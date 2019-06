क्रीडा पाकची विजयाकडे कूच Nikhil Wani Share











बर्मिंगहँम । । न्यूझीलंडने ठेवलेल्या 238 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना पाकिस्तानलाही सुरुवातीलाच दोन धक्के बसले. पाकिस्तानच्या 19 धावा झाल्या असताना बोल्टने फखर जमानला 9 धावांवर बाद केले. त्यानंतर लोकी फर्ग्युसनने सेट होऊ पाहणार्‍या इमाम-उल-हकला 19 धावांवर बाद केले. त्यामुळे 10 व्या षटकात 44 धावांवर असताना पाकिस्तानचे दोन्ही सलामीवीर माघारी परतले होते. पण, त्यानंतर बाबर आझम आणि मोहम्मद हाफिजने पाकिस्तानची आणखी पडझड होण्यापासून रोखली. तसेच धावगतीही वाढवण्यास सुरुवात केली. या दोघांनी मिळून 23 व्या षटकात संघाचे शतक स्कोअर बोर्डवर लावले. बाबर आणि हाफिज ही जोडी न्यूझीलंडसाठी डोकेदुखी ठरत होती. त्यामुळे कर्णधार विल्यम्सनने गोलंदाजी करण्यासाठी चेंडू आपल्या हातत घेतला. त्याने 50 चेंडूत 32 धावा करणार्‍या हाफिजचा अडसर दूर केला. हाफिज बाद झाला त्यावेळी पाकिस्तानच्या 24 षटकात 110 धावा झाल्या होत्या. दरम्यान, बाबर आझमने आपले अर्धशतक पूर्ण केले. हफिज बाद झाल्यानंतर आलेल्या हॅरिस सोहेलला सुरुवातीला फिरकी गोलंदाजांनी चांगलेच दमवले. पण, सोहेलने आक्रमक पवित्रा धारण करत फिरकी गोलंदाजांवर हल्ला चढवला. त्याने आक्रमक फलंदाजी सुरु केल्याने पाकिस्तानची धावगती वाढली. बाबर आणि सोहलने पाकिस्तनाला 36 व्या षट कात 150 चा टप्पा पार करुन दिला. तत्पूर्वी, वर्ल्डकपमध्ये आज न्यूझीलंड आणि पाकिस्तान यांच्यात सामना रंगणार आहे. दरम्यान, पावसामुळे मैदान ओले असल्याने नाणेफेकीस उशीर झाला. पण, पावासाने सामन्यावर कृपा केल्याने जवळपास अर्धातास विलंबानंतर अखेर नाणेफेक झाली. न्यूझीलंडने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. पण, न्यूझीलंडची सुरुवात खराब झाली. दुसर्‍या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर मोहम्मद आमिरने आक्रमक शैलीचा फलंदाज मार्टिन गप्टीलचा (5) त्रिफळा उडवला. त्यानंतर मुनरो आणि विल्यम्सन यांनी दुसर्‍या विकेटसाठी भागिदारी रचण्याचा प्रयत्न केला. पण, शाहीन आफ्रिदीने मुनरोला 12 धावांवर बाद करत न्यूझीलंडला 24 धावांवर दुसरा धक्का दिला. शाहीनने त्यानंतर आलेल्या अनुभवी रॉस टेलरलाही अवघ्या 3 धावांवर माघारी धाडत किवींना तिसरा धक्का दिला. त्यामुळे किवींची अवस्था 9 षटकात 3 बाद 38 धावा झाली. शाहीन आफ्रिदीने विकेट घेण्याचा सपाटाच लावला होता. त्यामुळे अपराजीत असलेल्या न्यूझीलंडने आपला अजून एक शिलेदार गमावला. आफ्रिदीने टेलर बाद झाल्यावर आलेल्या टॉम लॅथमलाही एका धाववर समाधान मानायला लावत आपला तिसरी बळी आणि न्यूझीलंडला चौथा धक्का दिला. न्यूझीलंडचे चार फलंदाज अवघ्या 46 धावात माघारी गेल्यानंतर कर्णधार केन विल्यम्सन आणि नेम्स नेशामने डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. या दोघांनी चिवट फलंदाजी करत पाचव्या विकेटसाठी 37 धावांची भागिदारी रचली. पण, ही जमू पाहणारी जोडी शादाब खानने फोडली. त्याने आपल्या अर्धशतकाकडे कूच करत असलेल्या केन विल्यम्सनला 41 धावांवर बाद केले. त्यामुळे न्यूझीलंडने 26 षटकात 83 धावांवर आपला निम्मा संघ गमावला.विल्यम्सन बाद झाल्यानंतर न्यूझीलंडच्या आधीच संथ गतीने चाललेल्या धावगतीला ब्रेक लागला. निशाम आणि ग्रँडडहोमी यांनी सावध फलंदाजी करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे न्यूझीलंडला स्कोअरबोर्डवर 100 धावा लावण्यासाठी 32 षटकांची वाट पहावी लागली. पण, जम बसल्यानंतर निशाम आणि ग्रँडहोमीने धावगती वाढवण्यास सुरुवात केली. त्यांनी 39 व्या षटकात 150 चा टप्पा ओलांडला. दरम्यान, निशामने 77 चेंडूत आपले अर्धशतक पूर्ण केले. अखेरची 10 षटके राहिल्यानंतर ग्रँडहोमी आणि निशामने आक्रमक फलंदाजी करण्यास सुरुवात केली. ग्रँडहोमीने 63 चेंडूत आपले अर्धशतक पूर्ण केले. याचबरोबर न्यूझीलंड 200 च्या जवळ पोहचली होती. पण, 64 धावांची खेळी केल्यानंतर ग्रँडहोमी बाद झाला. त्यानंतर आक्रमणाची पुर्ण जबाबदारी निशामने आपल्या खांद्यावर घेत 112 चेंडूत नाबद 97 धावांची खेळी करत न्यूझीलंडला 237 धावांपर्यंत पोहचवले.

Tags: