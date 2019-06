ब्लॉग सर्वांच्या भूमिका अद्याप अस्पष्ट Nikhil Wani Share











नवीन लोकसभेचे पहिले अधिवेशन दोन मुद्यांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. पहिला म्हणजे राष्ट्रपतींचे अभिभाषण आणि दुसरा म्हणजे अर्थसंकल्प. राष्ट्रपतींनी आपल्या अभिभाषणात सरकारचा पाच वर्षांचा अजेंडा जनतेसमोर ठेवला आहे. अर्थसंकल्प कसा असेल? त्यात कोणत्या महत्त्वाच्या मुद्यांचा विचार केलेला असेल? म्हणजे गुरुवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी संसदेच्या संयुक्त सभेला उद्देशून अभिभाषण केल्यानंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या कामकाजाला रितसर प्रारंभ झाला. मागील लोकसभेपेक्षा या नव्या लोकसभेत भाजप व एनडीए घटक पक्षांची मिळून ताकद वाढली असल्याने एनडीए आश्वस्त आणि आक्रमक राहणार यात शंका नाही. दुसरीकडे भाजपविरोधी पक्षांचे संख्याबळ कमी झाले आहे आणि अद्याप ते सावरलेले दिसत नाहीत. सरकारविरोधात त्यांची भूमिका समान असेल की स्वतंत्र हे स्पष्ट नाही व विरोधी पक्ष म्हणून सरकारवर अंकुश ते कसा ठेवणार ते अद्याप धूसर आहे. 17 व्या लोकसभेत काँग्रेसचे 52 सदस्य आहेत. तरीही विरोधी पक्षनेतेपदापासून काँग्रेस पुन्हा वंचित राहणार असेच दिसते. कारण विरोधी पक्षनेतेपद मिळण्यासाठी सभागृहाच्या सदस्य संख्येच्या 10 टक्के सदस्य संख्या संबंधित पक्षाकडे असणे आवश्यक असते. (म्हणजे 54 सदस्य) काँग्रेस पक्षाने अधिररंजन चौधरी (प. बंगाल) यांना आपला गटनेता नेमले आहे. त्यामुळे सभागृहाच्या दैनंदिन कामकाजात मुख्य विरोधी पक्षाचा नेता म्हणून अधिकतर जबाबदारी त्यांच्यावरच असेल. अधिररंजन ज्येष्ठ अनुभवी खासदार आहेत. अनुभवाच्या जोरावर ते किती ताकदीने व परिणामकारकरीत्या चर्चा व वादविवादात आपल्या पक्षाची बाजू मांडतात ते पाहू. गेल्या लोकसभेत राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्यावर कायम तोफा डागल्या व राफेलच्या मुद्यावर त्यांच्यावर शरसंधान केले. मात्र निवडणुकीत अमेठी गमावल्यानंतर आणि पक्षाध्यक्षपद सोडल्यानंतर वायनाड (केरळ)चे खासदार राहुल गांधी यापुढे सभागृहात किती सक्रिय राहतील व सभागृहावर छाप पाडतील का, हे पाहणे उत्सुकतेचे असेल. काँग्रेसचे 52 सदस्य असले तरी सभागृहातील चर्चेत, वादविवादात छाप पाडू शकतील असे शशी थरूर यांच्या व्यतिरिक्त अन्य नेता या पक्षात अभावानेच आहे. अशावेळी ज्योतिरादित्य सिंदिया, मल्लिकार्जुन खरगे यांची अनुपस्थिती काँग्रेसला जाणवेल आणि लोकसभेलाही! काँग्रेसच्या खालोखाल विरोधी पक्षामध्ये तृणमूल काँग्रेस पक्ष हा क्रमांक दोनचा पक्ष. मात्र 34 खासदारांवरून 22 वर त्यांची संख्या आल्यामुळे सध्यातरी तो बॅकफूटवर दिसतो आहे. प. बंगालमध्ये निवडणुकीनंतरदेखील तृणमूल काँग्रेस पक्ष व भाजपचा एकमेकांविरुद्ध संघर्ष सुरूच आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या कोणत्याही पुढाकाराला सहकार्य न करण्याचा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा पवित्रा, हा