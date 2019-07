क्रीडा मलिगांची धमाल Nikhil Wani Share











बर्मिंगहम । आयसीसी विश्वकरंडक स्पर्धेत श्रीलंकेने वेस्ट इंडिजचा 23 धावांनी पराभव केला. श्रीलंकेने दिलेल्या 339 धावांचे आव्हान कॅरिबियन खेळाडूंना पेलवले नाही. विंडीजचा संघ निर्धारीत 50 षटकात 9 बाद 315 धावा करु शकला. या सामन्यादरम्यान आयसीसीने मलिंगा आणि गेलचा एक फोटो शेअर केला आहे. या फोटोमध्ये त्या दोघांचा एक संबंध दाखवण्यात आला आहे.मलिंगा आणि गेलने आतापर्यंत 785 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. आणि हेच रहस्य आयसीसीने हा फोटो शेअर करताना सांगितले आहे.या सामन्यामध्ये श्रीलंकेकडून लसिथ मलिंगाने उत्तम कामगिरी करताना 3 गडी बाद केले. तर गेलने दोन षटकार आणि एका चौकारासह 35 धावा काढल्या. श्रीलंकेने वेस्ट इंडिजपुढे 339 धावांचे आव्हान ठेवले होते. या आव्हानाचा पाठलाग करताना विडींजचे फलंदाज ढेपाळले. एका पाठोपाठ एक गडी बाद होत असताना, निकोलसने शतक झळकावत संघाच्या आशा कायम ठेवल्या. मात्र, पुरन मोक्याच्या क्षणी बाद केले. झाल्याने विंडिजचा पराभव झालामोईनने आतापर्यंत सर्वात जास्त वेळा विंडीजच्या ब—ेथवेटला 8 वेळा बाद केलं आहे. मोईनने भारतीय फलंदाजांना कसोटीत जास्त वेळा बाद केलं आहे. त्याने कसोटीत भारताविरुद्ध 41 विकेट घेतल्या आहेत.वर्ल्ड कपमध्ये विराटचे रनमशिन धावांचा पाऊस पाडत आहे. विराटने आतापर्यंत चार अर्धशतकांसह 316 धावा केल्या आहेत. यात त्याचा स्ट्राइकरेट 98.44 असा आहे. इंग्लंडच्या मोईन अलीला आतापर्यंत फारशी चमक दाखवता आलेली नाही. गोलंदाजीत त्याने फक्त 5 बळी घेतले असून फलंदाजी करताना 75 धावा केल्या आहेत.

