धुळे लहानपूल १० सप्टेंबरच्या आत सुरु करा! Nikhil Wani Share











धुळे | धुळे शहर व देवपूर विभागाला जोडणारा पांझरा नदीवरील लहान पुल गेल्या ४ ऑगस्टला पांझरेला आलेल्या महापूरामुळे वाहतूकीसाठी बंद आहे. सदर पुलावरील वाहतूक बंद झाल्याने धुळेकरांचे हाल होत असून पुलाची नवीन निविदा निघेपर्यंत सदर पुलावर तात्काळ दुरुस्त करुन संरक्षण कठडे बसवावेत व हलक्या वाहनांसाठी वाहतूक सुरु करावी, अन्यथा येत्या १० तारखेला शिवसेना स्वखर्चाने पुल दुरुस्त करण्याचे काम हाती घेईल, असा इशारा शिवसेनेचे माजी आमदार प्रा.शरद पाटील यांनी महानगरपालिका प्रशासनला दिला आहे. दि.४ ऑगस्ट रोजी पांझरा नदीला मोठा पुर आला. या पुरात पांझरा नदीवरील सर्व लहान पुलांची दुरावस्था झाली आहे. त्यामुळे गेल्या ४ ऑगस्टपासून धुळे व देवपूरवासीयांना प्रचंड त्रास होत आहे. यामुळे मोठ्या पुलांवर अतिरिक्त ताण पडला असून शहरातील आग्रारोडवर वाहनांची कोंडी होत असून शहरात शिक्षण व इतर कामांसाठी येणार्‍या वृद्ध व अबाल वृद्धांचे अतोनात त्रास होत आहे. दररोज सकाळी ९ ते १ आणि सायंकाळी ५ ते ८ या दरम्यान पुलांवर वाहतूकीची कोंडी होत आहे. लहान कॉजवे पुल नादुरुस्त असला तरी काही कारणास्तव नागरिक या पुलाचा अनाधिकृत उपयोग करीत असल्याने गंभीर अपघात घडत आहेत. परवा देवरे दोन महाविद्यालयीन युवती स्कुटीसह लहान पुलावरुन खाली पडल्या होत्या , सुदैवाने त्या बचावल्यात. तर काल दि.५ रोजी दुपारी ३.३० वाजता मोठ्या पुलावर वाहतूकीची कोंडी झाल्याने विद्यार्थीनीला ट्रॅक्टरचा धक्का लागून ती गंभीर जखमी झाली आहे. धुळे महापालिका स्ट्रक्चरल ऑडीटच्या नावाने लहान पुलाची अद्यापही दुरुस्ती करायला तयार नाही. नव्याने पुलांची बांधकाम निविदा निघेपर्यंत अशीच अवस्था असल्यास शहरातील नागरीकांना सतत त्रासाला सामोरे जावे लागून जिवीतहानी होण्याची शक्यता आहे. सावरकर पुतळ्याजवळील कॉजवे पुल हा डांबराचे दोन ट्रक लोड अपडेट करुन हलक्या वाहनांच्या वाहतूकीसाठी दुरुस्ती करुन खुला करता येऊ शकतो. तसेच महापालिकेने पुलाला संरक्षण कठडे बसविण्यासाठी काढलेली निविदेला विलंब होत असेल तर महापालिका अत्यावश्यक सेवा म्हणून पुल तात्काळ दुरुस्त करता येऊ शकतो. येत्या १२ ताखेला गणरायाचे विसर्जन आहे. त्यामुळे नदी पात्रात होणारी गर्दी लक्षात घेता धुळ्यातल्या दोघी लहान पुलांची तात्काळ दुरुस्ती करावी अन्यथा शिवसेना जनतेच्या हितार्थ स्वखर्चाने येत्या १० तारखेला कॉजवे पुलावर डांबर ओतून पुल दुरुस्त करेल असा इशारा माजी आ.प्रा.शरद पाटील व महानगर पदाधिकार्‍यांनी दिला आहे.

Tags: