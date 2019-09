जळगाव सुरेश जैन ४ वर्षे, ५ महिने, ३ दिवसांनी तुरुंगाबाहेर Nikhil Wani Share











जळगाव नगरपालिकेच्या घरकुल घोटाळ्यात तब्ब्ल ४ वर्षे ५ महिने ३ दिवसांनी प्रमुख संशयित आरोपी म्हणून कारागृहात असलेले माजी आमदार सुरेश जैन यांना आज दि. २ सप्टेंबर २०१६ ला सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. त्यामुळे जैन हे ३ सप्टेंबरला कारागृहातून बाहेर आले. जळगाव नगरपालिकेच्या घरकूल प्रकरणात २९ कोटी ५९ लाख रुपयांचा घोटाळा केल्या प्रकरणी सुरेश जैन यांना दि. १० मार्च २०१२ ला मध्यरात्री पोलिसांनी अटक केली होती. तेव्हा पासून जैन हे कारागृहातच होते. जिल्हा, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने किमा १० वेळा जैन यांचा जामीन फेटाळला होता. मध्यंतरी आजारपणामुळे केवळ २ दिवसांचा तात्पुरता जामीन जैन यांना देण्यात आला होता. इतर काळ ते कारागृहातच होते. जैन हे प्रभावशाली नेते असून ते साक्षीदार व इतर आरोपांवर प्रभाव टाकू शकतात, असा युक्तिवाद करीत सरकार पक्षाने जैन यांना जामीन मिळून दिला नव्हता.मात्र,या प्रकरणातील सर्व साक्षीदार व संशयित आरोपींचे जबाब झाले असून आता जैन कोणावरही प्रभाव टाकू शकत नाही, हा युक्तीवाद ग्राह्यमानू सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला. स्व. नरेंद्र अण्णांचा अखेरपर्यंत लढा

घरकुल घोटाळ्याची फिर्याद आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी दाखल केली असली तरी उभे आयुष्य भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढलेले नगरसेवक स्व. नरेंद्र पाटील यांनी अखेरपर्यंत त्रयस्त अर्जदार म्हणून या विरुद्ध आयुष्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत लढा दिला. या घोटाळ्यातील संशयितांनी जामीनासाठी केलेल्या अर्जाला अण्णांनी अखेरपर्यंत विरोध केला.

