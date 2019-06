क्रीडा भारत-पाकमध्ये आज काट्याची लढत Nikhil Wani Share











मॅनचेस्टर । इंग्लंडमध्ये होत असलेल्या वर्ल्डकपमध्ये आतापर्यंत 20-21 सामने झाले आहेत. पण, वर्ल्डकपचे वेळापत्रक जाहीर झाल्यापासून एकाच सामन्याची चर्चा वारंवार होत आहे. तो सामना म्हणजे रविवार 16 जून 2019 रोजी होणारा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातला सामना. या सामन्यावर जरी पावासाचे सावट असले तरी क्रिकेट जाणकारांच्या मते रविवारी सामना होईल. जर सामना झाला तर भारताचा कर्णधार विराट कोहली आणि पाकिस्तानचे प्रमुख अस्त्र असलेला डावखुरा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद आमिर यांच्यात होणारे द्वंद्व यंदाच्या वर्ल्डकपमधील सर्वात रोचक गोष्ट ठरणार आहे. क्रिकेट जगात सामान्य या सामन्याला महामुकाबलेचे नाव दिले जाते आणि यावर मैदानाच्या आत आणि बाहेर, दोन्ही देशाच्या सिमेच्या आत आणि सिमेच्या आजुबाजु जबरदस्त रोमांच आणि उत्साह असतो.या सामन्यावर सर्वांची नजर आहे आणि हा सामना विशेष यामुळे आहे कारण भारत आणि पाकिस्तानमध्ये या सामन्यापूर्वी जो सामना खेळला गेला होता ते आयसीसी चॅम्पियंस ट्रॉफी-2017 चे फायनल होते जेथे भारताला पराभव मिळाला होता.भारताने या विश्वचषकात आतापर्यंत दोन सामने खेळले. पहिल्या सामन्यात त्याने दक्षिण अफ्रिकेला मात दिली होती तसेच दुसर्‍या सामन्यात सध्याचा विजेता ऑस्ट्रेलियाला हरवले होते. तिसरा सामना न्यूझीलंडसोबत होता जो पाऊसामुळे धुतला गेला होता. आमिरनेच चॅम्पियंस ट्रॉफीच्या फायनलमध्ये विराट कोहली आणि रोहित शर्माला बाद करून भारताला पराभवाकडे ढकलले होते. या सामन्यात सर्वांची नजर आमिर आणि कोहलीमध्ये होणार्‍या प्रतिस्पर्धेवर असेल. आमिरला मोठ्या स्पर्धेचा खेळाडू म्हटले जाऊ लागले कारण चॅम्पियंस ट्रॉफीनंत त्याने खुप खराब प्रदर्शन केले होते. तो विश्वचषक संघात जागा बनऊ शकला नव्हता परंतु निवडकर्ताने नंतर त्याला संघात समाविष्ट केले आणि आमिरने या विश्वचषकात स्वत:ला आतापर्यंत सिद्ध केले आहे. भारतासाठी एक वाईट गोष्ट ही आहे की शिखर धवन खेळण्यासाठी उपस्थित नाही. अशात रोहितसोबत डावाची सुरूवात लोकेश राहुल करेल. राहुल आणि रोहितचा प्रयत्न भारताला चांगली सुरूवात देण्याची असेल. पाकिस्तानला इमाम उल हक आणि फखर जमनकडून चांगल्या सुरूवातीची अपेक्षा असेल. बाबर आजम आणि मोहम्मद हफीज तर लयात आहे परंतु शोएब मलिकची बॅट अजून शांत आहे. संघ (संभावित) : भारत : विराट कोहली (कर्णधार), जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल, शिखर धवन, महेंद्र सिंह धोनी (यष्टीरक्षक), रवींद्र जडेजा, केदार जाधव, दिनेश कार्तिक, भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पांड्या, लोकेश राहुल, मोहम्मद शमी, विजय शंकर, रोहित शर्मा, कुलदीप यादव. पाकिस्तान : सरफराज खान (कर्णधारयष्टीरक्षक), फखर जमन, इमाम-उल-हक, बाबर आजम, आसिफ अली, शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज, हैरिस सोहेल, शादाब खान, इमाद वसीम, शाहीन अफरीदी, हसन अली, मोहम्मद हसनेन, वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर. पावसाची शक्यता मावळली

2019 विश्वचषक स्पर्धेत भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्यावर असणारे पावसाचे सावट कमी झालेले आहे. मँचेस्टरच्या मैदानावर रविवारी भारत आणि पाकिस्तान हे दोन पारंपरिक प्रतिस्पर्धी समोरासमोर येणार आहेत. मात्र गेल्या आठवडाभर मँचेस्टरमध्ये पाऊस पडत होता, त्यामुळे भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामनाही पावसामुळे वाया जातो की काय अशी भीती निर्माण झाली होती. मात्र अखेरीस हे संकट आता कमी झालेले आहे. खुद्द आयसीसीचे सीईओ डेव्हिड रिचर्डसन यांनी या बातमीला दुजोरा दिला आहे

