीस्टीक आजार- संप्रेशकांच्या (हार्मोन्स) असंतुलनामुळे बहुतांश स्त्रियांत हा आजार होतो. साधारण 25 ते 50 वयोगटातील स्त्रियांना हा आजार उद्भवू शकतो. या आजारात संपूर्ण स्तन जड होतो. हात लावल्यास छोट्या-मोठ्या काळात स्तनांचे जडपण अधिकच जाणवते. या आजारात स्तनांची सोनोग्राफी करणे आवश्यक असते. शस्त्रक्रियेविना या आजाराचा उपचार केला जातो. फायलॉईड गाठी- हा कमी प्रमाणात आढळणारा आजार आहे. यात स्तनांचा आकार खूप मोठा होतो. हाताला मोठी गाठ लागते. हा आजार प्रथमदर्शी कॅन्सरसारखा वाटतो, पण सुरूवातीच्या काळात धोकादायक नसतो. स्तनांची मॅपोग्राफी व सुईची तपासणी (एफएनएएल) या तपासणीनंतर शस्त्रक्रिया करून हा आजार कायमचा बरा करता येऊ शकतो. डक्ट अ‍ॅक्टोसीया – साधारण 40 ते 60 वर्षांच्या स्त्रियांत हा आजार उद्भवतो. स्तनाग्राजवळ गाठ येते. या आजारात वेदना होतात. स्तनाग्रांजवळील त्वचेस खाज येणे, लाल होणे, स्तनाग्रामधून घाण येऊ शकते. औषधोपचार व काही केसेसमध्ये शस्त्रक्रियेने हा आजार बरा करता येतो. स्तनांचा दाह- स्तनपानाच्या काळात जास्त प्रमाणात उद्भवणारा हा आजार तसा कुठल्याही स्त्रीला होऊ शकतो. स्तन लाल होणे, दुखणे, ताप येणे अशी लक्षणे या आजारात आढळतात. जंतू संसर्गामुळे हा आजार होतो. तोंडावाटे गोळ्या किंवा सलाईनद्वारे इंजेक्शन देऊन हा आजार बरा करता येतो. ब्रेस्ट अ‍ॅब्सेस – स्तनांचा दाह या आजाराकडे दुर्लक्ष केल्यास पुढच्या टप्पात ब्रेस्ट अ‍ॅबेसेस म्हणजेच स्तनात पू होऊन गाठ सद्यश सूज हाताला लागते. या आजारात स्तनांची सोनोग्राफी करून चिरा, शस्त्रक्रिया करून आजार बरा करता येतो. यात वारंवार ड्रेसिंग करावी लागते. तसेच पू चे नमुने तपासणीसाठी पाठवावे लागतात. स्तनाचा टीबीसुद्धा या आजारासारखा दिसू शकतो. स्तनांचा कॅन्सर – या प्रकारात थोडीशी कडक गाठ हाताला लागू शकते. जी हळूहळू वाढत जाते. दुखणे फारसे जाणवत नाही, ज्या स्त्रियांमध्ये गर्भधारणा लवकर झाली नसेल तसेच इतर काही कारणांमुळे स्तनाचा कॅन्सर होण्याचा धोका असतो. या आजारातील गाठ ही सहज स्तनात फिरत नाही व स्थिर असते. या गाठींसोबत काखेतही गाठ लागू शकते. पुढच्या टप्प्यात गाठीच्या पृष्ठ भागावरील त्वचा गाठीला चिटकून बसते व त्यानंतर जखमा होऊ शकतात. स्तनाची मॅनोग्राफी, सुईची तपासणी, (एफएनएसी किंवा टु कट बायोपिसी) बायोपिसी करून या आजाराचे निदान करण्यात येते. आजाराच्या टप्पानुसार विविध पद्धतीने यावर उपचार केला जातो. लवकर व योग्य उपचार केल्यास पूर्णपणे नॉर्मल आयुष्य जगता येते. या व्यतिरिक्त दुधाच्या गाठी, चरबीच्या गाठी या स्तनांच्या गाठींचे प्रकार आहेत. स्तनाच्या गाठी जाणवल्यास घाबरून न जाता तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन उपचार करणे गरजेचे असते. यात पुष्कळ केसेसमधल्या गाठी साध्या प्रकारातल्या असतात. तर प्रत्येक प्रकारात शस्त्रक्रिया करावी लागत नाही.

डॉ. सचिन देवरे

