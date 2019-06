क्रीडा राफेल नदालची अंतिम फेरीत धडक Nikhil Wani Share











पॅरिस । फ्रेंच ओपन टेनिस स्पर्धेत संपूर्ण जगाचे लक्ष आज पुरुषांच्या मेगा सेमी फायनलवर होते. हा सामना होता तो जागतिक क्रमवारीत 2 स्थानावर असलेल्या राफेल नदाल आणि 3 स्थानावर असलेल्या रॉजर फेडरर यांच्यात. हा नदाल आणि फेडरर एकमेकांना भिडणार म्हटल की सामना कधीही थोडक्यात आवरत नाही. त्यामुळे या दोघांचा सामना म्हटला की दोघांच्याही चाहत्यांना अनेक तासांचा राखीव वेळ बाजूला काढून ठेवावा लागतो. पण, आज ( दि. 7 ) या दोघांच्यात झालेल्या सेमी फायनलने चाहत्यांचा फार वेळ घेतला नाही. कारण राफेल नदालने फेडररचा 6-3 6-4 6-2 असा सरळ सेटमध्ये पराभव केला. राफेल नदाल हा क्ले कोर्टवरचा किंग मानला जातो. त्याला क्ले कोर्टवर पारभूत करणे सोपे नसते. पण, सध्या टेनिस जगतावर अधिराज्य गाजवणार्‍या फेडररने त्याला वेळोवेळी कडवी टक्कर दिली आहे. परंतु आजच्या सामन्यात फेडररचा तो फॉर्म दिसलाच नाही. नदलाच्या सर्व्हला फेडररकडे प्रत्युत्तरच नव्हते. त्यामुळे त्याला 6-3 6-4 6-2 असा सरळ सेटमध्ये पराभव स्विकारावा लागला. नदालने पुन्हा एकदा क्ले कोर्टवरचे आपले अधिराज्य सिद्ध करत आपल्या विक्रमी 12 व्या फ्रेंच ओपन विजेतेपदाकडे कूच केली आहे. या सामन्यापूर्वी फेडरर आणि नदाल यांच्यात एकूण 38 वेळा द्वंद्व रंगले आहे. मागील सलग पाच वेळा फेडररने बाजी मारली होती. यातील एकही सामना नदालच्या फेव्हरेट क्ले कोर्टवर झाला नव्हता. आज सलग पाच पराभवानंतर नदालने फेडररला मात दिली. फ्रेंच ओपनमधील या दोघांमध्ये गेल्या 5 सामन्यात फेडररला एकच्यावर सेट जिंकता आलेला नाही. या 5 सामन्यातील 4 सामने हे फायनचे होते. आता नदाल सोबत फायनमध्ये कोण दोन हात करणार याचा निर्णय जोकोविच आणि डॉमिनिक थईम यांच्यात होणार्‍या दुसर्‍या सेमीफायनलनंतर ठरेल.

