ब्लॉग साक्षरतेला रोजगाराची जोड Nikhil Wani Share











साक्षरता किंवा शिक्षणाचे महत्त्व पटवण्यासाठी भारतात अनेक द्रष्ट्या लोकांनी प्रयत्न केले आहेत. मात्र आज ७० वर्षांनंतरही साक्षरतेचे प्रमाण कासवाच्या गतीने वाढते आहे. हा वेग वाढला नाही तर १०० टक्के साक्षरतेचे लक्ष्य गाठण्यासाठी आपल्याला आणखी ४० वर्षे वाट पहावी लागेल. अर्थात केवळ साक्षर बनून पोट भरणार नाही. त्यामुळे साक्षरता आणि रोजगार यांचा संबंध आपल्याला जोडावा लागेल. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा म्हणजे सुमारे ७० वर्षांपूर्वी १९४७ मध्ये देशातील केवळ १२ टक्के लोकसंख्या साक्षर होती. २०११ मध्ये हा आकडा वाढून ६८ टक्के झाला. भारतात जर याच वेगाने साक्षता वाढत राहिली तर संपूर्ण देश साक्षर होण्यासाठी आपल्याला २०६० पर्यंतची वाट पहावी लागेल. अर्थात केवळ साक्षरतेचा दर वाढला किंवा लोक साक्षर झाले म्हणजे त्यांच्या पोटापाण्याचा प्रश्‍न मिटला असे नाही तर शिक्षण आणि रोजगार यांची सांगड घातली पाहिजे. शिक्षण आणि रोजगार हातात हात धरून चालले तरच लोकांची त्याविषयीची आस्था, रूची वाढेल. महात्मा गांधी म्हणाले होते, राष्ट्राची सामाजिक, आर्थिक स्थिती सुधारायची असेल तर शिक्षण हेच त्यात महत्त्वाची आणि जिवंत भूमिका साकारू शकते. शिक्षणामुळे व्यक्तीचे सशक्तीकरण होतेच शिवाय त्याची विश्‍लेषणाची क्षमताही वाढते. आत्मविश्‍वासाची पातळी उंचावते. शिक्षणामुळे लोक दक्ष राहातात. अर्थात शिक्षण म्हणजे केवळ पुस्तकी शिक्षण नव्हे तर मूल्य, कौशल्य, क्षमता विकास हे देखील शिक्षणच असते. उज्ज्वल भविष्य निर्माण करण्यात आणि प्रगतीशील मूल्यांबरोबर एक नवा समाज तयार करण्यामध्ये शिक्षण खूप महत्त्वाची भूमिका करते. त्यामुळेच शिक्षण व्यक्तिगत पातळीवर बदल घडवू शकतेच; पण सामाजिक स्तरावरही बदल घडवू शकते. संयुक्त राष्ट्रांकडून झालेल्या अभ्यासानुसार जगभरात सुमारे चार अब्ज लोक साक्षर असून ७७ कोटींहून अधिक लोक निरक्षर आहेत. निरक्षर असलेल्या लोकसंख्येत महिलांची संख्या अधिक म्हणजे दोन तृतियांश आहे. तीन चतुर्थांश निरक्षर लोकसंख्या जगातील दहा देशांमध्ये राहते आहे. याचा अर्थ असा की, पाचपैकी एक व्यक्ती निरक्षर आहे. जगभरातील तब्बल ३५ देशांमध्ये आजही साक्षरतेचा दर ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. भारतातील साक्षरतेचा दर किंवा प्रमाण २०११ मध्ये वाढून तो ७४.४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला होता. त्यात पुरुष साक्षरतेचा दर किंवा प्रमाण ८२.१६ आहे तर महिलांमधील साक्षरतेचा दर किंवा प्रमाण ६५.४६ टक्के आहे. मात्र जगातील सरासरी साक्षरतेच्या ८४ टक्क्यांच्या दराच्या तुलनेत तो खूप कमी आहे. सद्यपरिस्थितीत मुलांच्या उपस्थितीचे प्रमाण ७० टक्के आहे, पण शाळा सोडण्याचे प्रमाणही ४० टक्के आहे. भारतात २८ कोटी ज्येष्ठ नागरिकांना लिहिता वाचता येत नाही. ही आकडेवारी जगभरातील निरक्षर लोकसंख्येच्या ३७ टक्के आहे. देशात साक्षरतेचे प्रमाण तुलनेने कमी असण्याचे एक कारण म्हणजे सुशिक्षित लोक बेरोजगार आहेत. संक्रमण काळापासूनच भारतीय शिक्षणाने अनेक आव्हाने आणि समस्या पेलल्या आहेत. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने सार्वजनिक शिक्षणाच्या विस्तारासाठी अनेक प्रयत्न केले. अर्थात या प्रयत्नांमध्ये अनेक कमतरता असल्याचे स्पष्ट झाले, त्या दूर करण्याचे प्रयत्नही करण्यात येत आहेत. संयुक्त राष्ट्राच्या एका अहवालातही निरक्षरतेमुळे जगभरातील विविध राष्ट्राच्या सरकारांना १२९ अब्ज डॉलरचे नुकसान सहन करावे लागत असल्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्याशिवाय महत्त्वाची बाब म्हणजे जगभरात प्राथमिक शिक्षणावर खर्च करण्यात येणारी दहा टक्के रक्कम एक प्रकारे वायाच जाते; कारण शिक्षणाच्या गुणवत्तेकडे योग्य लक्ष दिले जात नाही. गुणवत्ता नसलेल्या शिक्षणामुळेच गरीब देशांमध्ये चारपैकी एक मूल एकही वाक्य नीट वाचू शकत नाही. देशात साक्षरतेचे प्रमाण वाढवण्यासाठी गेल्या अनेक दशकांपासून प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी कायदेही तयार करण्यात आले. मात्र या सर्वांचा अपेक्षित परिणाम साधता आलेला नाही. स्वातंत्र्यानंतर भारतात सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी शिक्षण अनिवार्य कऱण्याचा प्रस्ताव संविधानात मांडण्यात आला होता. गेल्या सात दशकांमध्ये आपल्याला हे लक्ष्य साध्य करता आलेले नाही. भारतीय संसदेत २००२ मध्ये ८६ वे संशोधन अधिनियम मंजूर झाले होते, त्या अंतर्गत ६ ते १४ वर्षांच्या मुलांसाठी शिक्षण हा मूलभूत अधिकार म्हणून मंजूर करण्यात आले. अर्थात याचेही परिणाम खूप समाधानकारक नाहीत. प्राथमिक शिक्षणाच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयानेही महत्त्वाची भूमिका घेतली होती. २००१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारांना सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये नि:शुल्क भोजनआहार देण्याची व्यवस्था करण्याचे आदेशही दिले होते. त्याव्यतिरिक्त १९९८ मध्ये १५ ते ३५ वर्षे वयाच्या लोकांसाठी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आणि २००१ मध्ये सर्व शिक्षा अभियान देशभरात सुरू केले होते. त्यात २०१० पर्यंत सहा ते चौदा वर्षांपर्यंतच्या सर्व मुलांचे आठ वर्षांचे शिक्षण पूर्ण कऱण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. नंतर संसदेने चार ऑगस्ट २००९ मध्ये मुलांना मोङ्गत पण अनिवार्य शिक्षण देणार्‍या शिक्षण हक्क कायद्याला मंजुरी दिली होती. एक एप्रिल २०१० पासून लागू झालेल्या या कायद्याअंतर्गत ६ ते १४ वर्षे वयाच्या मुलांना निःशुल्क शिक्षण देण्याची जबाबदारी राज्याची असल्याचे स्पष्ट केले. शिक्षण हक्क कायदा हे साक्षरतेच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते. साक्षरतेचा दर चांगला असेल तर लोकसंख्या वाढ, गरिबी, लिंगभेद या सर्व आव्हानांना तोंड देणे शक्य होते. त्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली; मात्र साक्षरतेचे प्रमाण वाढण्यात किंवा साक्षरतेचा दर विकसित होण्यामध्ये अपेक्षित यश लाभले नाही. साक्षरतेचा दर वाढवण्यासाठी सरकारने सर्व शिक्षा अभियान, मध्यान्ह आहार योजना, प्रौढ शिक्षा अभियान, राजीव गांधी साक्षरता मिशन आदी कितीतरी अभियाने राबवली. पण आजही देशात केरळ वगळता देशातील इतर राज्यांची अवस्था सर्वसाधारणच आहे. बिहार आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये तर साक्षरतेचा दर सर्वात कमी आहे. १९४७ मध्ये देशातील केवळ १२ टक्के लोकसंख्या साक्षर होती. त्यानंतर २०११ मध्ये या आकडेवारीत वाढ होऊन ती ६८ टक्के झाली. परंतु या वेगाने संपूर्ण साक्षरतेचे लक्ष्य गाठण्यासाठी २०६० पर्यंतची वाट पहावी लागू शकते. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या काही संस्थांनी साक्षरतेत वाढ करण्यासाठी अनेक मोठी पावले उचलली आहेत आणि त्यासाठी लक्ष्यही ठरवले आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेने सर्वांसाठी शिक्षण, मिलेमियन डेव्हलपमेंट गोल, संयुक्त राष्ट्र साक्षरता दशक आणि संयुक्त राष्ट्र निरंतर विकास यासाठी शिक्षणाचे दशक ही चार प्रमुख लक्ष्य भारतासमोर ठेवली आहेत. भारताने ही लक्ष्य गाठण्यासाठी राबवलेल्या सर्व योजनांपैकी मध्यान्ह आहार ह्या योजनेने देशातील साक्षरतेचा टक्का वाढवण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावली. या योजनेची सुरुवात झाली ती तामिळनाडूपासून. तिथे मुख्यमंत्री एम. जी. रामचंद्रन यांनी १५ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या शालेय मुलांना रोज मोङ्गत भोजन देण्याची योजना सुरू केली होती. देशात साक्षरतेचे प्रमाण कमी असण्याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे शिक्षित लोकांची बेकारी. शिकलेल्या लोकांना रोजगार मिळत नाही हा देशातील मोठाच प्रश्‍न आहे. अर्थात आपल्याकडील शिक्षणव्यवस्थेत प्रयोगशील दृष्टिकोनाचा, विचारांचा अभाव आहेत. देशात शिक्षणहक्क कायदा लागू केला आहे, अर्थात केवळ साक्षर होऊन किंवा साक्षरतेचे प्रमाण वाढल्याने लोकांचे पोट भरणार नाही तर मुलांना असेही कौशल्य शिकवले पाहिजे, जेणेकरून शिक्षणाबरोबरच विद्यार्थी भविष्यात स्वतःच्या पायावर उभा राहू शकेल.

विनायक सरदेसाई

Tags: