जळगाव महाजनांचा कुंभमेळ्यातील साधूंच्या वशीकरणाचा मुख्यमंत्र्यांवर प्रयोग! Nikhil Wani











जळगाव | आगामी काळात समीकरणे बदलत असून आपले घर शाबूत ठेवण्यासाठी मतभेद बाजूला ठेवून सर्व कार्यकत्यार्ंनी एकत्र या, मी गिरीष महाजनांना खुले आव्हान देतो राष्ट्रवादीच्या ६ जागा जिल्हयातून नक्कीच येतील गिरीष महाजनांना कुंभमेळयात भेटलेल्या साधूंनी दिलेल्या वशीकरण मंत्राव्दारे मुख्यमंत्र्यांनाच वश करून जिल्ह्यात वा राज्यात त्यांनी कोणत्याही उमेदवाराला मॅनेज केले तरी कमकुवत उमेदवार देउन पाडण्याचा प्रयत्न केला जाईल.जामनेरचा उमेदवार केवळ फॉर्म भरण्यापूरता न देता जामनेर पासूनच खरी सुरुवात करून हि निवडणूक पैशाच्या जोरावर होणार नाही. व या वशीकरणाचा फायदा होणार नाही असे राष्ट्रवादीचे आमदार डॉ.सतीष पाटील यांनी आज जिल्हा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या पक्ष कार्यालयात झालेल्या मेळाव्याप्रसंगी केले. यावेळी पुढे बोलतांना ते म्हणाले कि, सर्वसामान्य नागरीक जनावरे महापूरात वाहून जात होते त्यावेळी हा मंत्री मदत करण्याचे सोडून सेल्फी काढून व्हायरल करीत होता. भगवा ध्वज व शिवाजी महाराज हि शिवसेनेची मक्तेदारी नाही, कोण उमेदवार आहे हे न पहाता आपला उमेदवार निवडून आणण्यासाठी प्रत्येकाने चंग बांधला पाहिजे असे त्यांनी सांगीतले. यावेळी या मेळाव्याच्या माध्यमातून राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना बळ देण्याचा प्रयत्न केला. एकही नेता गेला नाही राज्यभरातून अनेक गळकी पालवीने पक्षातर केले, साखर कारखाना, पतसंस्था व अन्य ठिकाणी अडकले ते गेले, त्यांची काळजी न करता आगामी विधानसभेसाठी निर्णयक्षम व्हा, लोकसभेचे प्रश्‍न वेगळे विधानसभेचे वेगळे त्यानुसार देशभर विरोधी वातावरण आहे, बाजारपेठेत मंदि आहे, कारखाने बंद होउन कामगार कमी होउन बेरोजगारी वाढत आहे, १ कोटी युवकांनी उठाव केला तर विजय निश्‍चित आहे, जाणारे म्हणतात विकासासाठी जात आहेत पण स्वताच्या कोणाच्या विकासासाठी जात आहेत हे पाहून राष्ट्रवादीचे संघटन बळकट करून जिल्हयात ५ ते ६ उमेदवार निवडून आणण्याची जबाबदारी कार्यकर्त्यांनी घेतली तर अशक्य काहीच नाही असे निरीक्षक किरण खलाटे आदिंनी मनोगतात सांगीतले. कोणतीही निवडणूक लढविणार नाही रावेरचे सुनिल घोंगडे, हिंमत पाटील, सोपान पाटील, खलील देशमुख, सतीष पाटील बोदवड आदींनी ऍड. रविंद्र पाटील यांना विधानसभेची मुक्ताईनगर बोदवड मधून उमेदवारी देण्यात यावी असे मनोगतात व्यक्त केले त्यावेळी राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष ऍड.रविंद्र पाटील यांनी मी कोणतीही निवडणूक लढविणार नसल्याचा निर्णय अगोदरच जाहिर केला असून हा विषय इथेच संपला असे जाहिर केले. न्यायालयाचा निर्णय धक्कादायक लागला असून विधानसभेची आचारसंहिता १५ सप्टेबरपासून लागू शकते त्या दृष्टिकोनातून उमेदवारांच्या मुलाखती होवून अहवाल प्रदेशांध्यक्षांकडे सादर झालेला आहे. कार्यकर्त्यांना ऊर्जा उमेदवारी मिळाल्यानंतर पक्षकार्यकत्यार्ंनी आपला उमेदवार निवडून आणण्याची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी तयार असावे असे आवाहन देखिल ऍड.रविंद्र पाटील यांनी केले. या मेळाव्याप्रसंगी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या पदाधिकार्‍यांनी कार्यकर्त्यांमध्ये ऊर्जा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी यांची होती उपस्थिती यावेळी निरीक्षक किरण खलाटे, माजी खासदार ऍड.वसंतराव मोरे,माजी आमदार दिलीप वाघ,जगदीश वळवी,संतोष चौधरी, अनिल पाटील, महानगराध्यक्ष नामदेव चौधरी,माजी युवक जिल्हाध्यक्ष योगेश देसले,संजय गरूड, विलास पाटील,माजी जिल्हाध्यक्षा विजया पाटील, कल्पना पाटील,कल्पिता पाटील, मंगला पाटील, तिलोत्तमा पाटील,मिनल पाटील आदी पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते.

