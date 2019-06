ब्लॉग प्रदूषणाचा भस्मासूर उलटला! Nikhil Wani Share









पर्यावरण प्रदूषणचा भस्मासूर आता मानवाच्याच डोक्यावर हात ठेवायला निघाला आहे. आगामी पिढ्यांना प्रदूषणाचे वाईट परिणाम भोगावे लागणार आहेत. प्रदूषण हा जगभरचा प्रथम प्राधान्याचा प्रश्न बनायला हवा. पण तसे अजूनही घडत नाही. त्याची शिक्षा माणसाच्या भावी पिढ्यांना जास्त भोगावी लागणार आहे. महासागरातल्या कोकोस या दुर्गम बेटाच्या किनारपट्टीवर लाखो बूट आणि ब्रशसह प्लॅस्टिकच्या सुमारे 40-45 लाख वस्तू आढळल्याचे एका अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे. प्रदूषणाविषयीचे हे सर्वेक्षण सायंटिफिक रिपोर्टस् या जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झाले आहे. त्यानुसार बेटांवरील समुद्रकिनार्‍यांवर प्लॅस्टिकचा सुमारे 238 टन कचरा आढळला आहे. दुर्गम भागातल्या बेटांवर फार मनुष्यवस्ती नसते. त्यामुळेच तिथल्या सागरी किनारपट्ट्यांवर आढळणारा प्लॅस्टिकचा कचरा जगातल्या महासागरांमधून मोठ्याप्रमाणात वाहत जाणार्‍या प्लॅस्टिकचे द्योतक आहे. ऑस्ट्रेलियातल्या युनिव्हर्सिटी ऑफ टस्मानियामधल्या इन्स्टिट्यूट फॉर मरीन अ‍ॅण्ड अंटार्क्टिक स्टडीज (आयएमएएस)च्या अभ्यासातून हे समोर आले आहे. यातील एक सहभागी संशोधिका जेनिफर लेव्हर्स यांनी ही बेटे आपल्याला प्लॅस्टिकच्या भयंकर प्रदूषणाविषयी इशारा देत आहेत, असे म्हटले आहे. आपल्या महासागरांमधील दुर्गम बेटे ही प्लॅस्टिकचा कचरा साठवण्याची आदर्श ठिकाणे बनल्याचे त्यांनी उपरोधाने म्हटले आहे. या संशोधकांनी कोकोसच्या सागरी किनारपट्टीवर जेमतेम 10 सेंटिमीटर खोलीपर्यंतच संशोधन केले असता प्लॅस्टिकच्या एवढ्या प्रचंड वस्तू सापडल्या आहेत. 2017 मध्ये या संशोधकांनी केलेल्या संशोधनात दक्षिण पॅसिफिकमधील हेंडर्सन या दुर्गम बेटावर जगातल्या इतर सर्व भागांच्या तुलनेत प्लॅस्टिकच्या कचर्‍याची सर्वोच्च घनता असल्याचे आढळले होते. हेंडर्सन बेटावरचा बहुतेक कचरा हा मच्छिमारीशी संबंधित होता. परंतु कोकोसवरचा कचरा विविध प्रकारचा आहे. याचा अर्थ तो ठिकठिकाणांहून वाहत आला आहे. जगात गेल्या 60 वर्षांमध्ये झालेल्या प्लॅस्टिकच्या उत्पादनापैकी निम्मे उत्पादन फक्त गेल्या 13 वर्षांमध्ये झाले आहे. एकट्या 2010 या वर्षात महासागरांच्या पोटात सुमारे 12.7 दशलक्ष टन प्लॅस्टिक ढकलले गेले आहे. एकदा वापरून फेकून द्यावयाच्या वस्तूंच्या वापरात मोठी वाढ झाल्यामुळे महासागरांमध्ये आतापर्यंत 5.25 अब्ज वस्तू पोहोचल्या असाव्यात, असाही अभ्यासकांचा अंदाज आहे. प्लॅस्टिकचे उत्पादन आणि वापर कमी करणे आणि कचर्‍याच्या विल्हेवाटीच्या व्यवस्थापनात अधिक सक्षमता आणणे हाच यावरचा मूळ उपाय आहे यावर संशोधकांचे एकमत आहे. यंदा पोटात सर्वत्र प्लॅस्टिकच्या पिशव्या भरलेल्या डॉल्फिनचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर 24 मे रोजी फ्लोरिडात पोटात प्लॅस्टिक गेल्यामुळे आणखी एका डॉल्फिनचा मृत्यू झाल्याच्या वृत्ताने अनेक पर्यावरणतज्ञांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. हा नर डॉल्फिन सुमारे 7 फूट उंचीचा होता. हवेतले प्लॅस्टिक कण धोकादायक युरोपमधील मोठ्या लोकसंख्येच्या अनेक शहरांमध्ये हवेत 2.5 मायक्रॉनहून कमी जाडीचे प्लॅस्टिकचे कण प्रचंड प्रमाणात सापडतात. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या म्हणजे हू च्या मते हे प्रमाण घातकच आहे. अनेक देशांमध्ये हे प्रमाण धोकादायक पातळी ओलांडून पुढे गेले आहे. युरोपियन देशांमधल्या अकाली मृत्यूंना हे कण मोठ्याप्रमाणात जबाबदार असल्याचे हू चे म्हणणे आहे. याला प्रतिबंध घालण्यासाठी प्रत्येकाने आपापला खारीचा वाटा उचलायला हवा. एकदा वापरून फेकून द्याव्या लागणार्‍या गोष्टींना आळा घालायला हवा.

