भारताचा पहिला पराभव

बर्मिंगहॅम । इंग्लंडने भारतासमोर ठेवलेल्या 338 धावांचे लक्ष्य पार करताना अखेरच्या 10 षकटात भारतीय फलंदाजांनी केलेल्या ‘आश्चर्यकारक’ फलंदाजीमुळे भारताला 5 विकेटच्या मोबदल्यात 306 धावांपर्यंतच मजल मारता आली. त्यामुळे भारतचा भारताचा 31 धावांनी पराभव झाला. यंदाच्या वर्ल्डकपमध्ये पहिल्यांदाच भारताला पराभवाला सामोरे जावे लागले. या पराभवामुळे सेमी फायनलची स्वप्ने बघणार्‍या पाकिस्तानचा बीपी मात्र हाय झाला आहे. भारताकडून रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीने संथ सुरुवातीनंतर आक्रमक फलंदाजी करत भारताला चांगल्या स्थितीत पोहचवले. रोहितने 102 धावांची शतकी खेळी केली तर विराटने 66 धावांची आक्रमक खेळी केली. त्यानंतर पंत (32) आणि पांड्या (45) यांनी धडाकेबाज फलंदाजी करत भारताची विजयाची आशा जीवंत ठेवली होती. पण, हे दोघेही बाद झाल्यानंतर धोनी आणि केदार जाधवने अखेरच्या सात आठ षटकात आक्रमक खेळण्याचा प्रयत्नही केला नाही. अखेरच्या षटकात दोघांनी 12 धावा करुन भारताला 306 धावांपर्यंत पोहचवले. ख्रिस वोक्सने दमदार गोलंदाजी करत 3 निर्धाव षटके टाकत 58 धावात 2 बळी मिळवले तर प्लंकेटने 55 धावा देत 3 बळी मिळवले. प्रथम फलंदाजी करत इंग्लंडकडून सामनावीराचा पुरस्कार मिळालेल्या जॉनी बेअरस्टोने 111 धावा केल्या तर स्टोक्सने 79 आणि रॉयने 66 धावा करत 337 धावा केल्या होत्या. भारताकडून शमीने भेदक मारा करत 5 विकेट घेतल्या. इंग्लंडने 338 धावांचे आव्हान ठेवल्यानंतर भारताने या धावांच्या डोंगराचा पाठलाग करताना सावध पवित्रा घेतला. भारताच्या अवघ्या आठ धावा झाल्या असताना लोकेश राहुलच्या रुपात भारताला पहिला धक्का बसला. त्यानंतर आलेल्या विराट कोहली आणि रोहित शर्माने इंग्लंडच्या गोलंदाजांना खेळून काढण्याची स्ट्रेटजी आत्मसात केली. दरम्यान, ख्रिस वोक्सने आपली सलग तीन षटके निर्धाव टाकत दोघांना चांगलेच दमवले. पण, ज्यावेळी जोफ्रा आर्चर आणि वोक्सचा बॉल स्विंग होण्याचा बंद झाला त्यानंतर विराट आणि रोहितने धावांचा वेग वाढवला. विराट आणि रोहितने पहिल्या 15 षटकात 53 धावा केल्या होत्या. त्यानंतर त्यांनी आक्रमक पवित्रा धारण करत इंग्लंडच्या फलंदाजांचा चोप देण्यास सुरुवात केली. रोहित विराटच्या तुलनेत थोडा अडखळत खेळत होता पण, किंग कोहली सुसाट सुटला होता. त्याने 59 चेंडूत आपले अर्धशतक पूर्ण केले. विराटचे हा वर्ल्डकपमधला सलग पाचला पन्नास आहे. विराटच्या आक्रमक फलंदाजीची लागण नंतर रोहितलाही लागली. त्यानेही 65 चेंडूत आपले अर्धशतक पूर्ण केले. या दोघांनी भारताला 23 व्या षटकात 107 धावांपर्यंत पोहचवले. ही जोडी चांगलीच रंगात आली होती त्यामुळे हे दोघेच भारताला विजयीपथावर घेवून जातील असे वाटत असतानाच प्लंकेटने भारताला मोठा धक्का दिला. त्याने 66 धावांवर खेळणार्‍या विराटला बाद केले. त्यानंतर शतकाच्या जवळ पोहचलेल्या रोहितने थोडा सावध खेळ केला. दरम्यान, चौथ्या क्रमांकावर चाचपडत खेळणारा रिषभ पंतही सेट झाला होता. रोहितने आपले या वर्ल्डकपमध्ये तिसरे शतक पूर्ण केले. शतकानंतर आता रोहित आपली आतशी खेळी करेल असे वाटत असतानाच वोक्सने त्याला 102 धावांवर बाद केले. त्यानंतर सेट झालेला रिषभ पंत आणि नुकताच आालेला हर्दिक पांड्याने जोरदार फटकेबाजी सुरु केली. पण, अखेरची 10 षटके राहिली असताना वोक्सने 32 धावांवर खेळणार्‍या पंतचा सीमारेषेवर एक अप्रतिम कॅच पकडत भारताला चौथा धक्का दिला. अखेरच्या 10 षटकात जवळपास 12 च्या रनरेटने धावा करण्याची गरज होती त्यावेळी धोनी पांड्याच्या साथीला आला होता. पण, दोघांनाही पहिल्या