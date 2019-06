ब्लॉग वनस्पती नामशेष होताहेत..! Nikhil Wani Share











‘नेचर’ नियतकालिकामध्ये एक संशोधन प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. त्यानुसार गेल्या अडीचशे वर्षांमध्ये वनस्पती नामशेष होण्याच्या नैसर्गिक दराच्या तुलनेत पाचशेपटीहून अधिक दराने वनस्पतींच्या प्रजाती नष्ट झाल्या आहेत. गेल्या अडीचशे वर्षांमध्ये वनस्पतींच्या पाचशेहून अधिक जाती नामशेष झाल्या असून ही संख्या या कालावधीत नामशेष झालेल्या पक्ष्यांच्या, सस्तन प्राण्यांच्या तसेच उभयचर प्राण्यांच्या प्रजातींच्या दुप्पट आहे. स्टॉकहोम युनिव्हर्सिटी आणि क्यू इथल्या रॉयल बोटॅनिक गार्डन इथल्या संशोधकांनी हे संशोधन प्रसिद्ध केले आहे. त्यांच्या संशोधनातून असे स्पष्ट झाले आहे की, नामशेष होण्याच्या नैसर्गिक दराच्या तुलनेत हा दर 500 पट अधिक आहे. डॉ. ऐलिस एम. हम्फ्री या स्टॉकहोम युनिव्हर्सिटीच्या सहायक प्राध्यापिका आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, फारच थोड्या लोकांना नामशेष झालेल्या काही वनस्पतींची नावे सांगता येतात, एवढा हा विषय दुर्लक्षित राहिला आहे. वनस्पती झपाट्याने नामशेष होत जाणे म्हणजे प्राणीजगताला धोका निर्माण होणे. संपूर्ण जगाचे पोषण अंतिमतः वनस्पती तयार करत असलेल्या अन्नावरच होते. फक्त वनस्पतीच अन्नाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण आहेत. हा अन्नाचा स्रोतच नाहीसा होऊ लागला तर सजीवसृष्टीचे संपूर्ण चक्र ढासळून जाईल. या अभ्यासाद्वारे पहिल्यांदाच कोणत्या वनस्पती आधीच आणि कुठून नष्ट झाल्या आहेत, किती झपाट्याने नष्ट होत आहेत हा अभ्यास करण्यात आल्याचा दावाही डॉ. हम्फ्री यांनी केला आहे. वनस्पती संपूर्ण सृष्टीला प्राणवायू पुरवण्याचे करत असलेले कामही अत्यंत मोलाचे आहे. अन्न आणि प्राणवायूच्या पुरवठ्यामुळे वनस्पतींना संपूर्ण परिसंस्थांचा कणा मानले जाते. हे संशोधन ‘नेचर: इकॉलॉजी अ‍ॅण्ड इव्होल्युशन’ या नियतकालिकात प्रसिद्ध करण्यात आले असून या संदर्भातल्या आधीच्या संशोधनातल्या माहितीबरोबरच प्रत्यक्ष फिल्डवर्कच्या सहाय्याने माहिती गोळा करण्यात आली आहे. नामशेष झालेल्या वनस्पतींच्या प्रजातींमध्ये चिली सँडलवूडसारख्या वृक्षाचा समावेश असल्याचे संशोधकांना आढळले आहे. हा वृक्ष चिली आणि इस्टर आयलंड यांच्यामधल्या जुअ‍ॅन फर्नांडेझ बेटांवर आढळत होता. उत्तम सुगंधामुळे त्याची प्रचंड तोड करण्यात आली आणि आता ही प्रजाती नामशेष झाली आहे. दक्षिण अटलांटिकमधल्या सेंट हेलेना बेटावर 1805 मध्ये शोधण्यात आलेल्या लेंच बेवेना ऑलिव्हचा वृक्षही नामशेष झाला आहे. या प्रजातीचा एकुलता एक वृक्ष 1994 पर्यंत तग धरून राहिला होता. त्याच्यापासून आणखी दोन वृक्षही निर्माण झाले होते. परंतु या वृक्षांना वाळवी लागली तसेच बुरशीचाही संसर्ग झाला. हे तिन्ही वृक्ष 2003 मध्ये नष्ट झाले. त्यामुळे ही संपूर्ण प्रजातीच नष्ट झाली आहे. वृक्षतोड किती भयानक प्रमाणात सुरू आहे त्याचे उदाहरण म्हणून ग्रीन पीसने केलेला दावा विचारात घ्यावा लागेल. त्यांनी सप्रमाण केलेल्या दाव्यात असे म्हटले आहे की, गेल्या दहा वर्षांत पाम ऑईल आणि सोयाबीन यांच्यापासून उत्पादने तयार करण्यासाठी युकेच्या दुप्पट आकाराचे जंगल नष्ट करण्यात आले आहे. 2010 मध्ये कन्झ्युमर गुडस् फोरमच्या सदस्यांनी सोयाबीन, पाम ऑईल, कागद आणि लगदा यासाठी शाश्वत संसाधनाच्या माध्यमातून उत्पादन करण्याचे ठरवले. त्यासाठी शून्य प्रमाणात जंगलतोड करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. परंतु ग्रीनपीसच्या अहवालातून असे सूचित होते की किमान 5 कोटी हेक्टर म्हणजेच 124 दशलक्ष एकर जंगल 2020 पर्यंतच्या दशकात नष्ट होणार आहे. वाढते उत्पादन आणि शेतीवर आधारित अन्नधान्याचा मोठा वापर यामुळे शेतीसाठी अनेक ठिकाणी जंगलतोड करावी लागली. जंगलतोड केल्यानंतर सुमारे 80 टक्के

