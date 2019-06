नंदुरबार युनिसेफमार्फत मासिक पाळी जनजागृतीसाठी मोहीम Nikhil Wani Share











नंदुरबार । मासिक पाळी व्यवस्थापनाबाबत जन जागृतीसाठी सुरू असलेल्या रेडडॉट चॅलेंज कॅम्पेनच्या अहवालाचे प्रकाशन डॉ. यास्मिन अली हक यांच्या हस्ते मंत्रालयात करण्यात आले. या कार्यक्रमाय महाराष्ट्र युनिसेफच्या मुख्य क्षेत्राधिकारी श्रीमती राजेश्वरी चंद्रशेखर, वॉश अधिकारी युनिसेफ मुंबईचे युसुफ कबीर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व्हिएसटीएफ रामनाथ सुब्रमण्यम, कार्यकारी संचालक श्वेता शालिनी, कार्यकारी संचालक व्हिएसटीएफ उमाकांत दांगट, अभियान व्यवस्थापक व्हिएसटीएफ दिलीपसिंग बायस व युनिसेफ व व्हिएसटीएफचे अधिकारी उपस्थित होते. हा उपक्रम नंदुरबार जिल्ह्यासह 20 जिल्ह्यात राबविला जाणार आहे. मासिक पाळी संदर्भात समाजामध्ये बर्‍याच गैरसमजूती आहेत. त्या दूर करून किशोर मुली व महिलांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामसामाजिक परिवर्तन अभियान व युनिसेफमार्फत दि.28 मे ते 30 जून दरम्यान रेडडॉट चॅलेंज कॅम्पेन राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेमध्ये महाराष्ट्र ग्रामसामाजिक परितर्वन अभियानातील 1000 गावांमध्ये विविध उपक्रम घेऊन किशोर मुली व महिलांना मासिक पाळी व्यवस्थापनाचे तांत्रिक मार्गदर्शन करून, त्यांचे ज्ञान व कौशल्य वाढविण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. या मोहीमेअंतर्गत दि. 28 ते 30 जून दरम्यान विविध उपक्रमांचे गावस्तरावर आयोजन करण्यात आले. त्यामध्ये युनिसेफमार्फत महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियानातीलमहिला ग्रामपरिवर्तक यांची क्षमता बांधणी प्रशिक्षण आयोजित केले गेले. दिनांक 31 मे ते 15 जून 2019 दरम्यान प्रशिक्षित महिला ग्राम परिवर्तकांनी आपल्या ग्रामपंचायतींमध्ये गावातील किशोरी महिला व इतर महिलांमध्ये विविध जनजजागृतीपर कार्यक्रमांचे आयोजन केले. त्यानंतर 15 ते 30 जून दरम्यान शाळास्तरावर किशोर मुलींसाठी संवादात्मक चर्चासत्रांचे आयोजन करण्यात येत आहे. सदर मोहिम यशस्वी करण्यासाठी राज्यातील 55 महिला ग्राम परिवर्तक व 20 जिल्हा समन्वयक यांची निवड करून, त्यांना तांत्रिक प्रशिक्षण देण्यात आले. या मोहिमेमध्ये महाराष्ट्र ग्रामसामाजिक परिवर्तनातील 1000 गावांमध्ये ही मोहीम सुरू असून, त्यातून 150 पेक्षा जास्त ग्रामपंचायतीतील 7500 पेक्षा जास्त किशोर मुली, महिला व पुरुषांना मासिक पाळी व्यवस्थापनाची तांत्रिक माहिती देण्यात आली आहे.

