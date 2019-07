ब्लॉग मराठीची सक्ती आणि आसक्ती Nikhil Wani Share











मराठी भाषिक राज्य म्हणून निर्माण झालेल्या महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांत मराठीची अवस्था दयनीय झाली. त्यामुळेच आता मराठीची सक्ती करण्याची वेळ येऊन ठेपली. तथापि केवळ सक्तीने हा प्रश्‍न सुटणार नाही. मराठी संस्कृतीचा प्रसार करण्यासाठी न्यायपूर्वक प्रेमाने, ममतेने मराठीच्या प्रसारावर भर दिला पाहिजे. सातवाहन काळापासून यादव काळापर्यंत महाराष्ट्रात मराठी भाषेचे बीजारोपण आणि संगोपन झाले. चालुक्य, राष्ट्रकूट या काळात प्राकृत भाषा प्रभावी होती. त्यानंतर मराठी भाषेचे आधुनिक स्वरूप प्रकट झाले ते यादव काळात. सातवाहन काळापासून यादव काळापर्यंत नाशिक, देवगिरी, कर्‍हाड, ब्रह्मपुरी, करवीर ही सर्व केंद्रस्थाने प्रगतिपथावर राहिली. यादव काळात संतश्रेष्ठ महानुभाव चक्रधर यांनी लीळा चरित्र हा ग्रंथ मराठी भाषेत लिहिला. यामध्ये त्यांनी महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक भूगोलच वर्णिला आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रातील अनेक शहरांचे, नगरांचे वर्णन त्यात आले आहे. मराठी संस्कृतीमधील आहार-विहार, विचार, पोशाख इत्यादींची तपशिलाने माहिती आपणास महानुभाव चक्रधर स्वामींच्या लीळा चरित्रामधून मिळते. यादव काळात ‘वैनगंगेच्या तीरी मनोहर अंबानगरी’ असे अंबेजोगाईचे वर्णन ‘विवेकसिंधू’ या ग्रंथात मुकुंदराज कवींनी केले आहे. संत ज्ञानेश्‍वरांनी अमृतानुभव यांसारखे ग्रंथ लिहून मराठी भाषेला ज्ञानभाषा म्हणून प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिली. मराठी भाषेला अधिक लोकाभिमुख आणि अधिक लोकांशी, मातीशी जोडण्याचे काम संतश्रेष्ठ तुकोबारायांनी केले. तुकारामांची गाथा महाराष्ट्र संस्कृतीचा, जीवनाचा एक भाग बनली. ज्ञानेश्‍वरी, तुकारामांची गाथा आणि संत एकनाथांचे भागवत या तीन ग्रंथांना प्रस्थानत्रयी असे म्हटले जाते. महाराष्ट्राची स्थापना झाली विदर्भ, मराठवाडा, कोकण हा सारा प्रदेश मुंबई, पुण्यासह महाराष्ट्राच्या छत्राखाली आला. यशवंतराव चव्हाण यांनी मराठी भाषेच्या विकासासाठी विशेष प्रयत्न केले. त्यांनी तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली साहित्य संस्कृती मंडळाची स्थापना केली. या मंडळाचे वीस वर्षांचे कार्य अत्यंत उत्कृष्ट स्वरुपाचे होते. या संस्कृती मंडळाने मराठी भाषेतील महत्त्वाच्या प्रयत्नांना दिशा दिली. वाई इथल्या नवभारत मासिकाच्या मराठी भाषेविषयीच्या विशेषांकात मराठी भाषेच्या कल्याणकारी उपयोगातील नवे पैलू प्रथमच प्रकाशात आणण्यात आले. पुढे जाऊन कुसुमाग्रज म्हणजेच वि. वा. शिरवाडकर यांनी नाशिक येथील आपल्या वास्तव्याच्या काळात मराठी भाषेला आलेली मरगळ दूर करण्याच्या दृष्टीने काही महत्त्वाचे लेखन