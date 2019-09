जळगाव शेतकर्‍यांसाठी शेवटच्या श्वासापर्यंत झटत राहणार! Nikhil Wani Share











जळगाव | बहिणाबाई चौधरी यांच्या प्रेरणेतून व विकास कामांच्या माध्यमातून जनतेचे व्याजासह ऋण फेडण्याचा प्रमाणिक प्रयत्न करीत आहे. राजकीय विरोधक असतात; पण एकदा निवडून आल्यावर लोकप्रतिनिधी सर्वांचा असतो. हीच भावना मनात ठेऊन असोदा परिसर व सर्व मतदारसंघात विकास कामे पूर्ण केली आहेत. पुलांच्या बांधकामामुळे रस्ते जोडले जाऊन माणूसही आपोआपच जोडला जातो. राजकारण करण्यापेक्षा मी माणसं जोडण्याला महत्व दिलेले आहे. शेतकरी व सामान्य माणसांचा बुलंद आवाज असणार्‍या शिवसेनेच्या पाठीशी राहून आपले आशीर्वाद कायम ठेवा, असे आवाहन करून शेवटच्या श्वासापर्यंत शेतकर्‍यांसाठी सदैव झटत राहील, असे प्रतिपादन सहकार राज्यमंत्री तथा शिवसेनेचे उपनेते गुलाबराव पाटील यांनी आसोदा येथे विविध विकास कामांच्या लोकार्पण प्रसंगी केले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख गुलाबराव वाघ हे होते. या कामांचे झाले लोकार्पण ! असोदा -ममुराबाद रस्त्यावरील लौकी नाल्यावर पुलाचे बांधकाम (७० लक्ष), आसोदा – आव्हाणे रस्त्यावरील लौकी नाल्यावर पुलाचे बांधकाम (५० लक्ष), ममुराबाद गावाजवळ पुलाचे बांधकाम (४८ लक्ष), असोदा – भोलाणे रस्त्याचे आरसीसी गटार सह कॉंक्रिटीकरण (७० लक्ष), असोदा गावात माळीवाडा येथे समाज मंदिर ,बौद्धविहार बांधकाम,ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अभ्यासिका , वाल्मीक ऋषी सभागृह बांधकाम (४० लक्ष) तसेच असोदा गावात गावं अंतर्गत रस्ते व चौकांचे कॉंक्रिटीकरण (५३ लक्ष) या कामांचे सहकार राज्यमंत्री तथा शिवसेनेचे उपनेते गुलाबराव पाटील यांच्या हस्ते विधिवत पूजा करून मोठ्या थाटामाटात लोकार्पण व भूमिपूजन संपन्न झाले.यावेळी नागरिकांच्या चेहेर्‍यावर समाधान व उत्साह मोठ्या प्रमाणात दिसून आला. तसेच बलडाची वाट ते असोदा – देऊलवाडे रस्त्याचे डांबरीकरण व मारुती रोड पर्यंतचे रस्त्याचे कॉंक्रिटीकरण (१ कोटी २५ लक्ष) या कामाचे भूमिपूजनही यावेळी करण्यात आले. तसेच कडगाव, शेळगाव येथे गावअंतर्गत व्यायाम शाळा , संरक्षण भिंत व रस्त्यांचे कॉंक्रिटीकरण या कामाचे भूमिपूजन ना. गुलाबराव पाटील यांचे हस्ते करण्यात आले. यावेळी ना. गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले की,२१ कोटी मंजूर केलेल्या आसोदा उड्डाणपुलाचे कामाला ४ महिन्याच्या आत सुरू करून आसोदा येथिल पाणी समस्या कायमस्वरूपी मिटविण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. पुढील काळात बारामतीच्या मतदार संघापेक्षाही कायापालट करणारच, अशी ग्वाही दिली. यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते किशोर चौधरी, राजेंद्र चव्हाण यांनीही मनोगत व्यक्त केले. यावेळी असोदा ग्रामपंचायत,व ग्रामस्थांच्या वतीने तसेच पंचायत समिती सदस्य ज्योतीताई महाजन व तुषार महाजन यांनी सपत्नीक बहिणाबाईच्या कवितांचे पुस्तक भेट देऊन राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील यांचा सत्कार केला. व्यासपीठावर शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख गुलाबराव वाघ, कृ ऊ बा समितीचे सभापती कैलास चौधरी उपजिल्हा संघटक नाना सोनवणे,तालुका प्रमुख,राजेंद्र चव्हाण, तालुका संघटक संजय घुगे,तालुका समन्वयक मुकेश सोनवणे, पंचायत समिती सदस्या, ज्योतीताई महाजन, तुषार महाजन, मिलिंद चौधरी, नंदलाल पाटील, डॉ.कमलाकर पाटील,जनाआप्पा कोळी,शेतकी संघाचे सभापती अजबराव पाटील,उपसभापती वाल्मिक कापडाने,कृ ऊ बा चे संचालक अनिल भोळे,पंकज पाटील, रमेशआप्पा पाटील,सुभाष महाजन,किशोर चौधरी,अनिल महाजन, किरण महाजन,आसोदा सरपंच नबाबाई बिर्‍हाडे,उपसरपंच अरुण कोळी, पीक संरक्षण कमिटी चेअरमन धनराज कोल्हे, दूध डेअरी चेअरमन राजू महाजन, शेळगाव सरपंच प्रकाश सपकाळे, कडगाव सरपंच राजेश पाटील, उपसरपंच युवराज कोळी, रेखाताई कोळी यांच्यासह परिसरातील सरपंच,विकासो पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते. प्रास्ताविक तुषार महाजन यांनी आसोदा व परिसरात राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केलेल्या विकास कामांची माहीती दिली. सूत्रसंचालन सचिन दुसाने यांनी केले तर आभार सामाजिक कार्यकर्ते किशोर चौधरी यांनी मानले. कार्यक्रमाचे उत्कृष्ट आयोजन पं.स. सदस्या ज्योतीताई महाजन, शासकीय रोजगार हमी योजनेचे तालुका सभापती तुषार महाजन यांनी केले होते. कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी असोदयाचे सुभाष महाजन,किशोर चौधरी, ज्ञानेश्वर चौधरी,डॉ.रमाकांत कदम,ललित बाविस्कर,भूषण सोनार,मिलिंद नारखेडे,जीवन सोनवणे,पिंटू कोळी, अजय महाजन, सचिन चौधरी, शेळगावचे योगेश पाटील,घमा कोळी,अनिल कोळी,सरपंच प्रकाश सपकाळे,उपसरपंच युवराज कोळी,कडगावाचे योगेश कोळी, नवल कोळी व फाउंडेशनचे सर्व कार्यकर्ते यांच्यासह शिवसेना व युवासेनेचे पदाधिकारी यांनी परिश्रम घेतले. समाजाभिमुख कार्यकर्ता तुषार महाजन व्यवसाय अनेक जण करतात. पण व्यवसायातुन मिळालेल्या आर्थिक उत्पन्नातुन समाजाचे देणे लागतो, ही भावना फार कमी लोकांची असते. तरुण नेतृत्व तुषार महाजन यांनी देखील हीच भावना मनात ठेऊन समाजाभिमुख काम केले असून त्याचा सार्थ अभिमान आहे. असे सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.यावेळी हार तुर्याचा खर्च न करता गरजू लोकांना राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या हस्ते आर्थिक मदत देण्यात आली.

