ब्लॉग सुरक्षित भविष्यासाठी…! Nikhil Wani











नुकत्याच समोर आलेल्या माहितीनुसार २०१४ ते २०१९ दरम्यान पीपीएङ्गमधून मिळालेला नङ्गा हा लार्ज कॅप म्युच्युअल ङ्गंडांपेक्षा अधिक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच पीपीएङ्ग हा बचतीचा एक सोपा आणि ङ्गायदेशीर मार्ग आहे. र्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच पब्लिक प्रॉव्हिडंट ङ्गंड (पीपीएङ्ग) ही देशातील सर्वाधिक लोकप्रिय योजना आहे. पीपीएङ्ग योजनेतील खाते उघडणे अतिशय सोपे आहे. अवघी शंभर रुपयांची रक्कम भरून खाते सुरू करता येते. याचाच अर्थ असा की, अत्यल्प उत्पन्न गटातील लोकही या बचत योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. दरवर्षी कमीत कमी पाचशे रुपये जमा करणे बंधनकारक असून ही रक्कमही अल्प असल्याने बेताची परिस्थिती असलेले लोकही या योजनेचा ङ्गायदा घेऊ शकतात. पोस्टाच्या कार्यालयामार्ङ्गत ही योजना चालवली जाते आणि विशेष म्हणजे पोस्टाच्या एका कार्यालयातून दुसर्‍या कार्यालयात खाते स्थलांतरित करण्याची सुविधा या योजनेत आहे. हा खूप मोठा ङ्गायदा आहे. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीत जमा होणार्‍या रकमेला नॉमिनेशनची (नामनिर्देशन) सुविधाही उपलब्ध आहे. कमीत कमी पंधरा वर्षांसाठी पीपीएङ्ग खाते उघडता येते आणि त्यानंतर ही मुदत पाच-पाच वर्षांनी वाढवता येते. या योजनेत जमा केल्या जाणार्‍या रकमेबरोबरच व्याजही करमुक्त आहे. सध्या ८ टक्के व्याज या योजनेवर मिळते. सरकारकडून या व्याजदराची समीक्षा दर तीन महिन्यांनी केली जाते. विशेष म्हणजे पीपीएङ्ग खाते अल्पवयीन मुला-मुलींच्या नावानेही सुरू करता येते. काही अटींवर अधूनमधून या खात्यातून पैसे काढण्याची सुविधाही उपलब्ध आहे. वित्तीय बाजारातील जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार, पीपीएङ्ग खात्यात दर महिन्याच्या ५ तारखेपूर्वी रक्कम जमा करणे ङ्गायदेशीर ठरते. जाणकारांच्या मते, पीपीएङ्ग खात्यावरील व्याजाची गणना दरमहा केली जाते. दर महिन्याच्या ५ तारखेपासून महिनाअखेरपर्यंत व्याजाचा हिशेब केला जातो आणि जमा रकमेवर तेवढे व्याज खात्यावर जमा केले जाते. त्यामुळे ५ तारखेच्या आधी पैसे जमा केल्यास त्याच महिन्यात व्याज जमा होते. नंतर जमा व्याजावरही व्याज मिळू शकते. त्यामुळे अगदी छोट्या प्रमाणात केलेल्या बचतीवर मॅच्युरिटीच्या वेळी मोठ्या रकमेच्या रूपात घसघशीत परतावा मिळतो. अल्पवयीन मुला-मुलींच्या नावाने पीपीएङ्ग खाते उघडायचे झाल्यास आई किंवा वडील हे खाते उघडू शकतात. परंतु एकाच मुलाच्या नावाने दोन स्वतंत्र खाती मात्र उघडू शकत नाहीत. जर मुला-मुलींच्या नावावर योग्य वेळी पीपीएङ्ग खाते उघडले तर त्यांच्या शिक्षणाचा खर्च पेलण्याचे आर्थिक सामर्थ्य पालकांना प्राप्त होते. पीपीएङ्ग खात्यातील जमा रकमेच्या मोबदल्यात कर्ज मिळण्याची सुविधा असते. खाते उघडल्यानंतर तिसर्‍या वर्षापासून (आर्थिक वर्ष) ही सुविधा मिळू शकते. सहाव्या आर्थिक वर्षापर्यंत या सुविधेचा लाभ घेता येतो. परंतु या कर्जाची परतङ्गेड ३६ महिन्यांत करणे गरजेचे आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. पीपीएङ्ग खाते सुरू केल्यानंतर एखाद्याला पैशांची गरज भासली तर मुदतीपूर्वीच खात्यातून पैसे काढण्याची सुविधा उपलब्ध असते. पार्शियल विथड्रॉव्हल म्हणजेच अंशतः रक्कम काढण्याची ही सुविधा खाते उघडल्यापासून पाच वर्षांनंतर मिळू शकते. लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट म्हणजे खात्यात जमा असलेल्या रकमेच्या ५० टक्के रक्कमच काढता येते. अर्थात, पाच वर्षांनंतर गरज पूर्ण करण्यासाठी काढण्यात येणारी ही रक्कमसुद्धा करमुक्त असते. पीपीएङ्ग खात्यात ऑनलाईन पैसे जमा करण्याचीही सुविधा मिळू शकते. नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक ङ्गंड ट्रान्सङ्गर (एनईएङ्गटी) किंवा इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरन्स सिस्टिम (ईसीएस) या माध्यमातून ऑनलाईन हप्ता भरता येतो. एका बँकेतून दुसर्‍या बँकेत रक्कम ट्रान्सङ्गर करण्यासाठी ही प्रणाली वापरण्यात येते. त्यासाठी बँकेत ईसीएस सुविधेसाठी संपर्क साधावा लागतो. एनईएङ्गटीचाही लाभ पीपीएङ्ग खात्यात रक्कम भरण्यासाठी घेता येऊ शकतो. नेट बँकिंगसाठी वापरली जाणारी ही प्रणाली आहे. यासाठी पीपीएङ्ग अकाऊंट नंबर आणि संबंधित बँकेच्या शाखेचा आयएङ्गएससी कोड असणे गरजेचे असते. अशा सर्व प्रकारच्या सुविधा असल्यामुळे पीपीएङ्ग हा बचतीचा एक उत्तम पर्याय ठरतो. प्रसाद पाटील

