बिहारमध्ये कोवळी पानगळ

कुपोषण आणि अन्य कारणांमुळे महाराष्ट्रात आदिवासी भागात दरवर्षी लहानग्यांचा मृत्यू होतो. ती संख्या काही हजारांमध्ये असते. बिहारमध्येही पावसाळा सुरू होण्याच्या काळात तापामुळे शेकडो मुले बळी जातात. चमकी नावाच्या या तापावर प्रतिबंधात्मक उपाय योजण्याऐवजी बिहारचे आरोग्यमंत्री मुलांचे जगणे नशिबावर सोडून मोकळे होतात, ही दुर्दैवी बाब आहे. लहान मुलांच्या दृष्टीने दुर्दैवी ठरणार्‍या या घटनेचा मागोवा. देशात बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण चिंताजनक आहे. दरवर्षी आठ लाखांहून अधिक बालकांचा या ना त्या कारणाने बळी जातो. एकीकडे आपण जगातली पाचवी आर्थिक महासत्ता होण्याची गोष्ट करतो, दुसरीकडे आपल्याला दुसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याचे वेध लागले आहेत. असे असताना देशाचे भवितव्य म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिले जाते त्या मुलांच्या आरोग्याची मात्र हेळसांड होत आहे. जनसामान्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे, त्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे, उपचाराची सरकारी रुग्णालयात चांगली व्यवस्था करणे, हे आरोग्यमंत्र्यांचे कर्तव्य असते. अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी असताना आरोग्यमंत्रीच बालकांचे जगणे नशिबाच्या हवाली करत असतील तर त्याला काय म्हणावे? गेल्या वर्षी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या गोरखपूर मतदारसंघात बालमृत्यूचे प्रमाण चांगलेच चर्चेत आले होते. रुग्णालयाला प्राणवायूचे सिलिंडर पुरवणार्‍या ठेकेदाराचे पैसे दिले गेले नव्हते. संबंधित ठेकेदाराने वारंवार मागणी करूनही पैसे दिले न गेल्याने त्याने प्राणवायूचे सिलिंडर पुरवले नाहीत. त्यामुळे प्राणवायू पुरवता न येऊन तीसहून अधिक बालकांचे बळी गेले होते. बिहारला आतापर्यंत ‘बिमारू’ राज्य म्हटले जायचे. गेल्या दशकात नितीशकुमार यांनी या राज्याची प्रतिमा बदलली, परंतु सध्याची परिस्थिती पाहता बिहार पुन्हा ‘बिमारू’ राज्य बनले आहे अशी शंका येण्याजोगी स्थिती आहे. बिहारमधल्या मुजफ्फरपूरमध्ये अ‍ॅक्यूट इन्सेफेलाईटीस सिंड्रोम (आयईएस) या आजाराने अलीकडेच शंभर मुलांचा मृत्यू झाला. मागील आठवडाभरात या आजाराने इथे थैमान घातले आहे. बिहारमधल्या मुजफ्फरपूर जिल्ह्यात या मेंदूज्वरामुळे आजारी असलेल्या शेकडो मुलांवर उपचार सुरू आहेत. या परिसरातून सातत्याने मृत्यूच्या बातम्या येतच आहेत. बिहारमध्ये अ‍ॅक्यूट इन्सेफोलायटीस सिंड्रोम आणि जपानी इन्सेफोलायटीस हा ताप ‘चमकी’ ताप या नावाने ओळखला जातो. या आजारात मुलांना ताप येतो. बिहारमध्ये हेच घडले आहे. तिथल्या मुलांवर सध्या अनेक रुग्णालयांमध्ये उपचार केले जात आहेत, मात्र प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. प्रत्येक वर्षी अनेक मुले या तापाने दगावतात. गेल्या वर्षीही या आजाराने 22 मुलांचा मृत्यू झाला होता. दरवर्षी पावसाळ्याआधी हा आजार होतो. तरीही त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाय योजले जात नाहीत. केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी नुकतीच मुझफ्फरपूरला भेट देऊन यापुढे चमकी तापामुळे बालकांचे मृत्यू होणार नाहीत, अशी ग्वाही दिली. पण ती कशाच्या बळावर हे जनतेला उमगलेले नाही. कारण डॉक्टरांसह शासकीय अधिकारी इन्सेफेलायटीस हे या मृत्यूंमागील कारण असल्याचे स्वीकारायला टाळाटाळ करत आहेत. रक्तातले साखरेचे प्रमाण कमी झाल्याने (हायपोग्लायसिमिया) हे मृत्यू झाले आहेत. आजारी मुलांमध्ये रक्तातले साखरेचे प्रमाण घटलेले किंवा सोडियम आणि पोटॅशियमची कमतरता दिसून आल्याचे मुजफ्फरपूरचे सिव्हिल सर्जन डॉ. शैलेश सिंह यांनी सांगितले. बहुतांश प्रकरणात दिवसभर उन्हात राहून रात्री व्यवस्थित न जेवल्याने किंवा उपाशी राहिल्याने मुले या तापाच्या तावडीत सापडत आहेत. स्थानिक लोक या सिंड्रोमला मेंदूतील ताप किंवा चमकी ताप या नावाने ओळखतात. या तापामुळे पूर्वी उत्तर प्रदेश आणि बिहार दरवर्षी चर्चेत असत, मात्र याचे खरे कारण अद्याप कळलेले नाही. तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, कुपोषण, कचरा, जास्त आर्द्रतेचा उन्हाळा आणि क्षीण पचनशक्ती असणार्‍यांना याची लवकर लागण होते. आता उत्तर प्रदेश आणि बिहारपुरताच मर्यादित न राहिलेल्या इन्सेफेलायटीसचा जवळपास 19 राज्यांमध्ये प्रसार झाला आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम आणि पश्चिम बंगालमध्ये याचा जास्त परिणाम जाणवतो. मान्सून आणि मान्सूननंतरच्या काळात या आजाराचा जास्त फैलाव होताना दिसत आहे. या आजाराने गेल्या तीस वर्षांमध्ये जवळपास 50 हजार मुले दगावली आहेत. या आजारातून रुग्ण वाचला तरी तो कोमा किंवा पॅरालिसीसचा बळी ठरतो, हा या तापाचा सर्वाधिक भीषण परिणाम आहे. यातून वाचलेला रुग्ण शांतपणे जीवन जगू शकत नाही. 1978 मध्ये पहिल्यांदा या तापाचा रुग्ण आढळल्याची नोंद आहे, मात्र सरकारला याचे गांभीर्य 2005 मध्ये झालेल्या 1400 मृत्यूंनंतर कळले. त्यानंतर 2006 मध्ये उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि आसाममधल्या या तापाने सर्वाधिक ग्रस्त असलेल्या 11 जिल्ह्यांमध्ये लसीकरणाची मोहीम राबवण्यात आली. यंदा जानेवारीपासून आतापर्यंत या तापाचे शेकडो संदिग्ध रुग्ण आढळले आहेत. रिकाम्या पोटी लिची खाल्ल्याने मुले या रोगाला बळी पडल्याचे सांगितले जाते. अ‍ॅक्यूट इन्सेफेलाईटीस सिंड्रोम शरीरातील मुख्य मज्जासंस्थेला प्रभावित करतो. लहान मुलांची मज्जासंस्था कमजोर असल्याने त्यावर जास्त परिणाम होतो. सुरुवातीला जोरदार ताप येतो. यानंतर शरीर दुखणे, हालचालीवर परिणाम, मानसिक अस्वस्थता, बेशुद्ध होणे, आकड्या येणे, भीती, कोमामध्ये जाणे अशी लक्षणे दिसतात. वेळेवर उपचार न मिळाल्यास रुग्णाचा मृत्यू होतो. हा आजार जून ते ऑक्टोबरदरम्यान बळावतो. तो विशेष करून पाच ते दहा वर्षे वयोगटातल्या मुलांना होतो. ताप येणे, डोके दुखणे, अशक्तपणा येणे, उलट्या होणे, भूक न लागणे, अतिसंवेदनशील होणे ही या आजाराची लक्षणे असल्याचे तज्ञ सांगतात. राज्याचे आरोग्यमंत्री मंगल पांडेय यांनी यासाठी नशिबाला जबाबदार धरले आहे. त्यांच्या मते, यासाठी सरकार किंवा प्रशासन जबाबदार नाही तर संबंधित मुलांचे नशीब तसे होते. सोबतच हवामानालादेखील त्यांनी दोष दिला. त्यांनी डॉक्टर आणि आरोग्य अधिकार्‍यांची विशेष बैठक घेतली. त्यामध्ये पीडित रुग्णांना तातडीने रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देण्यास आणि रुग्णालयांमध्ये अतिरिक्त बेडसह विशेष विभाग स्थापित करण्यास मंजुरी देण्यात आली. सर्वच जिल्ह्यांमध्ये जनजागृती केली जात आहे. सोबतच मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी आरोग्य विभागाच्या अधिकार्‍यांना संसर्ग पसरलेल्या जिल्ह्यांमध्ये दौरे करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी अद्यापपर्यंत पीडित रुग्णांसह त्यांच्या नातेवाईकांची भेट न घेतल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे, मात्र मुख्यमंत्र्यांनी आरोग्य विभाग, जिल्हा प्रशासन आणि वैद्यकीय अधिकार्‍यांना शक्य तितक्या उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय या आजारामध्ये मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांना चार लाख रुपये दिले जाणार असल्याचेही सांगितले आहे. या व्याधीसंदर्भात अधिकार्‍यांचे मत आहे की, बहुतांश मुले ही हाईपोग्लाईसेमियाने त्रस्त होती. रक्तातल्या साखरेचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात खालावण्याच्या टप्प्याला हाईपोग्लाईसेमिया असे संबोधतात. मृत्यू झालेल्या बहुतांश मुलांचे वय हे दहा वर्षांच्या आतले होते. बालमृत्यूंचे भयावह प्रमाण

भारतात दर दोन मिनिटाला तीन अर्भकांचे मृत्यू होत असल्याचे एका अहवालातून समोर आले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या बालमृत्यूदरासंबंधात काम करणार्‍या आंतरसंस्थांच्या गटाने हा अहवाल दिला आहे. पाणी, स्वच्छतेच्या सुविधा, पोषणमूल्य आणि प्राथमिक आरोग्य सुविधा यांच्या अभावामुळे हे मृत्यू ओढवत असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. गेल्यावर्षी भारतात सुमारे 8 लाख 20 हजार अर्भकांचा मृत्यू झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे. गेल्या पाच वर्षांमधला हा नीचांकी दर आहे. तरीही ही संख्या जगाच्या तुलनेत पहिल्या क्रमांकाची आहे.

– शिवशरण यादव

