मानवी लैंगिकता!

वयात येणार्‍या मुलांना काहीतरी वेगळे वाटत असते. कोणाशी बोलावे तेही कळत नसते. संकोच आणि सगळाच गोंधळ असतो. या अडनिड्या वयात काय गंमत असते ते आपण समजून घेत आहोत.. लैंगिकता म्हणजे शारीरिक, भावनिक, बौद्धिक, सामाजिक पैलूंच्या पौरुषी व स्त्रित्वाचे त्या व्यक्तीचे प्रकटीकरण. (चिपवरास, १९७९) मानवी लैंगिकतेचे ५ महत्त्वाचे घटक -१) शारीरिक लिंग २) लिंगभाव ३) लैंगिक कल ४) सामाजिक भूमिका ५) लैंगिक भूमिका या पाच लैंगिक पैलूंच्या गोळाबेरजेतून प्रत्येक व्यक्तीची स्वतंत्र लैंगिकता घडते. यातील काही पैलू निसर्गतः लाभलेले असतात (उदा. शारीरिक लिंग, लैंगिक कल) तर काही पैलूंना संस्कृती, परिस्थिती व अनुभव आकार देतात. (१) शारीरिक लिंग – जन्माला आलेले बाळ हे मुलगा किंवा मुलगी आहे, असे जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा त्याला ‘शारीरिक लिंग’ असे म्हणता येईल. वैद्यकदृष्ट्या शारीरिक लिंग दोन प्रकारे मांडता येते. १. जेनोटाईप – जेनोटाईप म्हणजे त्या बाळाची लिंग गुणसूत्रे, पुरुषाच्या प्रत्येक पेशीमध्ये लिंग गुणसूत्रे मदधफ असतात (अपवाद पुरुष बीज). स्त्रीच्या प्रत्येक पेशीमध्ये लिंग गुणसूत्रे मददफ असतात (अपवाद स्त्रीबीज). म्हणजे ज्या बाळाची लिंग गुणसूत्रे मदधफ असतात त्याला आपण ‘मुलगा’ म्हणतो व ज्या बाळाचे लिंग गुणसूत्रे मददफ असतात त्याला ‘मुलगी’ म्हणतो. २. फेनोटाईप – फेनोटाईप म्हणजे त्या बाळाची शारीरिक रचना. ज्या बाळाला वृषण, शिस्न व (पुरुष बीज वाहिन्या, वीर्यकोष ही आंतरिक) जननेंद्रिय असतात त्या बाळाला मुलगा समजले जाते व ज्या बाळाला मोठे भगोष्ठ, छोटे भगोष्ठ, शिश्‍निका, योनीमार्ग, (व गर्भाशय, स्त्रीबीजवाहिन्या, स्त्री बिजांड, ही आंतरिक) जननेंद्रिय असतात त्या बाळाला मुलगी समजले जाते. जननेंद्रियातील वेगळेपण काही जणांच्या जननेंद्रियामधे वैविध्य दिसून येते. उदा. क्वचितवेळा स्त्रियांमध्ये योनीमार्गाचा अभाव असतो, काही गर्भाशयाचा अभाव असतो, काही स्त्रियांच्या गर्भाशयात कप्पे असतात, काही पुरुषांमध्ये मूत्रमार्गाचे मुख लिंगाच्या शिश्‍नमुंडावर नसते, तर ते अलीकडेच लिंगाच्या मधे खाली किंवा वर उघडलेले असते. काही मुलांची एक किंवा दोन्ही वृषणे वृषणकोषात उतरलेली नसतात (ती शस्त्रक्रिया करून खाली उतरवावी लागतात) इत्यादी. क्वचितवेळा बाळामध्ये मुलगा व मुलगी या दोन्हींची जननेंद्रिय काही अंशात विकसित होतात. उदा. एखाद्या बाळामधे वृषण (गोट्या) काही अंशी व योनी ही काही अंशी विकसित झालेली असते. अशावेळी बाळाच्या बाह्य जननेंद्रियांची घडण पूर्ण मुलाची किंवा मुलीची नसल्याने शरीररचनेवरून या बाळाला मुलगा म्हणायचे का मुलगी हे ठरवणे अवघड होते. अशा बाळांना ‘इंटरसेक्स’ म्हणतात. मेघा मनोहर

