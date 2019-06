क्रीडा भारत-वेस्टइंडीज संघात आज लढत Nikhil Wani Share











नॉटिंघम। । चांगल्या लयात असणारा भारतीय संघ उद्या गुरुवारी आयसीसी विश्वचषक-2019 च्या आपल्या पुढील सामन्यात ओल्ड ट्रेफर्ड मैदानावर वेस्टइंडीजशी लढेल हा संघ विश्वचषकात आला होता नवीन वर्तनासह परंतु अनेक पराभवानंतर आता आत्मविश्वासाच्या कमीने संघर्ष करत आहे. भारतीय संघ आतापर्यंत अजय आहे आणि हा क्रमा तो विंडीजविरूद्ध कायम ठेवणार अशी भभारतीयांची अपेक्षा आहे. अगोदर तीन सामने आरामशीर जिंकल्यानंतर भारताला आपल्या मागील सामन्यात अफगानिस्तानविरूद्ध मेहनत करावी लागली होती .परंतु मोहम्मद शमीने अंतिम षटकात लावलेल्या हॅट्रिकने भारताने क्रिकेटच्या महाकुंभात आपला चौथा विजय दाखल केला होता. भुवनेश्वर जखमी झाल्यानंतर संघात आलेल्या शमीचे वेस्टइंडीजविरूद्ध खेळणे निश्चित मानले जात आहे कारण भुवनेश्वरचे जखमीवरून अजून स्थिती स्पष्ट नाही. त्याने मंगळवारी फीजियोच्या देखरेखीत अंदाजे अर्धा तासापर्यंत सराव केला होता परंतु संघ व्यवस्थापन भुवनेश्वरवर एखाद्या प्रकारचे जोखिम घेऊ इच्छित नाही. यामुळे शमी आणि जसप्रीत बुमराहवर वेस्टइंडीजचे आक्रमक फलंदाजी क्रमाला रोखण्याची जबाबदारी असेल. भारताविरूद्ध महत्त्वपूर्ण सामन्यापूर्वी विंडीजला एक झटका लागला. त्याचा स्टार खेळाडू आंद्रे रसेल विश्वचषकातून बाहेर झाला. रसेलने आतापर्यंत विश्वचषकात तसे प्रदर्शन केले नव्हते ज्यासाठी त्याला ओळखले जाते. परंतु तरीही तो ज्याप्रकारचा खेळाडू तो कोणत्याही लयात येऊन सामन्याचा पक्ष बदलू शकतो. विंडीजकडे रसेल सारखे आणखी काही खेळाडू आहे ज्याने भारताला वाचून राहवे लागेल. कार्लोस ब—ेथवेट त्यापैकी एक नाव आहे. ब—ेथवेटनेही न्यूझीलंडविरूद्ध विंडीजला विजयाच्या तोंडावर आणून उभे केले होते. परंतु ज्या अंदाजात त्याने पाच धावांनी दूर राहून चुक केली आणि संघाला यामुळे पराभव पराभव झेलावा लागला, याप्रकारे चुक फक्त ब—ेथवेट नव्हे तर पूर्ण संघ करण्याने वाचेल. तसेच जर भारतीय गोलंदाजांची चर्चा केली तर शमी आणि बुमराहचा सामना करायचा तर विंडीजसाठी अडचण असेल, त्याला मध्यमध्ये युजवेंद्र चहल आणि कुलदीप यादवच्या स्पिन जोडीने वाचावे लागेल. स्पिनवर तसेही विंडीजची कमजोरी जगजाहिर आहे. वेस्टइंडीजची गोलंदाजी या स्पर्धेत चांगले करत आहे, विशेषत: शेल्डन कॉटरेल. तो चांगल्या लयात आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त ओशाने थॉमस, शेनन गेबि—एल, कर्णधार होल्डर आणि ब—ेथवेटही चांगल्या लयात आहे. फक्त पहावे हे लागेल की भारताचे मजबूत फलंदाजी क्रमापुढे हे कोणत्या मर्यादेपर्यंत आपला चांगला लय कायम ठेऊ शकतो. जर भारतीय फलंदाजी केली गेली तर त्याच्यासाठी सर्व काही ठिक आहे, शिवाय नंबर-4 चे समस्येचे. विजय शंकरला दोन सामन्यात या स्थानावर संधी दिली गेली परंतु तो याचा फायदा घेऊ शकला नाही. होऊ शकतो वेस्टइंडीजविरूद्ध भारत या नंबरवर युवा ॠषभ पंत आणि दिनेश कार्तिकला आजमावले. अफगानिस्तानविरूद्ध पुन्हा एकदा भारताच्या मध्यक्रमाची चिंता समोर आली होती. दिर्घ कालावधीपासून पाहिले गेले की जर भारताचे मुख्य-3 फलंदाजांपैकी फलंदाजापैकी कोणी एकही टिकू शकत नाही तर भारत मोठा स्कोर करू शकत नाही. अफगानिस्तानविरूद्ध हे पाहिले गेले होते.

