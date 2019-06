ब्लॉग वृक्षारोपण हवेच; पण…? Nikhil Wani Share











वृक्षारोपणाबरोबरच वृक्षसंवर्धन ही काळाची गरज आहे. वृक्षारोपणाशी संबंधित दुसरा पैलू म्हणजे कोणत्या प्रजातीचा वृक्ष आपण लावतो आहोत याचे ज्ञान रोप लावणार्‍याला असायला हवे. आपले पर्यावरण दूषित होण्याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे वातावरण शुद्ध आणि स्वच्छ करणारी झाडे लावण्याकडे आपण दुर्लक्ष केले आहे. म्हणूनच वृक्षांची वैशिष्ट्ये आणि त्याचा मानवी जीवनावर होणारा परिणाम यासंबंधी माहिती घेऊनच वृक्षारोपणासाठी रोपांची निवड केली पाहिजे. पावसाळ्याच्या सुरुवातीचा काळ वृक्षारोपणाची साथ घेऊन येतो. पर्यावरणाची चिंता करणे सद्यस्थितीत प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे आणि वृक्षारोपण हा केवळ उपचार न ठरता ते ‘मिशन’ ठरायला हवे. पण एकीकडे हजारो रोपांची लागवड होत असताना दुसरीकडे ‘विकास’ नावाची प्रक्रिया झाडांनाच शत्रू मानत असते. रस्त्यांच्या रुंदीकरणासाठी शेकडो वर्षांपूर्वीची हजारो झाडे क्रूरपणे तोडली जातात. पर्यावरण रक्षणाचा विचार सांगणार्‍या संस्था दर पावसाळ्यात ही चूक सुधारण्याचा प्रयत्न करतात. त्यासाठी शेकडो-हजारो झाडे लावली जातात. परंतु बर्‍याच वेळा या संस्था ‘फोटोसेशन’ झाले की गायब होतात. वृक्षारोपणाच्या बातम्या छायाचित्रांसह वृत्तपत्रांच्या कार्यालयांकडे पोहोचेपर्यंतच या संस्था सक्रिय राहतात. पर्यावरणासंबंधीच्या प्रचार-प्रसाराचा कदाचित हा एवढाच मार्ग त्यांना ठाऊक असावा. परंतु जर पावसाळ्यात लावलेल्या रोपांची तुलना आपण लहान मुलांशी केली तर लागवड करणारे लोक त्यांचे आई-वडील ठरतात. मुलांना जन्म देऊन कोणतेही आई-वडील त्यांना अशा प्रकारे सोडून देत नाहीत. त्यांच्या आरोग्यासह आहाराची काळजी घेणेही आई-वडिलांचेच कर्तव्य असते. अगदी त्याचप्रमाणे रोपांचा विकास आणि संवर्धनाची चिंता ते रोप लावणार्‍यानेच केली पाहिजे. वृक्षारोपणाशी संबंधित दुसरा पैलूही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. तो म्हणजे कोणत्या प्रजातीचा वृक्ष आपण लावतो आहोत याचे ज्ञान रोप लावणार्‍याला असायला हवे. वृक्षांची वैशिष्ट्ये आणि त्याचा मानवी जीवनावर होणारा परिणाम यासंबंधी माहिती घेऊनच वृक्षारोपणासाठी रोपांची निवड केली पाहिजे. त्यामुळेच कोणता वृक्ष मोठा झाल्यावर आपल्याला शुद्ध हवा, सावली देईल आणि कोणता वृक्ष केवळ शोभेचा आहे, हे वृक्षारोपणाचे कार्यक्रम करणार्‍या सर्व व्यक्ती, संस्था आणि मंडळांना हे रोपे लावण्यापूर्वीच ठाऊक असायला हवे. गेल्या सुमारे सात दशकांपासून सरकारी वनविभागातील सेवकांनी पिंपळ, कडुनिंब, वड यांसारखे वृक्ष लावणेच बंद केले आहे. वस्तूतः