संसदेच्या अधिवेशनात हा पक्ष सरकार विरुद्ध आक्रमक राहणार असल्याचाच सिग्नल देतो आहे. डावे पक्ष व काँग्रेस पक्षाला मागे टाकून भाजपने तब्बल 18 जागा बंगालमध्ये जिंकल्या. ते ममता बॅनर्जी यांच्या जिव्हारी लागले आहे. उत्तर प्रदेशात सर्वत्र सप व बसपच्या महागठबंधनाने भाजपला कडवी झुंज देण्याचा प्रयत्न केला. यश फारसे मिळाले नाही. समाजवादी पक्षाच्या 5 जागा कायम राहिल्या. मुलायमसिंह यादव कुटुंबातील बाप-बेटा (मुलायम व अखिलेश यादव) जिंकले पण सूनबाई (डिम्पल) व पुतणा (धर्मेंद्रसिंह यादव) पराभूत झाले. गेल्या लोकसभेत ‘शून्य’ राहिलेल्या बहुजन समाज पक्षाचा 11 खासदारांसहित या लोकसभेत पुन्हा शिरकाव झाला ही मायावती यांची जमेची बाजू, तर लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाचे अस्तित्व संपुष्टात आले आहे. निवडणुकीत पडझड झालेल्या प्रादेशिक पक्षांमध्ये तेलगू देसम पक्ष, अण्णा द्रमुक पक्ष आणि आम आदमी पक्षही आहेत. सुरुवातीला भाजपविरोधात महाआघाडी उभी करण्याचा प्रयत्न फसल्यानंतर तिसरी आघाडी स्थापन करायला निघालेल्या तथाकथित किंगमेकर चंद्राबाबू नायडू यांचा तेलगू देसम पक्ष लोकसभेत 3 खासदार इतकाच उरला आहे. राज्यसभेतील त्यांच्या 4 खासदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश करून चंद्राबाबूंना आणखी धक्का दिला. 2014 च्या निवडणुकीत लोकसभेत 36 खासदारांचा अण्णा द्रमुक पक्ष जयललिता यांच्या अस्तानंतर आता नव्या लोकसभेत जवळपास लुप्त झाला आहे. या पक्षाचा एकच खासदार संसदेत निवडून आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (5), नॅशनल कॉन्फरन्स (3) हे संख्येने लहान दिसले तरी सरकार व सरकारच्या धोरणाविरुद्ध ते आक्रमक राहण्याची चिन्हे अधिक आहेत. ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांचा बीजू जनता दल (13) व आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांचा वाय.एस.आर काँग्रेस पक्ष (22) यांची लोकसभेत ताकद वाढली आहे. ते यूपीएमध्ये नाहीत व एनडीएमध्येही सामील झालेले नाहीत. पण पंतप्रधान मोदी यांच्या भाजपबरोबर त्यांनी याआधीच दोस्ती केली आहे. डाव्या पक्षांची संसदेतील स्थिती ही शोचनीय आहे. यूपीए-1 सरकारच्या काळात 62 खासदारांच्या डाव्या आघाडीने डॉ. मनमोहन सिंग सरकारला धोरण व निर्णयावर सतत वेठीला धरले होते. अमेरिकेबरोबर अणुकराराला त्याने कडाडून विरोध केला. पण पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंगही आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले. डाव्या आघाडीने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आणि तेव्हापासून डाव्या आघाडीची जी घसरगुंडी सुरू झाली ती अद्याप थांबलेली नाही. पश्चिम बंगालमधील त्यांची सत्ता संपली. किल्ला ढासळला. त्रिपुरा राज्य हातातून गेले. यावेळी केरळमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष फक्त एक जागा जिंकू शकला. तामिळनाडूमध्ये द्रमुक आघाडीच्या मदतीने मार्क्सवादी पक्ष व भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने प्रत्येकी दोन जागा जिंकल्या. नव्या लोकसभेत डाव्या आघाडीचे फक्त 5 खासदार आहेत. यापुढील काळात राज्यसभेतही त्यांची ताकद कमी होईल हे उघड आहे. 