क्रीडा पाकिस्तानचा 49 धावांनी विजय Nikhil Wani Share











लॉडर्स । लॉडसर्र् मैदानात झालेल्या पाकिस्तान- दक्षिण आफ्रिका सामना होवून पाकिस्तानच्या 309 धावांचे विजयी लक्ष्य घेऊन मैदानात उतरलेल्या द. आफ्रिकेला शादाब खान, वहाब रियाझ आणि मोहम्मद आमिर यांच्या भेदक मार्‍याच्या जोरावर पाकिस्तानने 49 धावांनी मात देत विजय मिळविला. आफ्रिकेचा संघ 259 धावांपर्यंतच मजल मारु शकला. आफ्रिकेच्या उपांत्य फेरीत पोहचण्याच्या आशांवरही पाणी फिरलं आहे. कर्णधार फाफ डु प्लेसिस, क्विंटन डी-कॉक आणि मधल्या फळीत वॅन डर डसन यांचा अपवाद वगळता एकही फलंदाज टिकाव धरू शकला नाही. डु प्लेसिसने 63 धावा करुन झुंज देण्याचा प्रयत्न केला. दुसर्‍याच षटकात हाशिम आमलाच्या रुपाने आफ्रिकेला मोठा धक्का दिला. यानंतर क्विंटन डी-कॉक आणि फाफ डु प्लेसिस यांनी दुसर्‍या बळीसाठी 87 धावांची भागीदारी करत डाव सावरला. चांगली फटकेबाजी केली. शादाब खानने क्विंटन डी-कॉकला बाद करून ही जोडी फोडली. डी-कॉकने 47 धावा केल्या. यानंतर एडन मार्क्रमही झटपट बाद झाला. डु प्लेसिसने मात्र एक बाजू लावून धरत आपलं अर्धशतक साजरं केलं. मात्र मोहम्मद आमिरच्या गोलंदाजीवर तो सरफराजकडे झेल देत 63 धावांवर बाद झाला. यानंतर डेव्हिड मिलर आणि ख्रिस मॉरिसलाही अपेक्षित खेळी करता आली नाही. पाकिस्तानी गोलंदाजांनी सामन्यावरची आपली पकड ढिली होऊ दिली नाही. पाकिस्तानकडून शादाब खान आणि वहाब रियाझने प्रत्येकी 3-3, तर मोहम्मद आमिरने 2 आणि शाहीन आफ्रिदीने 1 बळी घेतला. तत्पूर्वी पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करताना फलंदाजांच्या सांघिक कामगिरीने आफ्रिकेविरोधात 7 बाद 308 धाव संख्या उभारली. हारिस सोहेल आणि बाबर आझम यांनी अर्धशतकी खेळी करुन संघाला मोठी धावसंख्या उभारुन देण्यात हातभार लावला. त्यांना सलामीवीर फखार झमान, इमाम उल हक यांनी प्रत्येकी 44 धावा करुन चांगली साथ दिली. प्रथम फलंदाजी करण्याचा कर्णधार सरफराज अहमदचा निर्णय पाकिस्तानच्या फलंदाजांनी सार्थ ठरवला. फखार झमान आणि इमाम उल-हक या जोडीने पहिल्या विकेटसाठी 81 धावांची भागीदारी केली. एन्गिडी, रबाडा, फेलुक्वायो, ताहीर यासारख्या गोलंदाजांना तोंड देत पाकिस्तानी जोडीने धडाकेबाज सुरुवात केली. इम्रान ताहीरने या दोन्ही फलंदाजांना माघारी धाडत पाकिस्तानची जमलेली जोडी फोडली. यानंतर बाबर आझमने सामन्याची सुत्र आपल्या हाती घेतली. मोहम्मद हाफीज झटपट माघारी परतला. यानंतर हारिस सोहेलच्या साथीने बाबरने 81 धावांची भागीदारी रचत पाकच्या डावाला आकार दिला. बाबरने 69 तर हारिस सोहेलने 89 धावांची खेळी केली. अखेरच्या फळीतील फलंदाजांना मोठे फटके खेळण्याची संधी आफ्रिकेच्या गोलंदाजांनी दिली नाही. आफ्रिकेकडून एन्गिडीने 3, इम्रान ताहीरने 2 तर फेलुक्वायो आणि मार्क्रमने प्रत्येकी 1-1 बळी घेतला. पाकिस्तान : 308/7 (50 षटकांत) फलंदाज : इमाम उल हक (44), फखर जमाँ (44), बाबर आझम (69), मोहम्मद हाफीज (20), हारिस सोहील (89), इवाद वसीम (23), वहाब रियाज (4), सरफराज अहमद (2*), शादाब खान (1*), अतिरिक्त : 12

गोलंदाजी : कागीसो रबाडा ( 10-0-65-0), लुंगी गिडी (9-0-64-3), ख्रिस मॉरिस (9-0-61-0), अँडिले फेहलुकवायो (8-0-49-1), इम्रान ताहीर (10-0-41-2), अ‍ॅडेन मार्करम (4-0-22-1) दक्षिण आप्रिका : 259/9 (50 षटकांत)

फलंदाज : हाशिम अमला (1), क्विंटन डी कॉक (47), फाफ डू प्लेसीस (63), अ‍ॅडेन मार्करम (7), रासी वॅन दर दुसेन (36), डेव्हिड मिलर (31), अँडिले फेहलुकवायो (46*), ख्रिस मॉरिस (16) , कागीसो रबाडा (3), इम्रान ताहीर (1*), लुंगी गिडी (1), अतिरिक्त : 6 गोलंदाजी : मोहम्मद हाफीज (2-0-11-0), मोहम्मद आमिर (10-1-49-2), शाहीद आफ्रिदी (8 -54-1), इमाद वसीम (10-0-48-0), वहाब रियाझ (10-0-46-3), शादाब खान (10-1-50-3) इम्रान ताहीरचा विक्रम

आपला अखरेचा विश्वचषक खेळणार्‍या फिरकीपटू इम्रान ताहीरने पाकिस्तानविरुद्ध सामन्यात अनोख्या विक्रमाची नोंद केली आहे. विश्वचषक इतिहासात दक्षिण आफ्रिकेकडून सर्वाधिक बळी घेण्याचा मान ताहीरने मिळवला आहे. इम्रानने माजी जलदगती गोलंदाज अ‍ॅलन डोनाल्डचा 38 बळींचा विक्रम मोडीत काढला. पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात इम्रान ताहीरने फखार झमान आणि इमाम उल-हक या फलंदाजांना माघारी धाडलं. पहिल्या विकेटसाठी दोन्ही फलंदाजांमध्ये 81 धावांची भागीदारी झाली. मात्र ताहीरने ही जोडी फोडत आफ्रिकेला सामन्यात वरचढ होण्याची संधी दिली.

Tags: