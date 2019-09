क्रीडा सर्वाधिक ‘मॅन ऑङ्ग द मॅच’ मिळविण्याच्या यादीत विराट Nikhil Wani Share











मोहाली | दक्षिण आङ्ग्रिकेविरुद्धच्या दुसर्‍या टी-२० मध्ये भारताचा ७ विकेटने विजय झाला. या विजयासोबतच भारताने ३ टी-२० मॅचच्या सीरिजमध्ये १-०ने आघाडी घेतली आहे. कर्णधार विराट कोहली भारताच्या या विजयाचा शिल्पकार ठरला. या मॅचमध्ये विराट कोहलीने ५२ बॉलमध्ये नाबाद ७२ रनची खेळी केली. विराटच्या या खेळीमध्ये ४ ङ्गोर आणि ३ सिक्सचा समावेश होता. या कामगिरीबद्दल विराटला मॅन ऑॅङ्ग द मॅच देऊन गौरवण्यात आलं. आंतरराष्ट्रीय टी-२० मॅचमध्ये सर्वाधिकवेळा मॅन ऑॅङ्ग द मॅच मिळवण्यार्‍या खेळाडूंच्या यादीत विराट दुसर्‍या क्रमांकावर पोहोचला आहे. या रेकॉर्डमध्ये विराटने पाकिस्तानच्या शाहिद आङ्ग्रिदीची बरोबरी केली आहे. विराट आणि शाहिद आङ्ग्रिदीला आंतरराष्ट्रीय टी-२० क्रिकेटमध्ये ११ मॅन ऑॅङ्ग द मॅच मिळाले आहेत. तर या यादीत अङ्गगाणिस्तानचा मोहम्मद नबी पहिल्या क्रमांकावर आहे. मोहम्मद नबीला १२ वेळा मॅन ऑॅङ्ग द मॅच देण्यात आलं. आपल्या रेकॉर्डशी बरोबरी केल्यानंतर शाहिद आङ्ग्रिदीनेही विराटचं कौतुक केलं आहे. विराटचं अभिनंदन. भविष्यातही असंच यश मिळवं हीच प्रार्थना आहे. जगातल्या क्रिकेट चाहत्यांना असाच आनंद दे, असं टिवट शाहिद आङ्ग्रिदीने केलं आहे. मोहालीतल्या अर्धशतकी खेळीबरोबरच विराटची टी-२० क्रिकेटमधली सरासरीही ५०च्या पुढे झाली आहे. क्रिकेटच्या तिन्ही ङ्गॉरमॅटमध्ये ५० पेक्षा जास्त सरासरी असणारा विराट हा एकमेव खेळाडू आहे. विराटची टी-२०मध्ये ५३.१४, वनडेमध्ये ६०.३१ आणि टेस्टमध्ये ५३.१४ एवढी सरासरी आहे. विराटने ७९ टेस्टमध्ये ६,७४९ रन, २३९ वनडेमध्ये ११,५२० रन आणि ७१ टी-२०मध्ये २४४१ रन केले आहेत. टी-२०मध्ये विराट हा सर्वाधिक रन करणारा खेळाडू आहे. तसंच टी-२०मध्ये सर्वाधिक अर्धशतकं करण्याचा विक्रमही विराटच्या नावावर आहे. टी-२०मध्ये विराटने आतापर्यंत २२ अर्धशतकं केली आहेत.

Tags: