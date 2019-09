क्रीडा सेरेनाला अंतिम फेरीत बियांकाचे आव्हान Nikhil Wani Share











न्यूयॉर्क| २३ वेळा ग्रँडस्लॅम विजेतेपद मिळवलेल्या अमेरिकेच्या स्टार टेनिसपटू सेरेना विल्यम्सने एलिना स्वितोलिना पराभूत करत अमेरिकन खुल्या टेनिस स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत धडक मारली. ५ व्या मानांकित युक्रेनच्या एलिना स्विटोलिना हिला सेरेनाने ६-३, ६-१ असे पराभूत केले. अंतिम फेरीत कारकिर्दीतील २४व्या ग्रँडस्लॅमच्या दिशेने कूच करणार्‍या सेरेना विल्यम्सपुढे अंतिम फेरीत १५ व्या मानांकित चेक प्रजासत्ताकच्या बियांका आंद्रेस्कू हिचे आव्हान असणार आहे. बेलिंडा बेंकिक हिला बियांकाने ७-६ (७-३), ७-५ असे पराभूत केले आणि अंतिम फेरीत प्रवेश केला. आधीच्या सामन्यात स्विटोलिनाने ज्या पद्धतीचा खेळ केला होता, त्यामुळे सेरेनाला ती जोरदार टक्कर देईल, असे बोलले जात होते. पण सेरेनाने तिला सामन्यात डोके वर काढू दिले नाही. पहिला सेट जिंकताना तिला स्विटोलिनाने थोडीशी झुंज दिली. पण तिने तो सेट ६-३ असा जिंकला. दुसर्‍या सेटमध्ये तर स्विटोलिनाकडून अजिबातच झुंंज दिसली नाही. त्यामुळे सरळ दोन सेटमध्ये सेरेनाने सामना जिंकला आणि अंतिम फेरीत धडक मारली. या विजयासह सेरेनाने सलग दुसर्‍यांदा या स्पर्धेची अंतिम फेरी गाठली. नदाल आठव्यांदा उपांत्य फेरीत! स्पेनच्या राफेल नदालने हार्ड कोर्टवरही आपली जादू कायम राखली आहे. नदालने पुरुष एकेरीच्या उपांत्यपूर्व सामन्यात अर्जेंटिनाच्या दिएगो श्‍वार्ट्झमनला आठव्यांदा धूळ चारून कारकिर्दीत आठव्यांदा अमेरिकन खुल्या टेनिस स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत धडक मारली. तर इटलीच्या मॅटिओ बेरेट्टिनीने फ्रान्सच्या गेल मॉंफिल्सला पराभवाचा धक्का देऊन नदालविरुद्धच्या उपांत्य सामन्यातील स्थान पक्के केले. जवळपास २ तास आणि ४६ मिनिटे रंगलेल्या या सामन्यात जागतिक टेनिस क्रमवारीत दुसर्‍या स्थानी विराजमान असलेल्या दुसर्‍या मानांकित नदालने अर्जेटिनाच्या २०व्या मानांकित श्‍वार्ट्झमनला ६-४, ७-५, ६-२ असे पराभूत केले. शनिवारी नदालविरुद्ध बेरेट्टिनीचा उपांत्य सामना रंगणार असून दुसर्‍या उपांत्य सामन्यात रॉजर फेडररला पराभूत करणारा ग्रिगोर दिमित्रोव्ह आणि पाचवा मानांकित डॅनिएल मेद्वेदेव यांची गाठ पडणार आहे. मॉंफिल्सच्या पराभवामुळे फ्रान्सच्या खेळाडूचे ग्रँडस्लॅम विजेतेपदाचे स्वप्न पुन्हा धुळीस मिळाले. यापूर्वी १९८३ म्हणजेच ३६ वर्षांपूर्वी यानिक नोह यांनी फ्रान्स टेनिस स्पर्धेतील पुरुष एकेरीचे विजेतेपद मिळवले होते. ३३ कारकिर्दीत ३३व्यांदा कोणत्याही ग्रँडस्लॅम स्पर्धेची उपांत्य फेरी गाठणारा नदाल हा तिसरा टेनिसपटू ठरला आहे. त्याआधी रॉजर फेडरर (४५) व नोव्हाक जोकोव्हिच (३६) यांचा क्रमांक लागतो.

