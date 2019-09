क्रीडा ‘सीपीएल’मध्ये गेलचे विक्रमी शतक Nikhil Wani Share











जमैका | वृसध्या जमैकामध्ये सुरू असलेल्या कॅरेबियन प्रीमिअर लीग (सीपीएल)मध्ये ख्रिस गेलने धडाकेबाज शतकी खेळी केली. त्याने ५४ चेंडूत १०० धावा केल्या आणि सीपीएलमध्ये तब्बल ४ शतके करण्याचा विक्रम रचला. याशिवाय टी-२० क्रिकेटमध्येही त्याचे हे २२ वे शतक ठरले. जमैका थलायवाज आणि पॅट्रिओट्स संघांमधील या सामन्यात तब्बल ३९ षटकांत ४८३ धावा ठोकण्यात आला. या टी-२० सामन्यात तब्बल ३७ षटकार लगावण्यात आले. एका टी-२० क्रिकेट सामन्यात एकाच सामन्यात एवढे षटकार लागण्याची ही दुसरी वेळ ठरली. या सामन्यात ३७ षटकारांची आतषबाजी झाली. यापूर्वी २०१८ मध्ये अफगाणिस्तान प्रीमिअर लीग स्पर्धेत बल्ख लीजंडस् आणि काबूल झ्वानन या संघांमध्ये झालेल्या सामन्यात ३७ षटकार मारण्यात आले होते. जमैका संघाने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकांत ४ बाद २४१ धावा केल्या. त्यात ख्रिस गेलने ६२ चेंडूंत ७ चौकार व १० षटकार ठोकत ११६ धावांची तुफानी खेळी केली. त्याला चॅडवीक वॉल्टनने उत्तम साथ दिली. प्रतिउत्तरात पॅट्रिओट्स संघाने या सामन्यात बाजी मारली. पॅट्रिओट्स संघाने हे लक्ष्य केवळ १८.५ षटकांत ६ गड्यांच्या मोबदल्यात पूर्ण केले. थॉमसने ७१ धावांची तर लुईसने सीपीएल मधील सर्वात जलद अर्धशतक ठोकले. त्याने १८ चेंडूत ३ चौकार व ६ षटकारांसह ५३ धावांची खेळी साकारली.

