लांबलेला मान्सून आणि शेती

पावसाच्या लहरीनुसार आपल्याकडील शेती तंत्रात मोठे फेरबदल करावे लागतील, असे तज्ञांचे मत आहे. आपण वेळीच आपल्या शेती तंत्राचे बदलत्या पावसाबरोबर अनुकूलन केले नाही तर सव्वाशे कोटींपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशाला भविष्यात अन्नधान्याची मोठी टंचाई जाणवू शकते. यंदा जून महिना संपत आला तरी मान्सूनचे आगमन झाले नाही. पूर्वमोसमी पावसानेही पाठ फिरवली आहे. हवामानशास्त्र विभागाच्या मते मान्सूनचा पाऊसही कमकुवत राहण्याची शक्यता आहे. शेती भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्यामुळे मान्सूनमधील बदलांचा जितका शेतीवर परिणाम होतो तितकाच अर्थव्यवस्थेवही होतो. भारतीय अर्थव्यवस्थाच मान्सूनवर अवलंबून आहे. मान्सून कमी झाल्यास देशाच्या विकासावर आणि अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम होण्याची भीती असते. मान्सून कमकुवत राहिल्यास एकीकडे उपभोग्य वस्तूंची मागणी कमी होऊन अर्थव्यवस्थेची गती मंदावते तर दुसरीकडे अन्नधान्याची आयात करावी लागते. याव्यतिरिक्त पीककर्ज माफ करण्यासारखे उपाय सरकारला वारंवार योजावे लागतात आणि सरकारी तिजोरीवरील बोजा वाढतो. एकंदरीत, मान्सून कमकुवत राहिल्यास अर्थव्यवस्थेवर चहूबाजूंनी परिणाम होतो. मान्सून कमकुवत राहिल्यास देशासमोर मोठी संकटे उभी राहतात. शेती उत्पादनावर परिणाम होतो. पिके हातची गेल्यास महागाई होणे अटळ असते. एवढेच नव्हे तर अर्थव्यवस्था गतिमान करण्याच्या सर्व प्रयत्नांनाच सुरूंग लागतो. मान्सूनचे प्रमाण आणि अन्नधान्याचे उत्पादन याचा जवळचा संबंध आहे. कमी पाऊस आणि वाढती महागाई असेच समीकरण पाहायला

मिळते. देशातील कोट्यवधी कुटुंबे शेतीवर अवलंबून आहेत आणि त्यामुळेच मान्सूनचा पाऊस कमी झाल्यास शेतकर्‍यांच्या कुटुंबांवर त्याचा थेट आणि सर्वाधिक परिणाम होतो. भारताला आवश्यक असणार्‍या अन्नधान्याची शंभर टक्के पूर्तता स्थानिक शेतीद्वारे होते. शेतीचा हंगाम यशस्वी होण्यावरच अनेक गोष्टी अवलंबून असतात. याखेरीज जनावरांना चाराही शेतीपासूनच प्राप्त होतो. शेती अडचणीत आल्यामुळे किंवा पीकपाणी कमी आल्यामुळे जनावरांपासून शेतकर्‍यांना मिळणारे लाभही कमी होतात. त्याचप्रमाणे मान्सून कमकुवत किंवा प्रतिकूल झाल्यास शेतीशी निगडीत अनेक उद्योगांना कच्चा मालही बाहेरून मागवावा लागतो. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर परदेशी चलन खर्ची पडते. याउलट मान्सून अनुकूल राहिल्यास शेती उत्पादनांची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करून परदेशी चलन कमावता येते. वातावरणात होत असलेल्या बदलांमुळे गेल्या काही वर्षांपासून मान्सूनचा लहरीपणा वाढत चालला आहे. आपल्याकडील शेती तंत्रात मोठे फेरबदल करावे लागतील, असे तज्ञांना वाटते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मान्सूनच्या बदलत्या आलेखानुसार जर भारतीय शेतीचे अनुकूलन केले नाही तर आपल्या देशात अन्नधान्याचे मोठे संकट निर्माण होऊ शकते. आपल्या देशाची लोकसंख्या अफाट म्हणजे तब्बल 135 कोटींपेक्षा अधिक आहे. अशा स्थितीत अन्नधान्याची कमतरता जाणवल्यास संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच अडचणीत येऊ शकते. भारतातील शेती सिंचनासाठी मान्सूनच्या कृपेवरच अवलंबून असल्यामुळे तसेच जागतिक तापमानवाढीने संपूर्ण निसर्गचक्रच बदलले असल्यामुळे त्याचा थेट प्रभाव शेतीवर पडत आहे. दिवसेंदिवस आपल्या गरजा मात्र वाढत आहेत. 2050 पर्यंत भारताची लोकसंख्या 1.6 ते 1.7 अब्जाच्या घरात असेल आणि एवढ्या अफाट लोकसंख्येचे पोट भरण्यासाठी आपल्याला 45 कोटी टन इतक्या अन्नधान्याची गरज भासेल. सध्याच्या मागणीच्या तुलनेत ही मागणी दुप्पट आहे. अशा स्थितीत सिंचीत कृषी क्षेत्रात वाढ करण्यावाचून गत्यंतर नाही. केवळ मान्सूनवर अवलंबून राहणे भारतीय कृषी क्षेत्राला आता परवडणारे नाही. केवळ मान्सूनच्या भरवशावर आपण आपल्या अफाट लोकसंख्येचे पोट भरण्याइतके अन्नधान्याचे उत्पादन काढू शकणार नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळून सत्तर वर्षे उलटून गेल्यानंतरसुद्धा आपण मान्सूनवरील शेतीचे अवलंबित्व कमी करू शकलो नाही, हीच मोठी चिंतेची बाब आहे.

– विलास कदम

