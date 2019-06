अग्रलेख संपादकीय वर्मावर बोट! Nikhil Wani Share











‘मुलांमध्ये नव्या-नव्या वैज्ञानिक साधनांचे टोकाचे आकर्षण निर्माण झाले आहे. समाज माध्यमेदेखील त्याकडे व्यावसायिक दृष्टिकोनामुळे दुर्लक्ष करू शकत नाहीत. कारण त्या माध्यमांनीच उभ्या केलेल्या आभासी विश्वात मुलांनी गुंतून राहणे माध्यमांना आवश्यक वाटणारच. तथापि काही ध्येय व लक्ष्य गाठायचे असेल तर समाज माध्यमांपासून दूरच राहायला हवे. स्वत:वर काही बंधने घालायला हवीत’ असा सल्ला जेईई अ‍ॅडव्हान्स परीक्षेत भारतात पहिला आलेल्या कार्तिकेय गुप्ताने तरुणाईला दिला आहे. ‘आयटी इंजिनिअर होणे व त्यासाठी आयआयटी पवई या प्रतिष्ठित संस्थेत प्रवेश मिळवणे हे माझे स्वप्न होते. ते गाठण्यासाठी अभ्यास हाच एकमेव पर्याय माझ्यापुढे होता. गेली दोन वर्षे मी सतत अभ्यास केला. नकारात्मक विचार बाजूस सारले. माझ्या पालकांनीही माझ्यावर कधीच अकारण दबाव आणला नाही’ ही यशाची गुरुकिल्ली कार्तिकेयने स्पष्ट केली आहे. खरे तर त्याने पालक व विद्यार्थ्यांच्या वर्मावरच बोट ठेवले आहे. तरुणाई सध्या पूर्णपणे समाज माध्यमांच्या विळख्यात अडकली आहे. तो विळखा दिवसेंदिवस अधिकाधिक घट्ट होत आहे. समाज माध्यमांनी तरुणाईची जगण्याची व्याख्या बदलून टाकली आहे. वैचारिक खोलीपेक्षा ‘उथळ पाण्यालाच खळखळाट’ निर्माण झाला आहे. मुलांच्या हातात मोबाईल का आले? कोणत्या वयात ते द्यावेत? यावर बरेच मंथन झाले; पण वास्तव मात्र फारसे बदलले नाही. समाज माध्यमांवर मुलांचा किती वेळ वाया जातो हे त्यांच्याही लक्षात येत नाही. मग पालकांच्या तरी लक्षात कसे यावे? मुले रात्री उशिरापर्यंत ‘ऑनलाईन’ असतात. शरीराचे जैविक घड्याळ त्यामुळे बिघडते. दिवसचे दिवस मरगळलेले जातात. एकाग्रता हरवते. यातून न सावरल्यास मुले मनानेही ‘ऑनलाईन’ राहू लागतात. हे दुष्टचक्र भेदणे मग सर्वांसाठीच अवघड होते. अनेक शिक्षक व अध्यापकदेखील वर्गात शिकवताना मोबाईल वापरतात. त्याचा परिणाम शिकवण्यातील त्यांची एकाग्रता तुटण्यावर होतो. विद्यार्थ्यांच्या शिकण्यावरही तो आपोआपच होतो. वर्गात शिकवायला जाताना मोबाईल बरोबर न नेण्याची मर्यादा शिक्षकांवरसुद्धा टाकण्याची गरज कोण लक्षात घेणार? पण तशी मर्यादा टाकल्यास विद्यार्थ्यांनाही त्यापासून बोध मिळेल. समाज माध्यमांना तुमच्या आयुष्याचा ताबा घेऊ देऊ नका हे मर्म कार्तिकेयच्या यशातून उमटले आहे. पालक, विद्यार्थी व गुरुजनांनी ती प्रेरणा घेतल्यास त्यांचे व विद्यार्थ्यांचे नक्कीच भले होईल. समाज माध्यमांच्या आहारी गेलेल्या तरुणाईला त्यापासून दूर करण्यास निश्चित उपाययोजनांची गरज मात्र कार्तिकेयच्या उदाहरणातून स्पष्ट होते.

