ब्लॉग माणुसकी खरा धर्म! Nikhil Wani Share











शस्त्रक्रियेनंतर कॅप्टन अब्दुल रहीम जवळपास वर्षभर भारतात राहिले. पूर्ण बरे होऊन ते आता मायदेशी म्हणजे अफगाणिस्तानात परतले आहेत. भारतात उपचारांदरम्यान त्यांची सौ. मॅथ्यू जॉर्ज आणि मुलीचीही भेट झाली होती. त्या भेटीत एका मौनाने जणू सार्‍यांनाच घेरले होते. ज्या चित्राची चर्चा मी सुरुवातीला केली ते त्या भेटीचे चित्र होते. चित्रात रहीम यांच्या डोळ्यांत दिसणारी कृतज्ञता बरेच काही सांगत होती. मॅथ्यू यांची पत्नी आणि मुलीच्या डोळ्यांत अश्रू होते; पण त्यात समाधानही विलसत होते. बातमी आधी कुठेतरी वाचली होती; पण प्रत्यक्ष तसे चित्र मी प्रथमच पाहत होतो. ते एका अफगाण सैनिकाचे चित्र होते. एका स्फोटात त्याने दोन्ही हात गमावले होते. ३० वर्षीय कॅप्टन अब्दुल रहीम भारतातील कोची येथे उपचारांसाठी आले होते. कोचीतील अमृता इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिसीनमधील डॉक्टरांच्या पथकाने कॅप्टन अब्दुल यांना नवे हात देऊन नवजीवन दिले. बातमीनुसार रहीम यांना हे हात मॅथ्यू जॉर्ज नामक एका ख्रिश्‍चन व्यक्तीकडून मिळाले होते. दुचाकी अपघातात जखमी झाल्यानंतर मॅथ्यू यांना डॉक्टरांनी मृत घोषित केले होते. मॅथ्यू यांची मुलगी, पत्नी आणि भावाने अवयवदानाचा निर्णय घेतला. तेव्हा डॉक्टरांनी त्यांना एका रुग्णाला दोन हातांची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. कुटुंबियांनी मान्य केले तर मॅथ्यूचे दोन्ही हात त्या रुग्णाला नवजीवन देऊ शकतात, असे डॉक्टर म्हणाले. कुटुंबाच्या सहमतीनंतर एक कठीण शस्त्रक्रिया करून रहीम यांना २८ डॉक्टरांच्या पथकाने नवे हात जोडले. डॉक्टरांच्या पथकाचे नेतृत्व डॉ. सुब्रमण्यम अय्यर यांनी केले. अशा तर्‍हेची त्यांच्या हातून झालेली ही दुसरी शस्त्रक्रिया होती. पहिली शस्त्रक्रिया त्यांनी १७ वर्षांपूर्वी केली होती. शस्त्रक्रियेनंतर कॅप्टन अब्दुल रहीम जवळपास वर्षभर भारतात राहिले. पूर्ण बरे होऊन ते आता मायदेशी म्हणजे अफगाणिस्तानात परतले आहेत. भारतात उपचारांदरम्यान त्यांची सौ. मॅथ्यू जॉर्ज आणि मुलीचीही भेट झाली होती. त्या भेटीत एका मौनाने जणू सार्‍यांनाच घेरले होते. ज्या चित्राची चर्चा मी सुरुवातीला केली ते त्या भेटीचे चित्र होते. चित्रात रहीम यांच्या डोळ्यांत दिसणारी कृतज्ञता बरेच काही सांगत होती. मॅथ्यू यांची पत्नी आणि मुलीच्या डोळ्यांत अश्रू होते; पण त्यात समाधानही विलसत होते. डॉ. सुब्रमण्यमदेखील स्मित करीत उभे होते. तेव्हा त्या सर्वांमध्ये काय चर्चा झाली असेल ठाऊक नाही; पण त्यावेळचे चित्र पाहणे हासुद्धा एक विलक्षण अनुभव होता. मॅथ्यू यांच्या मुलीची नजर रहीम यांच्या नव्या हातांवर होती. त्या नजरेत मृत पित्याच्या शरीराचे सजीव अवयव पाहून समाधानाचे भाव प्रकटले होते. आनंदासोबतच एक आश्‍चर्यसुद्धा होते. काहीसे असेच भाव तिच्या आईच्या चेहर्‍यावरही दिसत होते. रहीम यांच्या डोळ्यांत कृतज्ञता होती, तर डॉक्टरांच्या डोळ्यांत काहीसे अभूतपूर्व केल्याचा आनंद! तथापि माझ्या मनात उमटलेले भाव ते चित्र व्यक्त करू शकत नव्हते. चित्राखालील ओळीने अनायासे आणखी एका तथ्याकडे लक्ष वेधले. अब्दुल रहीम, मॅथ्यू जॉर्ज आणि डॉ. सुब्रमण्यम अय्यर… तिघेही वेगवेगळ्या धर्माचे! मानवी संवेदना आणि मानवी उपलब्धीच्या या