विजयी रथ कोण कायम राखणार!

नॉटिंघम। । आयसीसी विश्वचषक-2019 मध्ये उद्या गुरुवारी दोन अशा संघाचा सामना होईल जो या विश्वचषकात आतापर्यंत अपराजित आहे. भारत व न्यूझीलंडने आतापर्यंत या विश्वचषकात जितकेही सामने खेळले, सर्वांमध्ये विजय प्राप्त केला. जर, पाऊसाने अडथळा टाकला नाही तर ट्रेंट बि—ज मैदानावर होणार्‍या या सामन्यात कोणा एका संघाचा विजयी क्रम तुटणे निश्चित आहे. विजयी क्रमात एक मोठा फरक आहे. भारतीय संघाने मजबूत संघाला मात दिली जेव्हा की न्यूझीलंडचा विजय अपेक्षाकृत कमजोर संघाविरूद्ध आला आहे. अशात न्यूझीलंडसमोर भारताच्या रूपात पहिले मोठे आव्हन असेल. पाऊसामुळे आतापर्यंत या विश्वचषकात तीन सामने रद्द झाले आहेत. न्यूझीलंडने तीन सामने खेळले आणि तिनमध्ये विजय प्राप्त केला आहे. भारताने दोन सामने खेळले आणि दोघांमध्ये त्याला विजय मिळाला आहे. भारताने आपल्या पहिल्या सामन्यात दक्षिण अफ्रिकेला मात दिली होती आणि दुसर्‍या सामन्यात सध्याचा विजेता ऑस्ट्रेलियाला हरवले होते. सराव सामन्यात भारताचा सामना न्यूझीलंडशी झाला आहे आणि तेथे त्याला पराभव मिळाला होता. सराव सामन्यात कीवी संघासमोर भारताची फलंदाजी कोसळली होती. या सामन्यात भारतीय संघ आपल्या त्या पराभवाला लक्षात ठेऊन सतर्क राहून उतरेल. भारताचे सतर्क राहणे आवश्यक आहे कारण या सामन्यात त्याचे प्रमुख फलंदाजांपैकी एक शिखर धवन ही नसेल. धवन अंगठ्यात दुखापतीमुळे बाहेर झाला आहे. ही दुखापत त्याला ऑस्ट्रेलियाविरूद्ध सामन्यात लागली होती. त्या सामन्यात धवनने 117 धावांची चांगली खेळी खेळली होती. धवन सारख्या लयात सुरू असलेले फलंदाजाचे बाहेर होणे परेशानी आहे. धवनच्या जागी न्यूझीलंडविरूद्ध लोकेश राहुल, रोहित शर्मासोबत सलामी जोडी म्हणून मैदानावर पाऊल ठेवेल. राहुल मागील दोन सामन्यात नंबर-4 वर खेळले होते. आता कर्णधार विराट कोहली नंबर-4 वर कोणाला उतारते हे सामन्याच्या दिवशी कळेल. धवन गेल्यानंतर अष्टपैलू खेळाडू विजय शंकर आणि अनुभवी दिनेश कार्तिकच्या रूपात कोहलीकडे पर्याय आहे. शंकरला निवडकर्ताने मुख्यत: नंबर-4 साठी निवडले होते, परंतु कार्तिकचे अनुभवी होणे शंकरवर भारी पडू शकते. धवन बाद झाल्याने कोहली आणि रोहितवर जबाबदारी वाढेल. गोलंदाजीत कोणताही बदल व्हावा याची शक्यता न च्या बरोबर आहे. भुवनेश्वर कुमार आणि जसप्रीत बुमराहने नवीन चेंडूने चांगली सुरूवात दिली होती आणि धाव गती रोखून ठेवली होती. तसेच कुलदीप यादव आणि युजवेंद्र चहलनेही मध्यक्रमात आपल्या जबाबदारीला निभाऊन ऑस्ट्रेलियाला विजयाने वंचीत ठेवले होते. संघ पुन्हा एकदा अपेक्षा करेल की ट्रेंट बोल्ट, मेट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसनचे चेंडू भारतीय फलंदाज लवकर गडी बाद करू शकेल. न्यूझीलंडचे सर्वात जास्त लक्ष धवन बाद झाल्याने कमजोर झालेल्या मुख्य क्रमाला लवकरात लवकर तंबुत पाठवण्यावर असेल. फलंदाजीत न्यूझीलंडसाठी परेशानी कमी नाही. रॉस टेलर लयात आवश्य झाला आहे आणि मार्टिन गुप्टिल तसेच कर्णधार केन विलियम्सन म्हणून त्याच्याकडे विश्व स्तरीय फलंदाज आवश्य आहे परंतु समोर विश्व स्तरीय गोलंदाजी आहे जे कोणत्याही फलंदाजी आक्रमणाला उध्वस्त करू शकते. दोन्ही संघाला एक वस्तु लक्षात ठेवावे लागेल. तेे आहे मौसम. उद्या गुरुवारी चांगल्या मौसमची भविष्यवाणी केली गेली नाही आणि अशी खुप शक्यता आहे की सामन्यात पाऊसाने दखल द्यावी. संघ:

न्यूझीलंड : केन विलियम्सन (कर्णधार), टॉम ब्लंडल, ट्रेंट बोल्ट, कोलिन डी ग्रांडहोम, लॉकी फर्ग्यूसन, मार्टिन गुप्टिल, टॉम लाथम, कोलिन मनुरो, जिम्मी नीशाम, हेनरी निकोलस, मिशेल सेंटनर, ईश सोढी, टिम साउदी, रॉस टेलर. भारत : विराट कोहली (कर्णधार), जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल, महेंद्र सिंह धोनी (यष्टीरक्षक), रवींद्र जडेजा, केदार जाधव, दिनेश कार्तिक, भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पांड्या, लोकेश राहुल, मोहम्मद शमी, विजय शंकर, रोहित शर्मा, कुलदीप यादव.