17 व्या लोकसभेत भाजपच्या 303 सदस्यांसहित एनडीएचे (352 खासदार) घसघशीत बहुमत तर विरोधी पक्षांचे हे असे चित्र. दुसरीकडे राज्यसभेत मात्र भाजप-एनडीए अद्यापही बहुमतापासून दूर आहे. तेथे त्यांचे बहुमत होण्यास 2020 साल उजाडावे लागणार आहे. मात्र त्या 2020 वर नजर ठेवून मोदी सरकार आर्थिक सुधारणा, तीन तलाक पद्धतीवर बंदी इत्यादी महत्त्वाची विधेयक आणण्याच्या तयारीला लागले आहे. अर्थसंकल्पामध्ये विशेष करून लक्ष ठेवण्याजोग्या बाबी म्हणजे वस्तू सेवाकरामधील फेरबदल, शेतकर्‍यांच्या समस्यांवर उपाययोजना, बेरोजगारीचे वाढते प्रमाण, आर्थिक मंदी. निवडणूक प्रचाराच्या काळात मोदी व भाजपच्या नेत्यांनी वेगवेगळे तर्क देऊन बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले असल्याचे नाकारले. परंतु राष्ट्रपतींचे भाषण व नीती आयोगाच्या आकडेवारीवरून बेरोजगारी 7.4 टक्के आहे व गेल्या 45 वर्षांत हा आकडा एक रेकॉर्ड आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. तसेच आर्थिक मंदी म्हणजे औद्योगिक उत्पादनातील घसरण हीदेखील एक सत्य व भेडसावणारी बाब आहे. याचे उदाहरण म्हणजे गेल्या तिमाहीमध्ये 2 लाखांपेक्षा अधिक मोटार गाड्या (विक्रीविना) पडल्या होत्या. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक चौकटीत आपण (भारत) कसे फिट होऊ याचा विचार करत असताना देशांतर्गत मंदीपासून देशाच कसा बचाव करायचा याचा या सरकारला अगोदर विचार करावा लागेल. आज भारत ही जगात सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. परंतु एवढे म्हणून चालणार नाही. कारण देशाची जवळजवळ अर्धी लोकसंख्या आज कमी उत्पन्न गटात असल्याने या गटाला त्याचा फायदा मिळत नाही. मोदी सरकारचे आर्थिक धोरण काय असेल, समाजातील प्रत्येक घटकाची आवक उत्पन्न कसे वाढेल. सरकार जी पावले उचलणार त्याची रूपरेषा काय असेल याचा अंदाज राष्ट्रपती कोविंद यांच्या अभिभाषणावरून करता येईल. मात्र अर्थसंकल्पाचे चित्र काही दिवसांनंतरच स्पष्ट होईल. येत्या 5 जुलै रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 2019-20 या वर्षाचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करतील. अर्थसंकल्प व राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाला धन्यवाद प्रस्तावावरील चर्चांमध्ये सरकारच्या धोरणावर टीका करण्याची व त्यात सुधारणा, बदल सुचवण्याची संधी विरोधी पक्षांना मिळेल. ते स्वत:ची बाजू जोरकस व परिणामकारकरीत्या मांडतील, मांडू शकतील तसेच सरकारी धोरणात बदल करण्यास भाग पाडतील, सरकारी धोरणांवर अंकुश राखू शकतील हे बघण्यासारखे असेल. आर्थिक मुद्यांव्यतिरिक्त या अधिवेशनात 370 कलम रद्द करणे, तीन तलाक प्रथेवर बंदी, एक देश एक निवडणूक, शिक्षणविषयक धोरण इत्यादी मुद्दे ताणतणावाचे असतील. एक देश एक निवडणूक या मुद्यावर गंभीरपणे विचार करण्याचे तसेच तीन तलाक व हलाला प्रथेचे उच्चाटन करण्यासाठी सरकारला सहकार्य करण्याचे आवाहन खुद्द राष्ट्रपतींनी सर्व पक्षांच्या खासदारांना केले आहे.

सुरेखा टाकसाळ

Tags: