क्रीडा भारताचा सहा गडी राखून विजय Nikhil Wani Share











साऊथॅम्प्टन । मुंबईकर रोहित शर्माच्या नाबाद शतकी खेळीच्या जोरावर भारताने, 2019 विश्वचषकाच्या पहिल्या सामन्यात विजय मिळवला आहे. दक्षिण आफ्रिकेने दिलेले 228 धावांचे आव्हान भारताने 4 गड्यांच्या मोबदल्यात पूर्ण केले. रोहित शर्माने नाबाद 122 धावा केल्या. त्याच्या या खेळीत 13 चौकार आणि 2 षटकारांचा समावेश होता. त्याला महेंद्रसिंह धोनीने चांगली साथ दिली. आफ्रिकेकडून कगिसो रबाडाने 2 तर ख्रिस मॉरिस आणि फेलुक्वायोने 1 बळी घेतला. मात्र रोहित शर्माला माघारी धाडण्यात त्यांना अपयश आले. दक्षिण आफ्रिकेची या स्पर्धेतली ही पराभवाची हॅटट्रीक ठरली आहे. 228 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना भारताची सुरुवात फारशी चांगली झाली नाही. सलामीवीर शिखर धवन स्वस्तात माघारी परतला. यानंतर कर्णधार विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्यात दुसर्‍या विकेटसाठी 41 धावांची छोटेखानी भागीदारी झाली. विराट कोहली फेलुक्वायोच्या गोलंदाजीवर माघारी परतला. यानंतर लोकेश राहुल आणि रोहितने पुन्हा एकदा भागीदारी रचत संघाचा डाव सावरला. विराट बाद झाल्यानंतर रोहित शर्माने डाव सावरण्यास सुरुवात केली. शांत सुरुवात करणार्‍या रोहितने आपल्या धावांचा वेग वाढवला. त्याने अर्धशतक ठोकत भारताला शंभरच्या जवळ पोहचवले. अर्धशतक पूर्ण केल्यानंतर रोहितने आपला गिअर बदलला. त्याने झपाट्याने धावा करण्यास सुरुवात केली. पण, दुसर्‍या बाजूने साथ देत असलेल्या लोकेश राहुलने संघाच्या 139 धावा झाल्या असताना साथ सोडली. रबाडाने त्याला 26 धावांवर बाद केले. लोकेश राहुल रबाडाच्या गोलंदाजीवर माघारी परतला. यानंतर रोहित शर्माने महेंद्रसिंह धोनीच्या साथीने आपले शतक साजरे करत भारताला विजयाच्या जवळ आणून ठेवले. विजयासाठी अवघ्या काही धावा शिल्लक असताना धोनी झेलबाद झाला. धोनी बाद झाल्यानंतर आलेल्या हार्दिक पांड्याने सलग दोन चौकार मारत सामना संपवायला आपण फार वेळ लावणार नसल्याचे संकेत दिले. त्यानेच चौकार मारत सामना संपवला त्याने 3 चौकार मारत 15 धवा केल्या. अखेर भारताने 6 विकेट आणि 15 चेंडू राखून वर्ल्डकपमधील आपला पहिला विजय साजरा केला. यानंतर रोहित शर्माने हार्दिक पांड्याच्या साथीने भारताच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केला. नाबाद शतकी खेळीसाठी रोहित शर्माला सामनावीर किताब देऊन गौरवण्यात आला. त्याआधी, युजवेंद्र चहल आणि जसप्रीत बुमराहच्या भेदक गोलंदाजीच्या जोरावर, पहिला विश्वचषक सामना खेळणार्‍या भारतीय संघाने दक्षिण आफ्रिकेला 227 धावांवर रोखलं आहे. सलामीच्या फळीतील फलंदाजांचे अपयश हे आफ्रिकन संघाच्या खराब कामगिरीचे कारण ठरले. आफ्रिकेकडून मधल्या फळीत ख्रिस मॉरिसने आश्वासक फलंदाजी केली. नाणेफेक जिंकून आफ्रिकेचा कर्णधार फाफ डु प्लेसिसने प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, मात्र त्याचा हा निर्णय पूर्णपणे फसला. जसप्रीत बुमराहने हाशिम आमला आणि क्विंटन डी-कॉक यांना माघारी धाडत आफ्रिकेला बॅकफूटला ढकललं. यानंतर कर्णधार फाफ डु प्लेसिस आणि वॅन डर डसन यांनी अर्धशतकी भागीदारी करत संघाचा डाव सावरला. मात्र चहलने डसन आणि डु प्लेसिस यांना ठराविक अंतराने माघारी धाडत भारताचे पारडे पुन्हा एकदा जड केले. मधल्या फळीत भरवशाच्या जे.पी.ड्युमिनीलाही फारशी चमक दाखवता आली नाही. तो कुलदीप यादवच्या गोलंदाजीवर पायचीत झाला. यानंतर फेलुक्वायो आणि ख्रिस मॉरिस यांनी सातव्या विकेटसाठी छोटेखानी भागीदारी करत संघाला 200 धावांचा टप्पा गाठून दिला. भारताकडून युजवेंद्र चहलने 4 बळी घेतले. त्याला जसप्रीत बुमराह आणि भुवनेश्वर कुमारने प्रत्येकी 2-2 तर कुलदीप यादवने 1 बळी घेत चांगली साथ दिली.

Tags: