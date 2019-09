जळगाव मंदीच्या काळातही जनतेच्या प्रेमाने नाथाभाऊ मालामाल; चाहत्यांचा गराडा! Nikhil Wani Share











मुक्ताईनगर | प्रतिनिधी/वार्ताहर – केंद्र आणि राज्यात सोनेरी दिवस असलेल्या भाजपा नेतृत्वाने महाराष्ट्र विधीमंडळातील जेष्ठ नेते तथा महाराष्ट्रात भाजपा उभारणीत महत्वाची भुमिका असलेल्या आ. एकनाथराव खडसे यांच्यावर अन्याय झाल्याची भावना कार्यकर्त्यांची असताना व आ. खडसे यांना राजकीय मंदीच्या गर्तेत ढकलेले असे असले तरी या काळातही वाढदिवसानिमित्त त्यांचे अभीष्टचिंतन करण्यासाठी दि.२ संप्टेबरला सकाळी ८ वाजेपासून चाहत्यांनी केलेली हाऊसफुल्ल गर्दी नाथाभाऊंची श्रीमंती दर्शवणारी होती. त्यामुळे मंदीच्या काळातही नाथाभाऊ मालामाल असल्याची एकच चर्चा उपस्थितांमध्ये रंगली होती. कोणतीही राजकीय पार्श्‍वभूमी नसलेला हा नेता वकृत्व, कतृत्व व नेतृत्वाच्या त्रिवेणी गुणांनी परिपुर्ण आहे. त्यामुळे राजकीय कारकीर्दीत अनेक महत्वाची पदे त्यांचेकडे चालून आली. आ. एकनाथराव खडसे विरोधी बाकांवर असो, सत्तेत असो की सत्तेबाहेर त्यांचा दरारा मात्र कायम राहीला. अधिकारी असो की कर्मचारी नाथाभाऊंप्रती प्रत्येकाच्या मनात आदर आजही आहे. अशक्यप्राय वाटणार्‍या खामखेडा पूल, हतनूर पूल, धूपेश्‍वर पूल, पिंप्री नांदू पूलाची निर्मिती बोदवड तालुका निर्मितीचा ऐतिहासिक निर्णय, पाटबंधारे मंत्री असतांना मंजूर केलेल्या बोदवड उपसा सिंचन व कुर्‍हा-वढोदा उपसासिंचन योजना अशा अनेकाविध विकासकामांमुळे त्यांनी मुक्ताईनगर मतदारसंघ वासियांच्या ह्दयात कायमचं घर केलं. त्यामुळेच त्यांचा हा संपूर्ण गोतावळा वाढदिवसाच्या निमित्तानं दिर्घायुष्य लाभावे यांसाठी सकाळपासून मोठ्या संख्येत उपस्थित होता. त्यामुळे येत्या विधानसभा निवडणूकीत हाच जनसंग्रह नाथाभाऊंच्या गळ्यात सलग सातव्यांदा विजयी माळ टाकून विक्रम नोंदवतील यात तीळमात्र शंका नाही. राज्याचे माजी महसूल मंत्री आ.एकनाथराव खडसे यांच्या वाढदिवसानिमित्त मतदारसंघात सतत तीन-चार दिवसांपासून विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. दि. १ सप्टेंबर रोजी आ. खडसे यांच्या वाढदिवसाच्या पूर्वसंध्येला विश्वविख्यात भजन गायिका गीतांजली राय यांच्या भजनसंध्या या कार्यक्रमाचे आयोजन अखिल भारतीय नाट्य परिषद जळगाव आणि मुक्ताई संस्कृतिक कलामंच मुक्ताईनगरतर्फे करण्यात आले होते. यावेळी आ. खडसे यांना रात्री ८ वाजेपासून १ वाजेपर्यंत शुभेच्छा देणार्‍यांनी गर्दी केली होती. मुक्ताईनगर येथील तालुका क्रीडा पटांगणावर राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धा आयोजित करण्यात आल्या होत्या. त्यासोबतच मुक्ताईनगर शिक्षण प्रसारक मंडळ तसेच गुरुनाथ फाउंडेशन, मुक्ताईनगर नगरपंचायततर्फे तसेच भाजपा तालुका कार्यकारणी मुक्ताईनगर तर्फे वह्यातुला तसेच लाडूतुला करण्यात आली. यानिमित्ताने आ.खडसे, सौ मंदाकिनी खडसे खा. रक्षाताई खडसे, ऍड. रोहिणीताई खडसे, गुरुनाथ तसेच कुमारी क्रिषिका अशा सहकुटुंब आदिशक्ती संत मुक्ताबाई आरती करण्यात आली, तसेच आशीर्वाद घेण्यात आला. त्यासोबतच शहर व मतदारसंघातील गावांमध्ये ठिक ठिकाणी आमदार खडसे यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव करण्यात आला. मुक्ताईनगर येथील मलकापूररोड वरील खडसे फार्म हाऊसवर भल्यापहाटेपासून शुभेच्छा देणार्‍यांची रीघ लागली होती. याठिकाणी गणेश आरती करण्यात आली. यानंतर दुपारी बारा साडेबारा वाजेला मुक्ताईनगर येथील भाजपा कार्यालयात लाडू तुला करण्यात आला व त्यानंतर कोथळी येथेजाऊन आदिशक्ती संत मुक्ताईचे दर्शन घेतले त्यानंतर कोथळी येथील निवासस्थानी आमदार खडसे यांनी शुभेच्छा स्वीकारल्या. याप्रसंगी खासदार रक्षाताई खडसे, ऍड. रोहिणीताई खडसे, भाजपाचे प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कांडेलकर, स्वीय सहाय्यक योगेश कोलते, तालुका सरचिटणीस संदीप देशमुख, सतीश चौधरी, पंचायत समिती सभापती शुभांगी भोलाने, प्रभारी पंचायत समिती सभापती प्रल्हाद जंगले, जिल्हा परिषद सदस्य निलेश पाटील, वैशाली तायडे ,जयपाल बोदडे, विनोद पाटील, नगराध्यक्षा नजीमा तडवी, उपनगराध्यक्ष मनीषा पाटील नगरसेवक मुकेश वानखेडे, निलेश शिरसाट, ललित महाजन, बबलू कोळी, निवृत्ती पाटील, प्रवीण पाटील, चंद्रकांत भोलाने, विठ्ठल जोगी, डॉ. बी.सी. महाजन, डॉ.खिरळकर, विलास धायडे माजी पंचायत समिती सभापती लक्ष्मण भालेराव, माणिकराव पाटील, भागवत पाटील विनोद पाटील, नितीन गावंडे, तसेच कार्यकर्ते बापू ससाने सर्व नगरसेवक तसेच सर्व पंचायत समिती सदस्य उपस्थित होते. इतकेच नव्हे तर रिपब्लिकन पार्टीचे प्रदेश नेते मकासरे, जिल्हा अध्यक्ष आनंद बाविस्कर यांनी आ.खडसे यांना शुभेच्छा दिल्या. नगर पंचायतीच्या वतीने लाडूतुला तर पंचायत समितीच्या वतीने वही तुला व भारतीय जनता पार्टी मुक्ताईनगरच्या वतीने भव्य सत्कार करण्यात आला.