केले. त्यांच्या चिंतनामुळे मराठी भाषेच्या भवितव्याविषयी विचारविनिमय सुरू झाला. त्यांचा जन्मदिवस आपण मराठी भाषादिन म्हणून साजरा करतो खरा, परंतु कुसुमाग्रजांची मराठी भाषेविषयीची तळमळ आपण लक्षात घेतली नाही, असेच खेदाने म्हणावे लागेल. अलीकडे महाराष्ट्र शासनाने प्रगत मराठी कोष तयार करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली आहेत. बडोदा येथील सयाजी महाराज गायकवाड यांच्या बडोदा संस्थानच्या वतीने तयार करण्यात आलेला कोष नऊ भाषेत होता. तो जशा पद्धतीचा कोष तयार केला होता तशा पद्धतीचा बहुभाषिक कोष महाराष्ट्र शासनानेही तयार केला पाहिजे. व्यवहार्य मराठीतील अडचणी, उपयोजित आणि व्यवहार्य मराठी ही काळाची गरज आहे. भाषा जेवढी संपन्न आणि समृद्ध असते तेवढीच ती लोकव्यवहाराची आणि राजकीय अर्थशास्त्राची उगम बनते. राज्याचा व्यापार उदीम आणि समृद्धी ही भाषेच्या विकासावर अवलंबून असते. हे लक्षात घेऊन आपण मराठी भाषेच्या उपयोगी आणि व्यवहार्य विकासाकडे लक्ष दिले पाहिजे. राज्य मराठी आयोग स्थापन करण्यात आला असला तरी त्याच्या कामकाजासाठी आवश्यक तो निधी आणि आवश्यक ते प्रकल्प राबवण्यासाठी एक तत्पर अशी यंत्रणा उभी केली पाहिजे. अशी यंत्रणा नसल्यामुळे राज्य मराठी आयोग हा कागदावर राहतो आणि त्याचे उपाय अंमलात आणण्यास अनेक अडचणी निर्माण होतात, असे पूर्वानुभवावरून लक्षात येते. खरे तर भविष्यकाळात राज्य मराठी आयोगाने आपल्या कामाचे स्वरूप केवळ महाराष्ट्रापुरते मर्यादित न ठेवता इंदोर, ग्वाल्हेर, बडोदा अशा संस्थानिक राज्यातही ठेवले पाहिजेत. भविष्यकाळात आपल्या कार्याचा विस्तार तंजावर, हैदराबाद, गुलबर्गा आणि इतर मराठीबहुल भागातही केला पाहिजे. राज्यातील मराठी सक्ती नुकताच मुख्यमंत्री देवेंद्र ङ्गडणवीस यांनी राज्यात मराठी शिकणे बंधनकारक राहील आणि सर्वच शिक्षण मंडळाच्या शाळांना मराठी भाषा शिकवावीच लागेल, अशी घोषणा केली आहे. यासाठी कायद्यात आवश्यक ते बदल करून कठोर कायदा करण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. वास्तविक, अशा प्रकारचा निर्णय यापूर्वीही म्हणजेच ४ ङ्गेब्रुवारी २००९ रोजी काढण्यात आला होता. पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. राज्यात मराठी अनिवार्य करण्यात अनेक अडचणी येतात. मराठी अनिवार्य करताना प्रशासकीय पातळीवर अमराठी भाषकांना मराठी भाषा शिकवण्यासाठी काही कृती आराखडा तयार केला पाहिजे. पदविका अभ्यासक्रम, शालेय स्तरावरील अभ्यासक्रम यांच्या पलीकडे जात मराठीसाठी वेगळे अभ्यासक्रम असले पाहिजेत. २१ व्या शतकात इंटरनेट, सोशल मीडिया यातील मराठी भाषेचा समावेशही त्यात झाला पाहिजे. यादृष्टीने व्यवहार्य मराठी अपरिहार्य करत आपणास पुढील पाय उपाययोजनांकडे लक्ष दिले पाहिजे. १. मराठी भाषा अनिवार्य करताना या भाषेतील अभ्यासक्रम हे कालसुसंगत असले पाहिजेत. १९६० च्या शतकातील न ठेवता ते २१ व्या शतकाला सामोरे जाणारे असावेत.