विजयगाथेत धर्म नावाच्या गोष्टीला कुठेही स्थान नव्हते. तरीही ही कथा बरेच काही सांगत होती. शस्त्रक्रियेआधी कोणाच्याही मनात धर्माबद्दलचा विचार आला नाही. एका मुस्लिमासाठी अवयवदान करीत आहोत, असा विचार ना मॅथ्यू यांच्या कुटुंबाने केला ना एका वेगळ्या धर्माच्या व्यक्तीचा अवयव आपणास नवे जीवन देत आहे, असा विचार रहीम यांच्या मनात आला. डॉक्टरांनीसुद्धा जे काही केले ते मानवतेच्या भावनेतूनच! आपले हात ख्रिश्‍चनधर्मिय माणसाची भेट आहेत हे रहीम यांना क्षणोक्षणी स्मरत राहील. नव्या जीवनाचा हा चमत्कार एका हिंदूची देणगी आहे, हेही ते विसरणार नाहीत. या घटनेत मानवी जीवनाचे वास्तव दडलेले आहे. खरोखरच जीवनाचे सत्य! जात, धर्म, वर्ग, वर्ण, उच्च-नीच हे सारे जीवनाला अर्थ देणारे सत्य नव्हे! आम्ही सारी माणसे आहोत आणि ते नाते समान आहे हे सत्य तर या सत्याचे दर्शन जगण्यात आहे. तथापि आपण सारेच हे सत्य समजून घेऊ इच्छित नाही हे दुर्दैव! रहीम यांचे ते चित्र मी फेसबुकवर पाहिले होते. त्यासोबत आणखी एक चित्र होते. ते कोणा वेगळ्या व्यक्तीने टाकले होते आणि संदर्भही वेगळा होता. झुंडीच्या हिंसाचारासंबंधी ते चित्र होते. त्यात अलवरच्या पहलू खान यांना मारहाण होताना दाखवले गेले होते. न्यायालयाकडून त्या घटनेतील आरोपींना संशयाचा लाभ देऊन निर्दोष ठरवण्याच्या निर्णयाचा या चित्राला संदर्भ होता. अलवर येथे झालेली ही अमानुष घटना झुंडीच्या हिंसाचाराच्या उदाहरणांपैकी एक आहे. त्यात धर्माच्या नावावर एखाद्याचा जीव घेण्याला अनुचित गुन्हा मानला गेला नाही. अशा प्रकारच्या घटनांना सभ्य समाजात कोणतेही स्थान असता काम नये. या घटनेत न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविषयी देशात चर्चा सुरू आहे. व्हायलाही हवी. पहलू खान यांची हत्या झाली. कोणी ना कोणी हत्या तर केलीच असेल. त्या खुन्याला शिक्षा मिळायलाच हवी. आतापर्यंत असे न झाल्याबद्दल आपला भारतीय समाज आणि व्यवस्था दोघेही दोषी ठरतात. धर्माच्या नावावर झुंडीकडून केल्या जाणार्‍या हिंसेतील गुन्हेगारांना शिक्षा मिळेल ही आशा करणे एवढेच आपल्या हाती आहे. तथापि आपण ज्याला मारत आहोत तो मुस्लीम असण्याखेरीज एक माणूससुद्धा आहे असे पहलू खान यांचा जीव घेणार्‍यांना वाटले नसेल का? धर्म आणि जातीच्या नावावर हात उचलताना मारणारे हातसुद्धा माणसाचे आहेत आणि जो हाताच्या वारापासून बचाव करण्याचा प्रयत्न करीत आहे तोदेखील माणूसच आहे, हे मारणारी माणसे कसे विसरू शकतात? आपल्या प्रिय व्यक्तीचे हात एका परधर्मियासाठी आपण देत आहोत, असा विचार अब्दुल रहीम यांना नवे हात देणार्‍या कुटुंबाने केला असेल का? मिळालेले हात कोणा परधर्मियाचे आहेत, हे अब्दुल करीम कधी विसरू शकतील का? एका अहिंदू व्यक्तीला नवे हात देण्यात आपण मदत केली ही बाब डॉ. अय्यर यांना कधी आठवेल का? या सर्व प्रश्‍नांची उत्तरे ‘नाही’ हेच आहे. सर्वात मोठा धर्म माणुसकी आहे. त्यात सर्व धर्म सामावतात हेच त्यातून समजते. आपण सारे धर्माचे नाव तर घेतो; पण धर्म जाणून मात्र घेत नाही. आम्हाला खरा धर्म समजू लागेल तेव्हाच आमच्या डोळ्यांतसुद्धा मॅथ्यू यांच्या मुलीच्या डोळ्यांतील चमक येईल. माणुसकीची चमक! माणुसकी हाच माणसाचा धर्म आहे. विश्‍वनाथ सचदेव (लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि प्रसिद्ध विचारवंत आहेत.)

Tags: