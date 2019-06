ब्लॉग ब्लॅक लाईटचा उजेड! Nikhil Wani Share











प्रत्येक गुन्हेगार गुन्ह्याचा काही ना काही पुरावा मागे सोडून जातो. पण ते पुरावे नेहमीच डोळ्याला दिसतील असे नाही. न्याय सहाय्यक शास्त्र किंवा ऋेीशपीळल डलळशपलश हे अदृश्य पुरावे शोधायला आपल्याला मदत करतात. डोळ्यासमोर पण अदृश्य असलेल्या पुराव्यांना नजरेत आणायला काय केले जाते, ते या सदरातून आपण जाणून घेत आहोत. तो गुन्हेगार हुशार होता. गुन्हा केल्यानंतर त्याने गुन्ह्याचा कुठलाही मागमूस मागे सोडला नव्हता. घटनास्थळी गेल्यावर तिथे गुन्हा घडला असेल असे वाटतही नव्हते. सर्व वस्तू जागच्या जागी होत्या. तपास करणार्‍या अधिकार्‍यांनी तिथे पूर्ण अंधार केला आणि एक टॉर्च लावला. तो टॉर्च फरशीवर सगळीकडे फिरवला. तेव्हा त्यांना तिथे काही डाग दिसले. जे डोळ्याला साधारणपणे दिसत नव्हते. त्यांना सापडलेला हा दुवा त्यांना गुन्ह्याचा शोध घेण्यासाठी उपयोगात येणार होता. पांढरा प्रकाश हा सात रंगांच्या मिश्रणाने बनलेला असतो, हेे आपल्याला माहीत आहे. हे सात रंग मानवी डोळ्याला दिसतात. पण मानवी नजरेला न दिसणार्‍या प्रकाशकिरणांचे एक वेगळेच विश्व आहे. यू. वी. लाईट हा आपल्या डोळ्यांना दिसत नाही. मात्र बरेच पदार्थ असे असतात जे यू. वी. लाईट पडल्यावर विशिष्ट प्रकारच्या प्रकाश लहरी निर्माण करतात ज्या आपल्याला किंवा आपल्या डोळ्यांना दिसतात. यू. वी. लाईटला ब्लॅक लाईट असेही म्हणतात. यू. वी. लाईटचा स्त्रोत जर थोडा मानवी नजरेला दिसणारा उजेड पाडत असेल तर आपल्याला तो जांभळा दिसतो. मात्र फक्त आणि फक्त यू. वी. किरण उत्सर्जित करणारा स्त्रोत असेल तर आपल्या डोळ्यांना काहीही दिसत नाही. म्हणून त्याला ब्लॅक लाईट म्हणतात. गुन्ह्याचा तपास करत असताना डोळ्याला न दिसणारे पुरावे ब्लॅक लाईटमध्ये दिसतात. दात, केस, लघवी, वीर्य हे पदार्थ ब्लॅक लाईटमध्ये दिसतील असे प्रकाश किरण उत्सर्जित करतात. काही पदार्थांवर विशिष्ट रसायन पडले तर ते ब्लॅक लाईटमध्ये दिसू लागतात. पण रक्त ब्लॅक लाईटमध्ये दिसून येत नाही. लुमिनॉलसारखे रसायन स्प्रे केल्यावर त्याच्याशी प्रक्रिया होऊन ते ब्लॅक लाईटमध्ये चमकू लागते. फ्लोरोसंस या प्रक्रियेमुळे आपल्याला ब्लॅक लाईट वापरता येतो. चित्रपटात किंवा सीरियलमध्ये दाखवतात की पोलीस निळा टॉर्च मारतात आणि त्यांना लाल रक्त दिसते. असे होत नाही. रक्त ब्लॅक लाईट मारल्याने लगेच दिसत नाही. त्यासाठी घटनास्थळी रसायनाचा स्प्रे शिंपडावा लागतो आधी. 1980 पासून ब्लॅक लाईटचा उपयोग फोरेन्सिकमध्ये वाढला. हातात घेऊन फिरता येईल असे टॉर्च निर्माण झाल्याने घटनास्थळी तपासकार्यात त्याचा उपयोग सोपा झाला. चलनाच्या नोटा खर्‍या आहेत की खोट्या हे तपासायला ब्लॅक लाईटचा वापर होतो. पासपोर्ट, बॉण्ड पेपर, इत्यादी डॉक्युमेंटस्ची पडताळणी ब्लॅक लाईटने केली जाते. तुम्ही जंगलात रात्रीचे फिरत असाल तर एक ब्लॅक लाईट टॉर्च नक्कीच जवळ ठेवा. जमिनीवर ब्लॅक लाईट फिरवला आणि तिथे विंचू असेल तर तो निळ्या प्रकाशने उजळून निघेल. विंचवाच्या शरीरातील प्रथिने ब्लॅक लाईटमध्ये फ्लोरोसंस निर्माण करतात. ब्लॅक लाईट शरीराला घातक ठरू शकतो त्यामुळे त्याचा वापर जपून केला पाहिजे.

परेश चिटणीस

