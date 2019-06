क्रीडा भारताचा 89 धावांनी विजय; महामुकाबल्यात पाकचा धुव्वा Nikhil Wani Share











मँचेस्टर । ओल्ड ट्रॅफर्ड मैदानावर भारत-पाकिस्तान क्रिकेट महायुद्धात भारताने दिलेल्या 337 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तानला 89 धावांनी भारताने गारद करत दणदणीत विजय मिळवला. डकवर्थ लुईस नियमानुसार पाकिस्तानला दहा षटकार कमी करण्यात आले होते. सामना 40 षटकांचा झाला. या सामन्यात भारताने पाकचा धुव्वा उडवून विजयश्री खेचून आणली. भारताचा विजय होताच. संबंध देशभर फटाक्यांची आतषबाजी करुन जल्लोष करण्यात आला. भारताने प्रथम फलंदाजी करत 50 षटकांमध्ये 336 धावा केल्या. या धावसंख्येचा पाठलाग करताना पाकिस्तानचा डाव 212 आटोपला. फखर जमाँ याने 51 धावा केल्या. सध्या कुलदीप यादव गोलंदाजी करत असून पाकिस्तान रनरेट 4.51 आहे. तत्पूर्वी, पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. सलामीवीर रोहित शर्माचे शतक आणि कर्णधार विराट कोहलीच्या झुंजार अर्धशतकी खेळीच्या जोरावर भारताने निर्धारित षटकांत 5 बाद 336 धावा केल्या. भारतीय फलंदाजांच्या आक्रमक खेळापुढे पाकिस्तान गोलंदाज पुरते हतबल झाले. सरफराज अहमदने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र त्याचा हा निर्णय पुरता फसला. रोहित शर्मा आणि लोकेश राहुल यांनी पहिल्या बळीसाठी 136 धावांची शतकी भागीदारी केली. यादरम्यान दोन्ही खेळाडूंनी आपली अर्धशतके पूर्ण केली. वहाब रियाझने लोकेश राहुलला बाद करत भारताला पहिला धक्का दिला. लोकेशने 78 चेंडूत 3 चौकार आणि 2 षटकारांसह 57 धावा केल्या. यानंतर रोहित शर्माने कर्णधार विराट कोहलीच्या सोबतीने संघाचा डाव सावरला. दोन्ही खेळाडूंमध्ये दुसर्‍या विकेटसाठी 98 धावांची भागीदारीही झाली. अखेरीस रोहित शर्मा हसन अलीच्या गोलंदाजीवर माघारी परतला. त्याने 113 चेंडूत 14 चौकार आणि 3 षटकारांसह 140 धावांची खेळी केली. यानंतर हार्दिक पांड्याने फटकेबाजी करत विराट भारताच्या धावसंख्यात भर घातली. पांड्या माघारी परतल्यानंतर धोनीही अवघी एक धाव काढून माघारी परतला. अखेरीस धोनीने विजय शंकरच्या साथीने संघाला 300 धावांचा टप्पा ओलांडून दिला. विराट कोहलीही 77 धावांवर मोहम्मद आमिरच्या गोलंदाजीवर माघारी परतला. पावसाचा व्यत्यय थांबल्यानंतर आमिरने त्याचा बळी घेतला. यानंतर केदार जाधव आणि विजय शंकर जोडीने फटकेबाजी करत संघाला 336 धावांचा टप्पा गाठून दिला. पाकिस्तानकडून मोहम्मद आमिरने 3 तर हसन अली आणि वहाब रियाझ यांनी प्रत्येकी 1-1 बळी घेतला. धावफलक

भारत : 336/5 (50 षटकांत)

फलंदाजी : लोकेश राहुल (57), रोहित शर्मा (140), विराट कोहली (77), हार्दिक पांड्या (26), महिंद्रसिंग धोनी (1), विजय शंकर (15*), केदार जाधव (9*) अतिरिक्त: 11 गोलंदाजी : मोहम्मद आमीर (10-1-47-3), हसन अली (9-0-84-1), वहाब रियाझ (10-0-71-1), इमाद वसीम (10-0-49-0), शादाब खान (9-0-61-0), शोएब मलिक (1-0-11-0), मोहम्मद हाफीज (1-0-11-0). पाकिस्तान :- ( षटकांत)

फलंदाजी :- इमाम उल-हक (7), फखर जमाँ (62), बाबर आझम (48), मोहम्मद हाफीज (9), सरफराज अहमद (12), शोएब मलिक (0), इमाद वसीम, शादाब खान, हसन अली , मोहम्मद आमिर , वहाब रियाझ. रोहित पाचव्या स्थानी

