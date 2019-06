आरोग्यदूत वार्धक्य म्हणजे काय? Nikhil Wani Share











वार्धक्य म्हणजे काय तर

अंगं गलितं पलितं मुंडं दशनविहिनं जातं तुंडम।

वृध्दो याति गृहित्वा दण्डं न मुत्र्चत्याशो पिंडम् ॥

अंग गळून जाणे पंचज्ञानेंद्रियांनी माघार घेणे, डोक्यावरील टक्कल, तोंडाचे बोळके, चालण्यासाठी लागणारा काठीचा आधार ही सर्व लक्षणे हताश करणारी. एवढेच कशाला एक पांढरा केस आढळला तर अस्वस्थ व्हायला होते. त्यामुळे या एकेका घटकाची स्वतंत्र काळजी घेणारे रसायन आयुर्वेदामध्ये वर्णिले आहे. नेत्र रसायन, दृष्टी टिकविण्यासाठी, दंत्य रसायन-दंताजीचं ठाणं न उठण्यासाठी, केश्य रसायन हे काले, घने, लंबे, बालोंके लिए, वर्ण रंग उजळण्यासाठी, तसेज कांतीसाठी. डॉ. त्र्यं. म. गोेगटे – आधुनिक शोध जसे त्यांच्या नावे ओळखले जातात तसेच काही काही रसायन त्या ऋषींच्या नावे ओळखले जातात. ज्यांनी ते शोधले वा प्रचारात आणले, जसे की अगस्त्य रसायन, च्यवनप्राश, आश्विनी प्राश. हे झाले ग्रथोेक्त परंतु आमच्यासाठी मात्र गुरुंकडून यातील कुठल्या रसायनाचा वापर आम्ही शिकलो त्यांच्याच नावे जणू ते रसायन जास्त ओळखीचे. जसे की त्रिफळा रसायन, माझ्यासाठी तर हे डॉ. त्र्यं. म. गोेगटेंचे रसायन म्हणून जास्त जवळचे. डॉ. गोगटे 86 व्या वर्षी वारले. शेवटपर्यंत त्यांच्या डोळ्यांचे कुठलेही ऑपरेशन झालेले नव्हते. केवळ चष्म्याने त्यांचे काम छान चालायचे. त्रिफळा चूर्ण, विषम प्रमाणातील मध आणि तुपासोबत रात्री झोपण्यापूर्वी नित्य घेण्याचा त्यांचा पाठ अनेक वर्षांपासूनचा. आपण बुद्धिसंदर्भात ‘तैलबुद्धि’ हे विशेष वापरतो. परंतु डॉ. गोगटेंची स्मृती, विद्वता बघितली तर घृतबुद्धि (तूप) हा शब्द वापरावा लागेल. कारण तूप हे श्रेष्ट मेध्य (बुद्धी) रसायन असल्याचे त्यांचे म्हणणे. मात्रा बस्ती (तेलाचा एनिमा) हे वृद्धांचे रसायन होय असे अनुभवांती त्यांचे मत. त्यांचे आणखी एक रसायन म्हणजे अभ्यंग(मालिश) त्यांना कळते तेव्हापासून शेवटपर्यंत ते मालिश नियमित करी तेच आम्ही सांगतो. त्यातील एक जण म्हणतात उन्हाळ्यात मला आता ऊन लागत नाही. त्यावेळी पूर्वीसारखे झपझप वापले उचलून चालण्याऐवजी ते शांत, धीराने चालतात. तर दुसरे म्हणतात, मला यावर्षी पूर्वीसारखी थंडी भासत नाही. हे कवच त्यांना मिळाले अभ्यंग रसायनाामुळे. परंतु अभ्यंगाविषयी माझ्या मनात आवड निर्माण झाली ती स्व. वैद्य विद्याताई जळूकरांमुळे. कॉलेजला असताना त्यांचा व्याख्यान ऐकले त्यावेळी मला चष्मा होता. त्यांच्या व्याख्यानामुळे मी नियमित पायाला मालिश करू लागलो नी तीन महिन्यात लक्षात आले मला चष्म्याची गरज नाही, ही सवय व्यसन आजपर्यंत टिकून आहे. वैद्यराज प्र.ता. जोशी-

जिथे शोधन तिथे रसायन व जिथे रसायन तिथे शोधन हे समीकरण व्यवहारातून शिकवले. वैद्य जोशी नानांनी. आपण कपडा धुतल्यानंतर त्याला स्टार्च करतो. इस्त्री करतो, तसेच केवळ धुतलेला, स्वच्छ कपडा घालण्यापेक्षा आपली पसंती इस्त्री केलेल्या कपड्याला असते. रसायन म्हणजे काहीतरी अवघड वेळखावू, भयंकर खर्चिक हा गैरसमज दूर करून सुलभ रसायनांना त्यांचे कायम प्रोत्साहन. पिंपळी रसायन, भल्लातक रसायन, शिलाजीत रसायन त्यांच्या कायम वापरातील.

नानाचेच एक आवडते रसायन म्हणजे पिंपळी. टी.बी. झालेल्या रुग्णांना वमनानंतर पिंपळी रसायन देऊन 15 रुग्ण त्यांनी ठीक केले. त्यांच्या त्या प्रबंधाला राज्य पातळीवरील पहिले बक्षीस मिळाले होते. या रसायनांचा परिचय मला झाला तोे वैद्य वि. म. गोगटेंमुळे. प्रत्येक व्यक्तीने तारुण्यापासून वर्षातून एकदा पिंपळी रसायन घ्यावेच असे त्यांचे आग्रही मत असल्याचे त्यांच्याविषयीच्या एका अंकामध्ये कॉलेजला असताना वाचले. ते स्वत:सुद्धा हे रसायन दरवर्षी घ्यायचे. तेव्हापासून मी दरवर्षी हे रसायन घेऊ लागलो. इथे परत मुद्दा येतोय तो जोशी नानांच्या शोधनाच्या मताचा. 10 ते 100 ते 10 असे 1000 पिंपळ्यांचे रसायन मी दरवर्षी विरेचन घेऊन करायचो. असे 4 वर्षे झाले. एव्हाना माझा जड कोठा अगदी नरम झाला. दूध अथवा गरम पाण्यामुळेसुद्धा मला आता जुलाब होतात. एवढा नरम. पाचव्या वर्षी मी पिंपळी रसायन आरंभले. परंतु यावेळी मी शोधन केलेले नव्हते. चौथा दिवस उजाडला 40 पिंपळ्या घेतल्या. त्या रात्री माझी छाती कफाने भरली नी श्वासाचा अटॅक झाला. तेव्हापासून सुरू झालेला दमा हा आजर मी आजपर्यंत सांभाळतोय. हा त्रास पिंपळीच्या अतिसेवनामुळे झाला असे म्हणाले तर यापूर्वी सुद्धा मी एवढ्य मात्रेेत पिंपळी रसायन 4 वर्षे घेतलेले होते. परंतु त्या प्रत्येकवेळी मी वमन वा विरेेचन हे शोधन हमखास घेतलेले असायचे. यावेळी ते टाळलेले होते. त्यामुळे रसायन घ्यायचे म्हणजे शोधन केलेच पाहिजे, हे जोशी नानांचे म्हणणे आम्ही शिरोधार्य मानतो.

वैद्य सौ. अर्चना तोंडे

