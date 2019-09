नंदुरबार भादवड येथे जलशुद्धीकरण सयंत्र युनीटचे उद्घाटन Nikhil Wani Share











नंदुरबार | तालुक्यातील भादवड येथे नर्मदा जल सेवा या जल शुद्धीकरण सयंत्र युनिटचे उद्धघाटन महाराष्ट्र राज्याचे आदर्श गांव संकल्प व प्रकल्पाचे कार्याध्यक्ष पोपटरावजी पवार यांच्या हस्ते पार पडले. या उद्धघाटन सभारंभाला कृषी सह संचालक अधिक्षक कृषी अधिकारी ज्ञानेश्वर बोटे, सामाजिक दायित्व कंपनीचे प्रतिनिधी व पिरामल सर्वजलचे व्यवस्थापक विनय मेनन, पिरामलचे स्टेट लिडर अश्वजित ढाके, पिरामलचे विभागीय व्यवस्थापक दिपक कालंकर, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट लिडर भावेश वाघमारे, नवापूर तालुक्याचे गट विकास अधिकारी श्रीमती वर्षा फडोळ, सहाय्यक गट विकास अधिकारी बी.डी.गोसावी, विस्तार अधिकारी दिलीप कुंवर, ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियानाचे अभियान व्यवस्थापक प्रफुल्ल रंगारी, अभियान सह्ययोगी ख्याती मेनझिस, जिल्हा कार्यकारी अधिकारी श्रीमती योगिनी खानोलकर, बायफ संस्थेचेश्री.दुधाळे, गावचे सरपंच संजय वळवी, ग्राम पंचायत सदस्य व ग्रामस्थ, तलाठी श्रीमती राठोड आणि मुख्यमंत्री ग्राम विकास प्रवर्तक अविनाश पाटील आदी उपस्थित होते. गावामध्ये पोपटराव पवार व सहकार्‍यांचे आगमन होताच गावातील युवक युवती मंडळाने लेझीम व ढोल ताशांच्या गजरात त्यांचे स्वागत केले. कार्यक्रमाच्या रुपरेषेनुसार स्वागतगीत जिल्हा परिषद शाळेच्या विद्यार्थिनी, मान्यवरांच्या हस्ते प्रतिमापूजन, कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक,श्रीमती प्रतिभा वळवी यांनी बचतगट प्रतिनिधींचे मनोगत व्यक्त केले. मान्यवर म्हणून पोपटराव पवार व विनय मेनन यांनी मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचलन अश्वजित ढाके, आभार प्रदर्शन अविनाश पाटील यांनी केले. सामाजिक दायित्व या प्रेरणेने पिरामल प्रतिष्ठान, अहमदाबाद हे आरोग्य, पिण्याचे पाणी व शिक्षण या निर्देशांकावर कार्यरत आहेत. सध्या भारतातील २१ राज्य आणि महाराष्ट्रातील अमरावती, बुलढाणा, नंदुरबार या जिल्ह्यांमध्ये प्रतिष्ठानचे मानवी निर्देशांक उंचविण्याचे निरंतर कार्य सुरू आहे. भादवड येथे महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियान व पिरामल प्रतिष्ठान यांच्या संयुक्त विद्यमाने पूजा व दिव्या स्वयं सहाय्यता महिला बचत गटाच्या सहाय्याने नर्मदा जल सेवा हे जल शुद्धीकरण संयत्र कार्यान्वित करण्यात आले. आर्थिकदृष्ट्या परवडणार्‍या किंमतीत ३५०० ते ४००० लोकवस्ती असणार्‍या गावाला शुद्ध पाण्याचा पुरवठा केला जाणार आहे. या युनिटच्या उभारणीतून महिला बचत गटाच्या २० महिलांना रोजगार प्राप्त होणार आहे. युनिटच्या उद्घाटन प्रसंगी पोपटराव पवार यांनी मनोगत व्यक्त करतांना आरोग्यास हानिकारक असणारे पाणी प्यायल्यामुळे विविध आजार होतात त्याकरिता आरोग्य उत्तम राखण्यासाठी पिण्याचे शुद्ध आणि सुरक्षित पाणी मिळणे महत्वाचे आहे तसेच युनिट मधून पाणी विकत घेतल्याने महिलांना देखिल रोजगार उपलब्ध होईल असे सांगितले. याव्यतिरिक्त विनय मेनन यांनी आपले मत व्यक्त करतांना बचत गटाच्या महिलांना उपजीविकेचे साधन उपलब्ध व्हावे व चांगले आरोग्य राखण्यासाठी गावातील लोकांनी शुद्ध पाणी विकत घ्यावे असे आवाहन गावकर्‍यांना केले. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेचे विद्यार्थी व मुख्याध्यापक श्री.गावित,बचत गट प्रमुख श्रीमती प्रतिभा वळवी,गावातील सन्मानीय ग्रामस्त व युवक युवती मंडळ आणि विद्युत वितरण मंडळ यांनी परिश्रम घेतले.