भारतीय संघाचा सलामीवीर रोहित चांगल्याच फॉर्मात आहे. पाकिस्तानी गोलंदाजांचा समाचार घेताना रोहित शर्माने 85 चेंडूमध्ये शतकाची नोंद केली. या कामगिरीसह रोहित शर्मा विश्वचषक स्पर्धेत सर्वात जलद शतक झळकावणार्‍या फलंदाजांच्या यादीत पाचव्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. या यादीमध्ये वीरेंद्र सेहवाग 81 चेंडूत झळकावलेल्या शतकासह पहिल्या स्थानावर आहे. रोहितकडून सचिन, सिद्धूचा विक्रम मोडीत

भारताचा सलामीवीर रोहित शर्मा याने आजच्या सामन्यात 85 चेंडूंमध्ये शतक झळकावले आहे. या विश्वचषकामधील त्याचे हे दुसरे शतक आहे. तर कारकिर्दीतील 24 वे शतक साजरे केले. वन-डे क्रिकेटमध्ये पाकिस्तानविरुद्ध सामन्यात सलग शतक झळकावणारा रोहित पहिला भारतीय खेळाडू ठरला आहे. याआधी 2018 साली रोहित पाकिस्तानविरुद्ध अखेरचा सामना खेळला होता. या सामन्यात रोहितने नाबाद 111 धावांची खेळी केली होती. आजच्या सामन्यात रोहित शर्मा आणि लोकेश राहुल यांनी दोघांनी पहिल्या बळीसाठी 136 धावांची शतकी भागीदारी करत 23 वर्षापूर्वींचा सचिन आणि नवज्योत सिद्धूचाही विक्रम मोडीत काढला. सचिनच्या षटकाराची आठवण

रोहित शर्माने 113 चेंडूत 140 धावांची खेळी केली. त्यात 14 चौकार आणि 3 षटकारांचा समावेश होता. 73 चेंडूमध्ये 85 धावांवर असताना रोहित शर्माने हसन अलीला षटकार मारला. या षटकरासह रोहित शर्मा नव्वदीमध्ये पोहोचला. रोहित शर्माने मारलेल्या या षटकाराने चाहत्यांना सचिनच्या षटकाराची आठवण करुन दिली. 2003 विश्वचषकात सचिनने शोएब अख्तरलाही अशाच पद्धतीने षटकार मारला होता. याच सामन्यात वीरेंद्र सेहवागनेही याच पद्धतीने षटकार ठोकला होता. रोहित सर्वाधिक शतक करणार्‍या भारतीय खेळाडूंच्या यादीत तिसर्‍या स्थानी पोहोचला. सर्वाधिक शतके करण्याचा विक्रम तेंडुलकरच्या नावावर आहे. सचिनने 49 शतके केली आहेत. तर विराटच्या नावावर 41 शतके आहेत. एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतके करणार्‍या खेळाडूंमध्ये रोहित नवव्या स्थानी आहे. सर्वाधिक शतके करणार्‍या खेळाडूंमध्ये सचिन (49), विराट (41), रिकी पाँटिंग (30), सनथ जयसूर्या (28), हाशिम आमला (27 शतके), एबी डिव्हिलियर्स, क्रिस गेल आणि कुमार संगकारा यांनी प्रत्येकी 25-25 शतके लगावली आहेत. धोनीने द्रविडला टाकले मागे

या सामन्यात पाकिस्तानचा कर्णधार सरफराज अहमदने नाणेफेक जिंकत प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. भारतीय महेंद्रसिंह धोनीने या सामन्यात एक अनोखा विक्रम आपल्या नावे जमा केला आहे. भारतीय संघाकडून सर्वाधिक वन-डे सामने खेळणार्‍या खेळाडूंच्या यादीत धोनी दुसर्‍या स्थानी पोहोचला आहे. पाकिस्तानविरुद्धचा सामना हा धोनीचा 341 वा सामना ठरला आहे. धोनीने भारतीय संघाचा माजी खेळाडू राहुल द्रविडचा विक्रम मोडला आहे. पाकिस्तानविरुद्ध सामन्याआधी धोनी आणि राहुल द्रविड हे 340 सामन्यांसह दुसर्‍या स्थानावर होते. या यादीमध्ये सचिन तेंडुलकर 461 सामन्यांसह पहिल्या स्थानावर आहे. गेल्या 13 वर्षांपासून महेंद्रसिंह धोनी भारतीय संघाचा अविभाज्य हिस्सा आहे. पाकिस्तानविरुद्ध विश्वचषकात भारताच्या सलमीवीरांची कामगिरी

1992 – अजय जडेजा आणि के श्रीकांत, 25 धावा

1996 – नवज्योत सिंग सिद्धू आणि सचिन तेंडुलकर, 90 धावा

1999 – सचिन तेंडुलकर आणि सदगोपन रमेश, 37 धावा

2003 -वीरेंद्र सेहवाग आणि सचिन तेंडुलकर, 53 धावा

2011 – रोहित शर्मा आणि शिखर धवन, 34 धावा

2019 – रोहित शर्मा आणि केएल राहुल, 136 धावा

Tags: