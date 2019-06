क्रीडा रोमहर्षक सामन्यात भारताचा विजय Nikhil Wani Share











साऊथॅम्पटन । शेवटच्या षटकापर्यंत रंगलेल्या रोमहर्षक लढतीत भारताने अफगाणिस्तानवर 11 धावांनी निसटता विजय मिळवत वर्ल्डकपमधील विजयी घोडदौड कायम राखली आहे. शेवटच्या षटकात वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमीने घेतलेली हॅट्ट्रिक निर्णायक ठरली. 10 षटकांत 39 धावांच्या बदल्यात दोन बळी टिपणारा जसप्रीत बुमराह सामनावीर ठरला. भारताने प्रथम फलंदाजी करताना 8 गड्यांच्या मोबदल्यात 224 धावा करून 225 धावांचे माफक आव्हान अफगाणिस्तानपुढे ठेवले होते. या धावांचा पाठलाग करताना मोहम्मद नबीचं अर्धशतक व रहमत शहाच्या 36 धावांच्या खेळीच्या जोरावर अफगाणिस्तानने अखेरपर्यंत झुंज दिली. शेवटच्या षटकात अफगाणिस्तानला विजयासाठी 16 धावांची गरज होती. त्यांच्या हातात तीन गडी होते. या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर नबीने चौकार मारत आपले मनसुबे स्पष्ट केले होते. सामना कोणत्याही बाजूला झुकेल असे चिन्ह होते. मात्र नंतर धोनीने शमीला कानमंत्र दिला आणि चित्रच पालटले. दुसरा चेंडू निर्धाव गेला आणि तिसर्‍या चेंडूवर नबी मोठा फटका मारण्याच्या नादात झेलबाद झाला. त्यापुढच्या दोन्ही चेंडूंवर लागोपाठ बळी टिपत शमीने आपली हॅट्ट्रिक आणि भारताचा विजयही साकारला. यंदाच्या वर्ल्डकपमधील हा सर्वात रोमहर्षक सामना ठरला. पण, मोहम्मद नबी पहिल्यांदा नजीबुल्लाह झरदानच्या साथीने सहाव्या विकेटसाठी 36 धावांची आणि नंतर राशिद खानच्या साथीने 24 धावांची भागिदारी रचत भारताचा बीपी वाढवला. पण, हार्दिक पांड्याने झरदानला (21) तर चहलने राशिद खानला (14) बाद करत सामना पुन्हा भारताच्या बाजूने झुकवला. भारताने जरी अफगाीणस्तानच्या 190 धावावर 7 विकेट काढल्या असल्या तरी भारताच्या दृष्टीने डोकेदुखी ठरत असलेला झुंजार मोहम्मद नबी अजूनही खेळत होता. त्यामुळे सामन्यात अजूनही रंगत निर्माण झाली होती. अफगाणिस्तानला विजयासाठी 18 चेंडूत 23 धावांची गरज असताना शामीने 48 व्या षटकात फक्त 3 धावा दिल्याने नबीवर दबाव वाढला. त्यानंतर बुमराहने 49 व्या षटकात फक्त 5 धावा देत सामना अफगाणिस्तानपासून दूर नेला. त्यानंतर शामीच्या अखेरच्या 50 व्या षटकात 16 धावांची गरज असताना पहिल्याच चेंडूवर नबीने चौकार मारत भारताला टेन्शन दिले. पण, पुढचा चेंडू निर्धाव गेला त्यामुळे जीवात जीव आला. तिसर्‍या चेंडूवर शामीने नबीला बाद करत सामना भारताच्या बाजूला झुकवला. नबीने झुंजार खेळी करत 55 चेंडूत 52 धावांची खेळी केली. त्यानंतर आलेल्या आफताब आलमचा त्रिफळा उडवत सामना खिशात आणि जीव भांड्यात टाकला. अफगाणिस्तानचा अखेचा फलंदाज मुजीबचाही त्रिफळा उडवत वर्ल्डकपमधील आपली पहिली हॅटट्रिक केली. तत्पूर्वी, रोझ बाऊलच्या फिरकीला साथ देणार्‍या खेळपट्टीवर अफगाणिस्तानच्या फिरकीपटूंनी दमदार गोलंदाजीचे प्रदर्शन करत बलाढ्य भारतीय फलंदाजीला 224 धावात रोखले. भारताकडून कर्णधार विराट कोहलीने 67 आणि केदार जाधवने 52 अर्धशतकी खेळी करत भारताला 200 च्या पार पोहचवले. अफगाणिस्तानकडून राशिद खानने चांगला मारा करत 10 षटकात 1 षटक निर्धाव टाकत 38 धावात धोनीची महत्वाची विकेट घेतली. त्याला नईब आणि नबी यांनी 2 तर मुजीब, आलम आणि रहमत यांनी प्रत्येकी 1 विकेट घेत चांगली साथ दिली. जरी भारताने धावा कमी केल्या असे वाटत असले तरी खेळपट्टीचे रंगरुप बघून अफगाणिस्तानलाही या धावा करणे जड जाण्याची शक्याता आहे. विश्वचषक 2019 मध्ये आज भारताचा सामना दुबळ्या अफगाणिस्तानशी होत आहे. भारताने नाणेफेक जिंकून पहिल्यांदा फलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे. साऊथॅम्टन येथील द रोज बाऊल मैदानावर या सामन्यास सुरुवात झाली त्यावेळी भारताचे दोन्ही सलामीवीर सावध फलंदाजी करत होते. पण, फिरकी गोलंदाज मुजीबने रोहित शर्माचा एका धावेवर त्रिफळा उडवला. रोहितने 10 चेंडू खेळून फक्त एकच धाव केली होती. पहिली काही षकटे सांभाळून खेळल्यानंतर विराट आणि राहुलने धावांचा वेग वाढवला. या दोघांनी दुसर्‍या विकेटसाठी दमदार भागिदारी रचण्यास सुरुवात केली. पण, ही भागिदारी 57 धावांपर्यंत पोहचली असताना ती नबीने तोडली. त्याने राहुलला 30 धावांवर बाद करत भारताला दुसरा धक्का दिला.राहुल बाद झाल्यानंतर कर्णधार विराटने डावाची सुत्रे आपल्या हातात घेतली. त्याने आपले अर्धशतक 48 चेंडूत पूर्ण करत भारतालाही 23 व्या षटकात शंभरीच्या पार पोचवले. विजय शंकर आणि विराटची जोडी जमली असे वाटत असतानाच विजय शंकर लेगस्पिनर रहमतच्या गोलंदाजीवर पायचीत झाला. त्याने तब्बल 41 चेंडू खेळून फक्त 29 धावाच केल्या. त्यानंतर धोनी मैदानावर आला त्यामुळे आता सेट झालेला विराट आणि धोनी भारताला चांगल्या धावसंख्यापर्यंत नेतील असे वाटत होते. पण, नबीचा एक शॉर्ट बॉल पॉईंटच्या दिशेने फटकावण्याच्या नादात रहमकडे झेल देत 67 धावांवर बाद झाला. भारतासाठी हा मोठा धक्का होता. भारताचे मोठे मोठे शिलेदार संघाच्या अवघ्या 135 धावा झाल्या असताना पॅव्हेलियनमध्ये गेल्यानंतर केदार जाधव आणि महेंद्रसिंह धोनीने भारताचा डाव सावरला. या दोघांनी फिरकीला साथ देणार्‍या स्लो विकेटवर एकेरी आणि दुहेरी धावा घेण्याची रणनिती अवलंबली. त्यानंतर 42 व्या षटकानंतर धोनी आणि केदारने संधी मिळताच मोठा शॉट खेळत धावगती वाढवण्याचा प्रयत्न केला. पण, राशिदने धोनीला (28) यष्टीचीत करत मोक्याच्या क्षणी भारताला धक्का दिला. धोनी बाद झाला त्यावेळी भारताच्या 200 धावाही झाल्या नव्हत्या. भारताचा 45 षटकात 192 धावांवर निम्मा संघ माघारी गेल्यानंतर केदारने पांड्याच्या साथीने आक्रमक खेळण्याचा प्रयत्न केला पण, अफगाणिस्तानच्या गोलंदाजांनी भारताला चांगलेच आवळले होते. त्यातच पांड्याही 7 धावांवर बाद झाल्याने भारताच्या 250 चा टप्पा ओलांडण्याच्या शक्यता मावळली. दरम्यान, धावांसाठी झगडावे लागणार्‍या विकेटवर केदार जाधवने आपले अर्धशतक पूर्ण केले. पण, अखेरच्या षटकात मोठा फटका मारण्याच्या नादात ही अर्धशतकी (52) खेळी संपली. अफगाणिस्तानच्या फिरकी गोलंदाजांनी साथ देणार्‍या खेपट्टीचा चांगलाच फायदा उचलत भारताला 224 धावांवर रोखले.

