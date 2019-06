धुळे बिलाडी येथे पाणी टंचाईने घेतला तरुणाचा बळी Nikhil Wani Share











कापडणे । बिलाडी(ता.धुळे) येथे असलेल्या तीव्र पाणी टंचाईने तरुणाचा जीव घेतला, नऊ दिवसापूर्वी विहिरीतुन पाणी काढतांना पाय घसरुन पडल्याने बिलाडी येथील शरद दामु पाटील(वय 42) हे गंभीर जखमी झाले होते. जिल्हा रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरु होते.उपचारादरम्यान त्यांचा आज(दि.5) मृत्यू झाला. तीव्र पाणीटंचाईने आतापर्यंत अनेकांनी जीव गमावले असुन पाणीटंचाई जीवघेणी ठरत आहे. तालुक्यातील बिलाडी येथे भीषण पाणी टंचाई निर्माण झाली असून ग्रामस्थांना पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत आहे. पाणी घ्यायला गेले असतांनाच शरद दामू पाटील (वय 42) हे तरुण दि. 26 मे रोजी, मराठी शाळेजवळील विहिरीवर पाणी काढत असतांना पडल्याने ते गंभीर जखमी झाले होते. तशाच अवस्थेत त्यांना धुळे जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. तेथे त्यांच्यावर उपचार सुरु होते. आज(दि.5) उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. मयत शरद पाटील यांच्या पश्चात पत्नी, एक मुलगा, एक मुलगी असा परिवार आहे. साश्रू नयनांनी त्यांना निरोप देण्यात आला. पाण्याने या तरुणाचा बळी घेतल्याने गावात हळहळ व्यक्त होत आहे. दिवसेदिवसं पाणीटंचाई जीवघेणी ठरत असल्याचे चित्र आहे. पाण्यासाठीची वणवण ठरतेयं जीवघेणी- दुष्काळी परिस्थितीमुळे धुळे तालुक्यासह जिल्ह्यात मोठे संकट उभे राहिले आहे. भीषण पाणी टंचाईमुळे होणारी वणवण जीवघेणी ठरत आहे. पाण्यासाठी शेतीशिवारात जीव मुठीत धरुन फिरावे लागत आहे. पाणी भरतांना होणार्या जीवघेणी कसरतीमुळे अनेक घटना घडल्या आहेत. यात मोरदड तांडा येथील नंदिनी नथ्यू पवार(वय 13) यांचा महिनाभरापूर्वी, दि.9 एप्रिल रोजी दुर्देवी मृत्यू झाला. पाणीटंचाईचाच ही बळी ठरली. विहीरीवर पाणी भरण्यास गेली असता पाय घसरुन पडल्याने नंदिनीचा बळी गेला. कापडणेतील पांडूरग राजाराम पाटील व अशोक बाजीराव पाटील हे पाणीटंचाईमुळे तापी जलवाहिनीच्या वाल्ववर पाणी घेणेसाठी देवभाने येथे गेले असता त्यांचा दुचाकी वाहनाला गेल्या आठवड्यात ट्रकने धडक दिली होती. देवभाणे फाट्यावर झालेल्या या अपघातात दोन्ही जण जखमी झाले व त्यांना खाजगी रुग्णालयात दाखल केले गेले होते. तसेच अजंग येथे पिण्याचे पाणी घेण्यासाठी जाणार्‍या बैल गाडीला ट्रकने जोरदार धडक दिल्याने बैलगाडी एका कडेला फेकली गेली होती. गेल्या आठवड्यात झालेल्या या अपघातात बैलगाडीचालक शिवाजी पिरता माळी(वय 65) हे मयत झाले होते. पाणीटंचाईने रौद्र रुप घेतल्याने या घटनांमध्ये वाढच होत आहे, यातच नगाव(ता.धुळे) येथील ईश्वर मधुकर पाटील (वय 34) हे दि.26) रोजी विहीरीत पडल्याने गंभीर जखमी झाले होते. घरात पाणी शिल्लक नाही म्हणून ते नगावच्या दत्त मंदिरामागील एका जुन्या विहिरीवर पाणी घेण्यासाठी गेले असता पाय घसरुन पडले. यात ईश्वर पाटील यांना दोघी पायांना, छातीला व पोटाला जबर मार लागला. बेशुद्धावस्थेत त्यांना विहिरीतून बाहेर काढले गेले व खाजगी रुग्णालयात दाखल केले गेले, त्यांच्या दोन्ही पायांची शस्त्रक्रिया करावी लागली. त्यांच्यावर आजही उपचार सुरु आहेत. आज (दि.5) बिलाडी येथील शरद दामु पाटील हे ही पाणीटंचाईचाच बळी ठरल्याने पाण्यासाठीची वणवण दिवसेदिवसं जास्त जीवघेणी ठरत आहे.

Tags: