रणधुमाळी सुरू

हरयाणा, महाराष्ट्र आणि झारखंड या तीन राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. भारतीय जनता पक्ष आणि कॉंग्रेस या दोन प्रमुख पक्षांनी या राज्यांमधल्या निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित केले असून रणनीती आखली आहे. या तीनही राज्यांमध्ये भाजप मजबूत स्थितीत असून कॉंग्रेसला बंडखोरीचा सामना करावा लागत आहे. हरयाणा आणि झारखंडमध्ये पाहायला मिळत असलेल्या राजकीय रणधुमाळीचा हा वेध.मागच्या वेळी कॉंग्रेसकडून हरयाणाची सत्ता खेचून घेण्यात भाजपला यश आले होते. तिथे भूपेंद्रसिंह हुड्ड हुडा हे मुख्यमंत्री होते. कॉंग्रेसच्या नेत्या प्रियंका गांधी यांचे पती रॉबर्ट वढेरा यांच्याबरोबर जमिनीच्या विकासात हुडा यांनी भागीदारी केल्याचा आरोप होत होता. त्यानुसार चौकशी झाली. हुडा यांच्यावर ईडीचे छापे पडले. विधानसभा निवडणुकीत त्यांना याचा दणका बसला. लोकसभा निवडणुकीतही तिथे कॉंग्रेसची कामगिरी सुमार झाली. हरयाणात गेल्या वेळी आम आदमी पक्षाने चांगली कामगिरी केली होती. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी मात्र तिथे ‘आआपा’चेही काहीच चालले नाही. हरयाणाचे आताचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर वादग्रस्त विधानांसाठी प्रसिद्ध असले तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांचा आशीर्वाद असल्याने भारतीय जनता पक्षात त्यांना अंतर्गत स्पर्धक नाही. हरयाणात यावर्षीच विधानसभा निवडणुका होत असताना ही भेट घडल्याने त्याचा राजकीय अर्थ लावला जात आहे. हरयाणात प्रचंड लोकप्रिय असलेली अभिनेत्री आणि डान्सर सपना चौधरी हिने भाजपमध्ये प्रवेश केला असताना अभिनेता रणदीप हुड्डाने खट्टर यांची भेट घेतली आणि या भेटीचे खास ङ्गोटो सोशल मीडियावर शेअर केले. रणदीप तेवढ्यावरच थांबला नाही तर त्याने ट्विटरच्या माध्यमातून खट्टर यांच्या कामाचे कौतुक केले. ‘माझ्या राज्याच्या विकासात मी नेहमीच शक्य ते योगदान देत आलो आहे’, असे ट्विट रणदीपने केले आहे. जाट समुदायातला असल्याने जाटबहुल हरयाणात रणदीपच्या लोकप्रियतेचा भाजपला ङ्गायदा होऊ शकतो, असेही जाणकारांचे म्हणणे आहे. याबाबत भाजप वा रणदीपकडून मात्र कोणतेही भाष्य करण्यात आलेले नाही. हरयाणा विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा प्रारंभ गृहमंत्री अमित शहा यांनी अगोदरच केला आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला ४७ जागा मिळाल्या होत्या. आता भाजपने ७५ जागा जिंकण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे. भाजपचा भर निवडणूक राष्ट्रीय भावनेवर नेण्याचा आहे. त्यामुळे केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी इथूनच पाकिस्तानला ‘आता चर्चा ङ्गक्त पाकव्याप्त काश्मीरचीच’ असा इशारा दिला. त्यामुळे काश्मीर व पाकिस्तान हे प्रचारातले मुद्दे असतील, असे भाजपने सूचित केले आहे. एकीकडे भारतीय जनता पक्षाने पूर्ण ताकदीनिशी विधानसभेच्या निवडणुकीत उतरण्याची व्यूहरचना केली असताना दुसरीकडे कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी मुख्यमंत्री भूपेंद्रसिंह हुड्डा यांनी बंडाचे निशाण ङ्गडकवल्याने हरयाणात कॉंग्रेस ङ्गुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कॉंग्रेस भरकटलीय, अशी टीका करत हुड्डा यांनी एका रॅलीद्वारे रोहतकमध्ये जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले. त्यामुळे हरयाणा कॉंग्रेसमध्ये खळबळ उडाली आहे. माध्यमातून भूपेंद्रसिंह हुड्डा यांनी कॉंग्रेसवर जोरदार टीका केली. यावेळी त्यांनी कलम ३७० बाबतच्या कॉंग्रेसच्या भूमिकेचाही समाचार घेतला. आता पूर्वीची कॉंग्रेस राहिलेली नाही, असे सांगतानाच कलम ३७० हटवण्यास माझा पाठिंबा होता. असे हुड्डा म्हणाले. आम्ही सरकारमध्ये आलो तर आंध्र प्रदेशसारखा कायदा बनवू. भूमिपुत्रांना नोकर्‍यांमध्ये ७५ टक्के आरक्षण देऊ. मुख्यमंत्री झालो तर माझ्या मंत्रिमंडळात चार उपमुख्यमंत्री असतील, असेही ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी भाजपवर टीका केली. भाजपने बेरोजगारी, दंगली आणि असहिष्णुता निर्माण केल्याचा आरोप त्यांनी केला. हुड्डा नवीन पक्ष स्थापन करतील किंवा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश करतील, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. एकीकडे हुड्डा कॉंग्रेसला सोडचिठ्ठी देण्याची शक्यता असताना हरयाणातील कॉँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कुलदीप बिश्णोई आणि त्यांच्या बंधूंचे दिल्लीनजीकच्या गुरुग्राम इथे मोक्याच्या जागी असणारे सुमारे दीडशे कोटी रुपये किमतीचे आलिशान हॉटेल मंगळवारी प्राप्तिकर विभागाने जप्त केले आहे. ही संपत्ती बेनामी असल्याच्या कारणावरून प्राप्तिकर विभागाने ही कारवाई केली. त्यामुळे भाजपच्या हाती आयते कोलित मिळाले आहे. ‘ङ्ग्रंट’ नावाच्या कंपनीच्या या हॉटेलमध्ये ३४ टक्के शेअर्स आहेत. या कंपनीचे व्यवस्थापन संयुक्त अरब अमिरातीतून होते. प्राप्तिकर विभागाच्या चौकशीतून ही संपत्ती कुलदीप बिश्णोई आणि त्यांचे बंधू चंद्रमोहन बिश्णोई यांची असल्याचे समोर आले. बिश्णोई बंधू हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भजनलाल यांचे पुत्र आहेत. दरम्यान, प्राप्तिकर विभागाने बिश्णोई यांच्याशी संबंधित हरियाणा, दिल्ली आणि हिमाचल प्रदेशातल्या सुमारे २३ ठिकाणी करचोरी प्रकरणी छापे टाकले होते. कॉंग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष म्हणून दुसर्‍यांदा पक्षाच्या नेतृत्वाची धुरा सांभाळल्यानंतर सोळाव्या दिवशी सोनिया गांधी पुन्हा सक्रिय झाल्या. आगामी काळात विधानसभा निवडणूक होत असलेल्या राज्यांमधले प्रलंबित निर्णय तातडीने घेण्याच्या दृष्टीने त्यांनी हालचाली सुरू केल्या आहेत. महाराष्ट्र आणि झारखंडमधल्या नेतृत्वाचा निर्णय तसेच पक्षातल्या उमेदवारांची छाननी करण्याच्या दृष्टीने समित्या स्थापन केल्यानंतर आता हरयाणा आणि दिल्ली हे सोनियांचे लक्ष्य आहे. हरयाणात ऑक्टोबरमध्ये तर दिल्लीत पुढील वर्षाच्या प्रारंभी विधानसभा निवडणूक होत आहे. झारखंडमध्ये कॉंग्रेसचा एक प्रदेशाध्यक्ष आणि त्याच्या दिमतीला चार विभागीय अध्यक्ष देण्यात आले आहेत. झारखंडमध्ये नवनियुक्त पदाधिकारी आणि प्रभारी आर. पी. एन. सिंह यांची भेट घेऊन निवडणूक मंत्र दिल्यानंतर सोनियांनी हरयाणाचे प्रभारी गुलाम नबी आझाद यांच्याशी प्रदीर्घ चर्चा केली. सायंकाळी दिल्लीचे प्रभारी पी. सी. चाको आणि जिल्हाध्यक्षांशीही चर्चा करून नव्या अध्यक्ष निवडीबाबत चर्चा केली. आझाद यांच्याशी झालेल्या सोनियांच्या चर्चेबाबत जाहीरपणे काहीही सांगण्यात आले नाही, मात्र बैठकीत गटबाजीने पोखरलेल्या हरयाणा कॉंग्रेसमध्ये नेतृत्व परिवर्तनासह इतर पर्यायांवर सखोल चर्चा झाल्याचे समजते. यादरम्यान, विद्यमान अध्यक्ष अशोक तंवर यांचा अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ पूर्ण झाला असून माजी मुख्यमंत्री भूपेंद्रसिंह हुड्डा यांचा गट सातत्याने नेतृत्व परिवर्तनाची मागणी करत होता. दरम्यान, हरयाणाबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी राहुल यांचे मतही विचारात घेतले जाऊ शकते. सूत्रांनुसार, तंवर यांना पदावरून काढले तर हरयाणात महाराष्ट्र आणि झारखंडच्या धर्तीवर नव्या अध्यक्षांसोबत चार कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त केले जाऊ शकतात. महाराष्ट्र, हरयाणा, दिल्ली आणि झारखंड विधानसभा निवडणुकांच्या तयारीसाठी भाजपच्या गोटातल्या हालचालींना वेग आला आहे. ‘आपापल्या राज्यात भाजपच्या विजयासाठी अनुकूल ठरणार्‍या बाबींप्रमाणे घातक ठरणार्‍या उणिवांचीही माहिती गांभीर्याने गोळा करावी. ज्या जात समूहाची मते अद्यापही भाजपकडे आकर्षित होऊ शकली नाहीत त्यांच्याबाबतही माहिती घ्यावी,’ अशा सूचना संबंधित नेत्यांना देण्यात आल्या. अशा नाराज घटकांसाठी वेगळी रणनीती बनवण्याचाही खल भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये सुरू आहे. सतिंदर सिंग