२. व्यवहारातील आणि प्रशासनातील मराठी भाषा जोपसताना आपण नवे शब्द, नव्या संकल्पना यांचा स्वीकार केला पाहिजे. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी ज्या संकल्पनांचा आदर्श ठेवला होता त्या संकल्पनांची प्रामाणिक बाजू लक्षात घेऊन काही शब्द मराठी भाषेत नव्याने लोकप्रिय केले पाहिजेत.

३. दूरचित्रवाणीच्या माध्यमातून मराठी भाषेचा प्रसार जोमाने होत आहे. आज ९-१० मराठी वाहिन्या वेगाने पुढे आलेल्या आहेत. भविष्यात या वाहिन्यांची संख्या वाढणार आहे. तेव्हा या वाहिन्यांमधूनही मराठी भाषेच्या शुद्धतेच्या आणि व्यवहार्य उपयोजनांकडे लक्ष दिले पाहिजे. त्यांच्यासाठी क्रमिक पुस्तिका व कार्यपुस्तिका तयार केल्या पाहिजेत. वृत्तपत्रातील भाषा, नभोवाणीतील भाषा, दूरचित्रवाणीवरील भाषा, समाजमाध्यमांवरील भाषा यांच्यामध्ये समन्वय निर्माण करून त्याआधारे मराठी भाषेला लौकिक व वैभव प्राप्त करून दिले पाहिजे. याखेरीज मराठी भाषा ही केवळ उपचाराची, व्यवहाराची भाषा आहे ती राजभाषा व्हावी म्हणून आपण प्रयत्न केले पाहिजेत. मराठी भाषेत उत्तमोत्तम ग्रंथ विज्ञान, तंत्रज्ञान, अंतराळ संशोधन या विषयात झाले पाहिजेत. मराठी संशोधकाला नव्या क्षितिजांची ओळख करून देण्यासाठी या नव्या नव्या ज्ञानशाखा मराठी भाषेत आणल्या जात नाहीत तोपर्यंत मराठी तरुणाला नव्या जगाची ओळख कशी होणार? आज मराठी माणूस जगातील ५२ देशांमध्ये पोहोचलेला आहे. या ५२ देशांतील मराठी माणसाला आपल्या भाषा, संस्कृतीची ओळख करून देण्यासाठी स्वतंत्र पोर्टल स्थापन करण्यात आले पाहिजे. त्याआधारे मराठी संस्कृतीची पताका जगभर कशी ङ्गडकत राहील याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आज इंग्रजी शाळांमध्ये मातृभाषेतील किंवा प्रादेशिक भाषेतील शिक्षणाकडे लक्ष दिले जात नाही. दुसरीकडे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांतूनसुद्धा मराठीकडे दुर्लक्ष केले जाते. या शाळांमधून मराठीच्या सक्तीचा विचार करतानाच मराठी शाळांतून दिल्या जाणार्‍या मराठीतून शिक्षणाची दुर्दशा होता कामा नये. दहावीच्या परीक्षेत मराठी विषयातच नापास होणार्‍या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण २२ टक्के आहे. भविष्यकाळात असे होऊ नये, मराठी भाषा आणि संस्कृतीला अभिमानाचे आणि अस्मितेचे दिवस यावेत असे वाटत असेल तर मराठी माध्यमाच्या शाळांच्या अवस्थेकडेही गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. यासाठी वर्तमान शिक्षण व्यवस्थेने लक्ष दिले तर या सरकारला महाराष्ट्रातील जनता निश्‍चितच दुवा देईल. मराठी शाळांतील मराठीची दुर्दशा चिंतनीय आहे, शिक्षक नाहीत, प्रशिक्षक नाहीत, मराठी पाठ्यपुस्तके नाहीत, शिकवणार्‍या शिक्षकांच्या उच्चाराकडे, शुद्धलेखनाकडे कोणाचेही लक्ष नाही. कुठलेही अक्षर र्‍हस्व किंवा दीर्घ लिहिल्यानंतर आम्ही जुन्या नियमाने लिहिले असे सांगतात. हा नियमांचा घोळ निस्तरून एकच नियम व्यवहारात उपयोगात ठेवला पाहिजे. त्यासाठी मराठी भाषा संशोधन, व्यवहार आणि विकास यासाठी स्वतंत्र समिती नेमून काळजीपूर्वक अध्ययन करणे आवश्यक आहे. एकंदरीतच मराठी भाषा अपरिहार्य आहे आणि तिची अनिवार्यता ही बाब नक्कीच स्वागतार्ह आहे. प्राथमिक स्तरावर महाराष्ट्रात राहाणार्‍या प्रत्येक माणसाला मराठी भाषा आली पाहिजे. त्याने मराठीत व्यवहार केला पाहिजे. खुद्द मराठी माणसानेही परप्रांतियांबरोबर तोडक्या मोडक्या भाषेत बोलण्याचा प्रयत्न न करता स्वच्छ व शुद्ध मराठीत बोलण्याचा प्रयत्न करावा. त्यामुळे त्याच्या मराठी भाषेचे वैभव वाढू शकेल. यादृष्टीने मराठीची सक्ती न करता प्रेमाने आणि ममतेने मराठीचा प्रसार झाला पाहिजे. कारण ममतेने येणारी समता ही अधिक टिकणारी असते.

(लेखक त्रिपुरा विद्यापीठाचे कुलगुरू आहेत.)

– प्रा. डॉ. वि. ल. धारुरकर

