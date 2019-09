आरोग्यदूत मुलांची झोप Nikhil Wani Share











मुलांच्या झोपेच्या समस्या एकतर वयानुसार आवश्यक असलेल्या कालावधीपेक्षा कमी झोप झाल्यामुळे किंवा झोपेत मध्ये मध्ये जाग आल्यामुळे निर्माण होतात. झोप लागण्यास उशीर झाल्यामुळे सहसा झोप अपुरी होते. तर झोप लागल्यावर मध्ये मध्ये जाग आल्यामुळे कमी झोप मिळते. मोठी मुले आणि किशोरवयीन मुले यांची झोप अपुरी होते. झोपेचे अपुरे प्रमाण आणि झोपेचा खराब दर्जा (मध्ये मध्ये जाग येणे) या दोन्ही गोष्टींमुळे दिवसाचा तल्लख राहण्याचा कालावधी कमी होतो. सहसा या मुलांची मन:स्थिती सतत बदलत राहते. ती अतिसक्रिय राहतात. त्यांचे मन एकदम उचल खाते आणि त्यावर त्यांचे नियंत्रण नसते. त्यांचे कशातच मन लागत नाही. मुलांच्या बाबतीत कोणत्याही कारणाने अधिक काळ झोपेत व्यत्यय आला तर लक्षणीय सामाजिक आणि शैक्षणिक समस्या निर्माण होतात. विविध वयोगटांचे नियमित झोपेचे प्रकार कसे असतात ते प्रथम जाणून घेऊ या. झोप ही सहसा दोन प्रकारात विभागली जाते. डोळ्यांच्या बुब्बुळांची जलद हालचाल होत असलेली हलकी झोप (रॅपिड आय मूव्हमेंट-आरईएम) आणि बुब्बुळांची हालचाल होत नसलेली गाढ झोप (नॉन रॅपिड आय मूव्हमेंट-एनआरईएम) पहिल्या तीन महिन्यात नवजात अर्भके १६ ते २० तास झोपतात. तीन ते बारा महिन्यांच्या वयापर्यंत त्यांना १२ ते १४ तासांची झोप आवश्यक असते. ३ ते ६ वर्षांच्या मुलांना ११ ते १२ तासांची झोप हवी असते. ६ ते १२ वर्षांपर्यंत ९ ते १० तासांची झोप लागते आणि बारा वर्षांच्या पुढे ८ ते ९ तासांची झोप लागते. सर्वसामान्य अर्भकांच्या एकूण झोपेपैकी ५० टक्के झोप ही आरईएम स्वरुपाची असते. दोन वर्षानंतर प्रौढांप्रमाणेच आरईएम झोप २० ते २५ टक्के असते. त्यामुळे जर दोन महिन्याचे मूल १६ तास झोपले, तर त्याची आरईएम/एनआरईएम झोप ही प्रत्येकी ८ तासांची असते. जर २ वर्षांचे मूल १२ तास झोपले तर हे प्रमाण ३ आणि ९ तास असे असते. गाढ झोपेत असल्यामुळे अंथरूण ओले करणे आणि झोपेत चालणे (सोम्नॅम्ब्युलिझम) हे विकार उद्भवतात. रात्री गाढ झोपेतून उठवले गेले तर भयानक स्वप्ने पडतात असेही आढळले. भयानक स्वप्ने आरईएम झोपेत पडत नाहीत. झोपेवर सकारात्मक परिणाम करण्यासाठी बाहेर भरपूर मैदानी खेळ खेळणे, गरम पाण्याने अंघोळ करणे. रात्री गरमागरमा जेवण करणे. शांत, उबदार वातावरण, आवडते खेळणे, स्वतंत्र अंथरूण मिळणे आणि शक्य असेल तर स्वतंत्र खोली मिळणे या गोष्टी आवश्यक ठरतात. गडबड, गोंधळ असलेले घर, खोलीत आणि अंथरुणावर अनेक जण असणे. बैठे कार्यक्रम आणि बसून राहणे, दीर्घ काळ टी. व्ही. पाहणे, सेपरेशन ऍक्सायटी (आई-वडिलांपासून दूर जाण्याची चिंता), ऍलर्जी, साखर खाणे आणि पोटात दोर्‍यासारखे जंत होणे या गोष्टींमुळे झोपेवर नकारात्मक परिणाम होतात. डॉ. योगिता पाटील