पाच षटकात चौकार मारण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. त्यामुळे पांड्या आक्रमक फटका मारण्याच्या प्रयत्नात बाद झाला. त्याने 33 चेंडूत 45 धावा केल्या. त्यानंतर भारताची सर्व मदार मॅच फिनिशर धोनीवर होती. भारताला जवळपास 15 च्या रनरेटने 24 चेंडूत 62 धावा करायच्या होत्या. पण, धोनी आणि त्याच्या साथीला आलेल्या केदारनेही कोणताही मोठा फटका मरण्याचा प्रयत्न केला नाही. त्यामुळे या सामना त्यांनी सोडूनच दिल्याचे चित्र होते. अखेर दोघांनी अखेरच्या षटकात काही आक्रमक फटके मारल्याने भारत 306 धावांपर्यंत पोहचला. पण, तोपर्यंत भारताने सामना 31 धावांनी गमावला होता. भारताचा हा वर्ल्डकपमधील पहिला पराभव आहे. तत्पूर्वी, सेमी फायनलचे तिकीट बुक करण्यासाठी आज यजमान इंग्लंड आणि स्पर्धेत आतापर्यंत अपराजित राहिलेल्या भारत एकमेकांना भिडत आहेत. इंग्लंडने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. अडचणीत सापडलेल्या इंग्लंडला वाचवण्यासाठी जखमी असतानाही परत आलेल्या जेसन रॉयने आक्रमक फलंदाजी करण्यास सुरुवात केली. त्याने आणि बेअरस्टोने भारताच्या फास्ट बॉलर्सची धुलाई करत जवळपास 5.75 च्या सरासरीने धावा करण्यास सुरुवात केली. या दोघांनी 16 व्या षटकातच शतक धावफलकावर लावले. दरम्यान, बेअरस्टोने आपले अर्धशतक पूर्ण केले. तर रॉयही आपल्या अर्धशतकाच्या जवळ आला होता. अर्धशतकानंतर बेअरस्टोने आपली गाडी टॉप गिअरमध्ये टाकली. त्याने कुलदीप यादव, यझुवेंद्र चहल आणि हार्दिक पांड्याला चांगला चोप देत इंग्लंडला 21 व्या षटकातच 150 चा टप्पा पार करून दिला. इंग्लंड ज्या पद्धतीने फटकेबाजी करत होती आणि त्यांची खोल असलेली बॅटिंग लाईन अप पाहता ते आज 400 धावा करतील असे वाटत होते. पण, 23 वे षटक टकायला आलेल्या कुलदीप यादवने जेसन रॉयला 66 धावांवर बाद करत भारताला मोठा दिलासा दिला. रॉयचा सीमारेषेवर फिल्डिंग करणार्‍या रविंद्र जडेजाने अप्रतिम झेल पकडला. तो केएल राहुलच्या जागी बदली खेळाडू म्हणून आला होता. रॉय बाद झाल्यानंतर जॉनी बेअरस्टोने थोडे शांत घेत आपले शतक पूर्ण केले. दरम्यान, इंग्लंडने 30 व्या षटकात 200 धावांपर्यंत मजल मारली होती. रॉय बाद झाल्यानंतर इंग्लंडचे धावांचे मिटर थोडे स्लो झाले. त्यानंतर शमीने शतकवीर बेअरस्टोला बाद करत भारताला मोठा दिलासा दिला. बेअरस्टोने 109 चेंडूत 6 षटकार आणि 10 चौकार मारत 111 धावा केल्या. शमी एवढ्यावरच थांबला नाही त्याने इंग्लंडचा कर्णधार इऑन मॉर्गनला 1 धावेवर बाद करत सामन्याचे चित्र पालटले. भारताने 40 षटकापर्यंत इंग्लंडच्या फलंदाजांना वेसन घालत धावांचा ओघ थांबवला. पण, त्यानंतर स्टोक्सने आक्रमक पवित्रा घेतला. त्याला एका बाजूने रूटने सावध फलंदाजी करत साथ दिली. या दोघांनी इंग्लंडला 45 व्या षटकात 275 च्या पुढे नेले. पण, शमी पुन्हा एकदा भारताच्या मदतीला धावून आला, त्याने 44 धावा करणार्‍या रूटला बाद केले. त्यानंतर आलेल्या बटलरने आपल्या इनिंगची सुरुवातच षटकाराने करत आपला मनसुबा स्पष्ट केला. त्याने आणि स्टोक्सने अखेरच्या काही षटकार धुवांधार फलंदाजी करण्यास सुरुवात केली. त्यांची फलंदाजी पाहून इंग्लंड भारताला 350 पुढचे टार्गेट देणार असे वाटत होते. पण, शमीने 8 चेंडूत 20 धावा करणार्‍या बटलरला बाद केले. शमीची ही चौथी शिकार होती. त्यानंतर आलेल्या वोक्सलाही त्याने माघारी धाडत शमीने आपल्या अखेरच्या षटकात 5 विकेट पूर्ण केल्या. त्यानंतर बुमराहने टिच्चून मारा करत अखेरच्या षटकात स्टोक्सच्या आक्रमक स्ट्रोकना वेसन घातले. बुमराहने त्याला 79 धावांवर बाद करत इंग्लंडला 337 धावात रोखले.