जमिनीचा वापर शेतीमालावर आधारित उत्पादनासाठी करण्यात आला. याखेरीज हरितवायू उत्सर्जनाचे प्रमाण वाढल्यामुळेही वातावरणात झपाट्याने बदल होत आहेत. साहजिकच सजीवांच्या अनेक प्रजाती नामशेष होत आहेत. वृक्षतोडीमुळे अनेक पक्ष्यांचे आणि साप, खारी यांच्यासारख्या अनेक पशू-पक्ष्यांचे अधिवास नष्ट होतात. याखेरीज शेतमालावर आधारित उत्पादने करणार्‍या जगातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांनी पर्यावरणाला हानी न पोहोचवता उत्पादने तयार करण्याच्या नियमांना हरताळ फासल्याचा ठपका ग्रीन पीसने ठेवला आहे. या कंपन्यांमुळे प्रदूषणात प्रचंड वाढ होत असल्याचा आरोप केला आहे. अशा 50 हून अधिक कंपन्यांना यंदा त्यांनी लेखी सूचना पाठवल्या आणि त्यांना मालाचा पुरवठा करणार्‍या लोकांच्या मालाच्या स्रोताची माहिती देण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. मात्र फक्त मूठभर लोकांनी त्यांच्या कच्च्या मालाचा स्रोत ग्रीन पीसला कळवण्याचे सौजन्य दाखवले आहे. सन 2010 पासून ब्राझीलमधील सोयाबीनखालच्या क्षेत्रात 45 टक्क्यांची वाढ झाली आहे, तर इंडोनेशियात पाम ऑईलच्या उत्पादनात 75 टक्के वाढ झाली आहे. यावरूनच त्यासाठी किती क्षेत्रात जंगलतोड केली गेली असावी हे स्पष्ट होते, असेही ग्रीन पीसने म्हटले आहे. याखेरीज जागतिक पातळीवर मांस खाण्याच्या प्रमाणात 2050 पर्यंत सुमारे 76 टक्के वाढ होणे अपेक्षित आहे. तर सोयाबीनच्या उत्पादनात आणखी 45 टक्के आणि पाम ऑईलच्या उत्पादनात आणखी 60 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. याचा अर्थ जंगलतोड मोठ्या प्रमाणात होणार आहे आणि वनस्पतींच्या अनेक प्रजाती नष्ट होणार आहेत.

– अभय देशपांडे

Tags: