नंदुरबार बिलातील त्रुटी दूर करण्यासाठी 25 हजारांच्या लाचेची मागणी Nikhil Wani











नंदुरबार । आदिवासी विकास महामंडळातील कर्मचार्‍याची वेतनवाढ व फरकासह निघालेल्या 11 लाख 42 हजार 805 रुपयांचे बिलातील त्रुटी दूर करण्यासाठी प्रत्येकी 25 हजाराची लाचेची मागणी केल्याप्रकरणी लेखापाल व महिला उपप्रादेशिक व्यवस्थापकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत अधिक माहिती अशी की, तक्रारदार हे आदिवासी विकास महामंडळात कनिष्ठ सहाय्यक म्हणून कार्यरत होते. ते 30 डिसेंबर 2018 रोजी सेवानिवृत्त झाले. सुधारित सेवाअंतर्गत प्रगती योजना या योजनेअंतर्गत तक्रारदाराचे वेतनवाढ व फरकासह एकूण 11 लाख 42 हजार 805 रुपयांच्या मंजूर बिलात त्रुटी निघाली. सदर त्रुटींची पूर्तता करून बिल पुन्हा मंजुरीसाठी पाठविण्यासाठी लोककसेवक असलेल्या नंदुरबार येथील उपप्रादेशिक व्यवस्थापक कार्यालयातील संतोष बहादूर आमटे याने 25 हजाराची लाच चेकच्या स्वरूपात तर उपप्रादेशिक व्यवस्थापक श्रीमती किरण बाळू गाढे यांनी 25 हजाराची लाच रोखीच्या स्वरूपात तक्रारदार यांच्याकडे स्वतःचे आर्थिक फायद्यासाठी मागणी करून लोकसेवक पदाचा दुरुपयोग केला. नंतर लाच स्वीकारण्यास टाळाटाळ केली म्हणून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत संतोष आमटे यास अटक करण्यात आली आहे. ही कारवाई पोलीस उपअधीक्षक शिरीष जाधव, पोलीस निरीक्षक प्रकाश अहिरे यांनी केली.

