सत्याचे अनुसंधान करणारे क्रांतिकारी संत कबीर

आज ज्येष्ठ पौर्णिमा. जगातील थोर समाजसुधारक संत कबीर यांची आज जयंती. आज सर्वत्र सगळ्या धर्मातील लोक आजच्या काळातही उपयुक्त असणारे त्यांचे दोहे ऐकून साजरी करत आहे. संत कबीर हे मानवता दृष्टिकोन ठेवणारे, आपल्या दोहयामधून प्रबोधन करणारे, अतिशय प्रभावशाली समाज सुधारक होते. कारण ते कोणालाही हिंदू किंवा मुसलमान समजून न बघता माणुसकीच्या दृष्टीने पाहत असे. म्हणूनच ते म्हणतात, हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तूरक कहे रहीमाना।

कबीरा लडी लडी दोऊ मुए, मरमन (मर्म) काहू न जाना।्। हिंदू-मुस्लीम एकमेकांशी निरर्थक लढतात, लढवले जाते हे त्यांना मुळीच पसंत नव्हते. कबीर अंधविश्वास, स्वर्ग- नरक, कपटयुक्त कर्मकांड, पुराणात लिहिलेल्या भाकड गोष्टी, अस्पृश्यता, जातिभेद, मुहूर्ताचे वेड, लबाड बुवाबाबांनी सांगितलेले उपदेश यांवर विश्वास ठेवत नसत. ते अनुभवाच्या आधारे मिळणार्‍या ज्ञानाला अधिक महत्त्व देत असत. म्हणूनच ते आत्मविश्वासाने, धैर्याने सांगतात, मैं कहता ऑखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी।

मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्या ऊरझोय रे।्।

तसेच पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुवा, पंडित भया न कोइ्।

ऐकै अषिर पीव का ,पढे सु पंडित होइ्।्। अशा शब्दात संत कबीर समस्या न सोडवण्याची, त्या गुंतागुंत करण्याची कामे करणार्‍या लोकांना फटकारतात. संत कबीर हे सत्याचे सार याला महत्व देणारे, चोथारूपी खोट्या गोष्टी, दिखावा लाथाडनारे आहेत. म्हणून ते सांगतात, साधु ऐसा चाहिए ये जैसा सूप स्वभाव।

सार सार को गहि रहै, थोथा देइ उडाय।्। त्यांच्या दृष्टिकोनातून सत्य हाच राम आणि रहीम ,परमेश्वर आहे. ते पुढे शीलपालन करतांना सांगतात,

सॉच(सत्य) बराबर तप नही, झूठ बराबर पाप।

जाके हिरदै (हदय) सॉच है ताके हिरदै आप।्।

शरीरच्या आधारे सत्यानुसंधान करणारे आणि त्यालाच भक्ती म्हणनारे कबीर कपट सोडून देण्याचा सल्ला देतात.

ऐसी भगति करौ घट भीतर ,छाँड कपट चतुराई्।

त्यांचा कर्म सिद्धांतावर पूर्ण भरोसा आहे म्हणून ते सल्ला देतात,

मंगन से क्या मांँगिये, बिन मांँगे जो देय।

कहें कबीर मैं हां वाहि को, होनी होय सो होय।्।

बहिर्मुखी राहून इतरांचे गुण दोष पाहण्यापेक्षा अंतर्मुखी होऊन आत्मपरीक्षण करण्यास सांगतात,

बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय।

जो दिल खोजू आपना, मुझसे बुरा न कोय।्।

विपश्यनाचार्य श्री सत्यनारायण गोएंकाजींच्या शब्दात वर्णन करायचे असेल तर कबीरांनी अंतर्मुखी राहून विपश्यना साधनेचा अभ्यासातून मुक्त अवस्था प्राप्त केली होती.

अज्ञानाचे, दार्शनिक मान्यतेचे, सांप्रदायिकतेचे पडदे बाजूला केल्यानंतरच चराचरात सामावलेल्या सत्याचे म्हणजेच परमेश्वराचे दर्शन घडते असा अनुभव सांगताना कबीर म्हणतात, घूंघट का पट खोल री,तोहे पीव मिलेंगे।

घट घट रमता राम रमैया ,कटुक बचन मत बोल री।्।

कबीरांचा राम हा दशरथपुत्र राम नसून निर्गुण राम आहे असे डॉ. श्यामसुंदर शुक्ल यांनी संशोधन करून सांगितले आहे.मांसाहाराला विरोध करतांना कबीर प्रश्न उपस्थित करतात जर बकरी फक्त घास खाते तरी तिची कातडी सोलली जाते तर बकरी खाण्यार्‍यांना काय शिक्षा होत असेल.

बकरी पाती खाती है, ताकि काढी खाल्।

जे तर बकरी खात है, जिनको कौन हवाल्।्।

निर्गुण निराकार ईश्वर मानणार्‍या, बुद्धीवादी कबीरांनी देवा धर्माच्या नावाखाली अमानुष पिळवणूक करणारे निष्प्राण कर्मकांड, वेशभूषा, स्वार्थासाठी मूर्तीपूजा, गंगास्नान, केशभूषा, माळा, जप, अनिष्ठ रूढी-परंपरा या निरर्थक मानल्या.त्यांच्या शुद्ध परखड विचारांनी अंधश्रद्धेचे मोतीबिंदू गळून पडतात.

पत्थर पूजै हरी मिले ,तो मैं तो पूजू पहार (पहाड)।

दुनिया ऐसी बावरी, पाथर पूजन जाई्।

मनी नाही भाव, देवा मला पाव याप्रमाणे

माला तो कर (हात)मैं फिरे, जीभ फिरै मुख मांही।

मनवा (मन) तो चहु दिशि फिरे यह तो सुमिरन नांही।्।

अंधविश्वासाने केलेले व्रत,उपवास याबद्दल ते सांगतात,

हिंदू बरत एकादशी, साधे दूध शिंगाडा सेती ।

अन्न को त्यागे मन नहीं हटके पार न करें सगोती।्।

दिनभर रोजा रहत है रात हनत गाय।

वह तो खून यह बंदगी कैसी खुशी खदाय।्। केशवपन पद्धतीवर टीका करताना ते सांगतात केस कापून स्वर्ग प्राप्ती होत असेल तर मेंढीलासुद्धा स्वर्गप्राप्ती का होत नाही

केश मुडाए जे हरी मिले, सब कोई लई मूडाई्।

बार बार के मुडते, भेड न वैकुंठ जाइ ।्।

मनाचा मळ जाण्यासाठी गंगास्नान करणार्‍यांना पुढे कबीर प्रश्न विचारतात नेहमी पाण्यात राहुन सुध्दा माशाचा वास का जात नाही?

नहाए धोए तो क्या हुआ ,मन का मैल न जाए ।

मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए्।्।

श्राद्ध, कावळ्याद्वारे पिंडदान या गोष्टींचा देखावा करणार्‍या लोकांना सांगतात

जीवित पित्र कू बोलत अपराध मूवा पीछे देहि सराध।

कहि कबीर मोहि अचरज आवे कौवा खाय पित्र पावे।्।

मनुष्य जातीमुळे नाही तर कर्मामुळे श्रेष्ठ ठरतो असा प्रगाढ विश्वास असणारे कबीर दाखला देतात,

जाति न पूछो साधु की, पुछ लिजिये ज्ञान।

मोल करो तलवार का पडा रहन दो म्यान।्।

अस्पृश्यतेवर, उच्च, शूद्र याविषयी मत मांडतात,

एक बूंद एके मल मूतर एक चाम एक गुदा।

एक ज्योती से सब उत्पन्ना कौन ब्राह्मण कोण सुदा।्।

चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेवर टीका करताना ते म्हणतात,

जो तू बावन बभनी जाया।

तो आन वाट हैं क्यू नहीं आया।्। हिंदू-मुस्लीम यासारख्या संप्रदायाच्या कट्टर अभिमानातुन मुक्ती मिळू शकणार नाही असे त्यांनीं दोघांना परखडपणे सांगितले.

अरे इन दोऊन राह न पाई्।

हिंदुं की हिंदूआई देखी ,तूरकन की तूरकाई्।्।

पिंडी ते ब्रम्हांडी आणि शोधीशी मानवा राऊळी मंदिरी ।

नांदतो देव हा आपल्या अंतरी ।्। याचा प्रत्यय नेहमी येतो. बुद्धाप्रमाणेच मुक्तीसाठी प्रयत्न कबीरांसाठी त्यांचे मन हेच त्यांचे मथुरा, त्यांचे हृदय हेच त्यांचे द्वारका आणि शरीराची काया हीच त्यांची काशी होती. त्यांच्या शरीराच्या दहा दरवाजे हेच त्यांची देवालये होती. यांच्या आधारानेच ईश्वराची भेट होते, मुक्ती मिळते असा त्यांचा अनुभव होता म्हणूनच ते उपदेश देतात,

मन मथुरा,दिल द्वारका , काया कासी जांणि।

दसवा द्वारा देहुरा, तामे ज्योति पिछाणी ।्।

कस्तुरी कुंडल बसे मृग धोंडे वन माहि।

ऐसे घट मे पीव है दुनिया जाने नहीं॥

खरोखरच बाहयदर्शनाने काही लाभ होत नाही,

तेरा साई तुझमें है तू जाग सके तो जाग।

संत कबीर यांनी आपल्या जीवनात तीर्थस्थानांना महत्व दिले नाही म्हणूनच आयुष्यभर काशीमध्ये राहिल्यानंतर मरतेवेळी नरकवासीं बद्दल प्रसिद्ध असणार्‍या मगहर या गावी राहणे पसंत केले.आचार्य डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी यांनी कबीरांच्या वेळची परिस्थिती सविस्तरपणे वर्णन केली आहे.त्याचे सर्वच दोहे क्रांतिकारी आहेत असे अभ्यासल्यास जाणवेल. आपल्या अनमोल विचारधनाने माणुसकीचा वर्षाव करणार्‍या, समाजकल्याण करणारे, अंधारमय अज्ञानात अडकून पडलेल्या समाजाला प्रकाशाची वाट दाखविणारे, बुद्धिवादी, विज्ञानवादी तर्कसंगत संत कबीरांचे विचारांचे लशीकरण करूया. असे आवाहन सुज्ञ वाचकांना करून मी माझा लेखनप्रपंच संपवतो. संदर्भ