या तीन वृक्षांची लागवड हा एक त्रिवेणीसंगमच आहे. आपले पर्यावरण दूषित होण्याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे वातावरण शुद्ध आणि स्वच्छ करणारी झाडे लावण्याकडे आपण दुर्लक्ष केले आहे. जर आपल्या परिसरात हवा शुद्ध करणारी झाडेच नसतील तर शुद्ध हवा हे एक दिवास्वप्नच ठरेल. पर्यावरण क्षेत्रातील तज्ञ आणि जलवायू विषयातील जाणकारांचे मत विचारात घ्यायचे ठरवल्यास आपल्याला दर पाचशे मीटरच्या अंतरात पिंपळाचे एक झाड लावावे लागेल. पिंपळाच्या झाडाचे वैशिष्ट्य म्हणजे या वृक्षाची पाने मोठी आणि देठ पातळ असतो. त्यामुळे वारा नसतानासुद्धा पिंपळाची पाने हलत राहतात. आपल्याला सर्वाधिक ऑक्सिजनही पिंपळाची झाडेच देतात. त्याचबरोबर मानवी जीवनासाठी हानिकारक असणारा कार्बन डाय ऑक्साईड शोषून घेण्याची क्षमताही पिंपळाच्या पानांमध्येच सर्वाधिक असते. यासंदर्भात पर्यावरणविषयक माहिती संकलित करणार्‍या पुस्तकांमध्ये आपल्याला असे वाचायला मिळते की, पिंपळाचे झाड कार्बन डाय ऑक्साईड 100 टक्के शोषून घेते, वडाचे झाड 80 टक्के तर कडुनिंबाचे झाड 75 टक्के कार्बन शोषून घेते. आपल्या धर्मशास्त्रातही पिंपळाला ‘वृक्षराज’ म्हटले आहे. आपला निसर्ग वाचवण्यासाठी आपणच पुढाकार घेतला पाहिजे, याविषयी आता सर्वसामान्यांमध्ये जागरुकता निर्माण होत आहे. यापुढे लग्नकार्य, वाढदिवस, लग्नाचा वाढदिवस अशा प्रसंगी एकेक झाड लावण्याचा संकल्प करूनच आपल्याला मार्गक्रमण करावे लागणार आहे. सर्वच उत्सवांची सुरुवात वृक्षारोपणाने केली पाहिजे, एवढेच नव्हे तर लावलेली झाडे जगवली पाहिजेत. वृक्षांची संख्या वाढवूनच आपण अनेक आजारांपासून मुक्त राहू शकतो. भूजलाची पातळीही वृक्षांमुळेच वाढते, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. ऑक्सिजन उत्सर्जित करण्याबरोबरच झाडे कार्बन डाय ऑक्साईड, सल्फर डाय ऑक्साईड आणि अन्य प्रदूषके शोषून घेतात आणि जल तसेच मृदसंधारणाचे मोलाचे काम करून आपल्याला मदत करतात. मानवी उत्क्रांतीची सुरुवात

जंगलांमध्येच झाल्याचे मानले जाते. प्राचीन काळापासूनच संस्कृतीचा विकास आणि वनांचा, वृक्षांचा विकास हातात हात घालून चालत राहिल्याचे पाहायला मिळते. अनेक सणांना वड, पिंपळ, आंबा, कडुनिंब, तुळस अशा झाडांचे पूजन केले जाते. धार्मिक कार्यामध्ये या वृक्षांच्या पानांना महत्त्व दिले जाते. वृक्षाच्या अंगप्रत्यांगांकडे देवी-देवतांच्या स्वरुपात पाहिले गेले आहे. गुरूच्या नावाने लावलेली झाडे आणि बागबगीचे अधिक हिरवाईने बहरलेले आणि जनसामान्यांचे मंगल करणारे ठरतात, असे आपले पूर्वज आपल्याला सांगत आले. यावर गांभीर्याने विचार करून केवळ वृक्षारोपणच नव्हे तर वृक्षसंवर्धन ही आपली जबाबदारी मानली पाहिजे. तरच भीषण नैसर्गिक संकटांपासून आपण दूर राहू शकू.

– प्रा. रंगनाथ कोकणे

Tags: